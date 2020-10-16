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Новости
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Cын экс-главы налоговой милиции Головач, которого задерживали с бюстом Януковича, вернет себе 130 млн грн из бюджета, - СМИ

12 октября Печерский районный суд Киева обязал Госказначейство выплатить 130 млн грн из бюджета сыну скандального экс-главы налоговой милиции времен Виктора Януковича Андрея Головача - Александру Головачу.

 Деньги были уплачены в казну в счет "компенсации" убытков, нанесенных Головачем-старшим в рамках сделки со следствием. Сын фискала оспорил транзакцию как "ошибочную", пишет издание Главком со ссылкой на данные Единого реестра судебных решений.

Издание напоминает, что впервые о желании Головача-младшего вернуть деньги, внесенные в рамках сделки отца со следствием СМИ написали летом, опубликовав текст искового заявления. Головача обвиняли в незаконном возмещении налога на добавленную стоимость на 3 млрд грн для различных компаний в составе организованной преступной группировки во главе с экс-руководителем Миндоходов Александром Клименко и экс-президентом Виктором Януковичем.

9 августа 2016 года Военная прокуратура Украины вместе со Службой безопасности задержали Головача. Это задержание запомнилось тем, что во время обыска у него обнаружился бюст Януковича.

О компенсации бюджету ущерба в размере 130 млн грн в рамках сделки со следствием объявлял экс-генеральный прокурор Юрий Луценко. Он говорил, что перед освобождением Головача из СИЗО в феврале 2017-го, тот не только признал себя виновным, но и "расписал схемы и действующих лиц мафиозной группировки".

"Как выяснилось этим летом, деньги за отца вносил сын Александр Головач, который теперь решил признать транзакцию "ошибочной", поскольку лично он не был стороной никакой сделки, не был признан виновным за нанесение какого-либо ущерба государству, и, соответственно, никаких оснований вносить 130 млн грн на счет казначейства у него не было. … Кроме 130 млн грн. "случайно" заплаченных средств, Головач-младший также требовал от государства компенсировать ему 11,7 млн грн "инфляционных", - пишет издание. Судя по решению, опубликованному в Едином реестре судебных решений, суд удовлетворил требование в части возврата Головачу 130 млн грн, но начислять "проценты за пользование" отказался.

"Если следовать логике аргументов, изложенных в иске Головача-младшего, то коль скоро компенсации государству за нанесение убытков бюджету не было (130 млн должны вернуться), то сделка со следствием фактически недействительна. А это значит, что условный срок его отца - Андрея Головача - длинной в пять лет автоматически должен превратиться в реальный", - пишет издание.

СМИ также писали, что делом Головача занимается Генеральный прокурор Ирина Венедиктова через свое окружение. В частности, одним из адвокатов Головача является Сергей Черный, экс-прокурор Генпрокуратуры (он уволился оттуда в ноябре 2019 года). В этом деле он защищает интересы Головача, заручившись поддержкой Романа Витвицкого, с которым они вместе работали прокурорами в надзорном отделе ГПУ. Через них, по словам журналистов, Головачи связаны с и.о. начальника департамента по надзору за деятельностью ГБР Александром Пановым. Черный и Панов в одно время работали вместе в прокуратуре Харьковской области. Адвокатом же, который подавал иск в Печерский суд, является Владимир Кочан, бывший судья Высшего административного суда Украины (до 2016 года), который также имеет связи в Офисе Генпрокурора.

Автор: 

суд (25077) Головач (8)


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Топ комментарии
+30
Цэ просто чудово!

Зеленский, внеси в опросник - вернуть ли деньги вору.
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16.10.2020 12:08
+15
Cын экс-главы налоговой милиции Головач, которого задерживали с бюстом Януковича, вернет себе 130 млн грн из бюджета, - СМИ - Цензор.НЕТ 9407
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16.10.2020 12:10
+10
писк зесрани ,по прошлогодним методичкам, уже не комильфо )
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16.10.2020 12:14
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Коли вже цей сивочолий барига заспокоїться? Доколє?
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16.10.2020 12:06 Ответить
Цэ просто чудово!

Зеленский, внеси в опросник - вернуть ли деньги вору.
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16.10.2020 12:08 Ответить
Всем ворам, за которых вносили залог родственники.
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16.10.2020 16:22 Ответить
Проте населення,зможе відповісти на 5 питань.
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16.10.2020 12:08 Ответить
З таким прізвищем важко жити.
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16.10.2020 12:09 Ответить
ух ты какая главзесрань щедрая к рыгам)а простая зесрань сдохнет от ковида -ибо нищая и тупая
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16.10.2020 12:09 Ответить
Cын экс-главы налоговой милиции Головач, которого задерживали с бюстом Януковича, вернет себе 130 млн грн из бюджета, - СМИ - Цензор.НЕТ 9407
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16.10.2020 12:10 Ответить
Реформированый прошлой властью суд.
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16.10.2020 12:10 Ответить
І не кажи.

СМИ также писали, что делом Головача занимается Генеральный прокурор Ирина Венедиктова через свое окружение. В частности, одним из адвокатов Головача является Сергей Черный, https://declarations.com.ua/declaration/nacp_7bf4c191-3b1a-4d47-bf43-a16e819544e1 экс-прокурор Генпрокуратуры (он уволился оттуда в ноябре 2019 года). В этом деле он защищает интересы Головача, заручившись поддержкой Романа Витвицкого, с которым они вместе работали прокурорами в надзорном отделе ГПУ. Через них, по словам журналистов, Головачи связаны с и.о. начальника департамента по надзору за деятельностью ГБР Александром Пановым. Черный и Панов в одно время работали вместе в прокуратуре Харьковской области. Адвокатом же, который подавал иск в Печерский суд, является Владимир Кочан, бывший судья Высшего административного суда Украины (до 2016 года), который также имеет связи в Офисе Генпрокурора.
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16.10.2020 12:12 Ответить
писк зесрани ,по прошлогодним методичкам, уже не комильфо )
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16.10.2020 12:14 Ответить
Оно не понимает что такое "come il faut". Оно - быдло подъездное !
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16.10.2020 12:20 Ответить
Сестрички Лены у них там в семье нет?
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16.10.2020 12:10 Ответить
Это пабеда ящитаю ... Да, ЗЕбилы ?
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16.10.2020 12:15 Ответить
чергова пабєда нової пречесної влади! такі новини тре перед виборами і побільше! хай знають що наші суди найчесніші і не підкупні
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16.10.2020 12:19 Ответить
Дурачок Арахамия: Надо сократить Армию, - не хватает денег.
Дурачку Арахамии: Сократити Печерский суд, мудень!
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16.10.2020 12:23 Ответить
Вот это действительно победа! Они совершенно безкорысливые люди,
об упущеной выгоде совсем забыли, курс долляра вон как за это время колебался
И ни возник вопрос, где взялись эти миллионы у госслужащего-какого-то задрыпаного налоговика
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16.10.2020 12:24 Ответить
А ведь подобное это не тот случай, когда малолетним засранцам, поющим гимн кацапии можно дать ляпаса и закончить дело. Здесь как минимум досрочные перевыборы нужны. С последующим взвешиванием нынешнего правительства.
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16.10.2020 12:26 Ответить
Только правительства? А лидера ЗЕков?
Вы не ошиблись-"взвешиванием"? Может иное слово уместнее?
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16.10.2020 17:30 Ответить
...вернет себе 130 млн грн из бюджета. ©

Cын экс-главы налоговой милиции Головач, которого задерживали с бюстом Януковича, вернет себе 130 млн грн из бюджета, - СМИ - Цензор.НЕТ 249
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16.10.2020 12:37 Ответить
А откуда у этого "дитяти" 130 млн?! Типа "в тумбочке взял"?))
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16.10.2020 12:42 Ответить
Так как он на госслужбе, то неоткуда. Но могла подарить бабушка-пенсионерка.
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16.10.2020 12:47 Ответить
это прекрасно просто, достаточно чтобы деньги за тебя внес кто-то другой и опа - бинго! тебе их обязательно вернут, а ты еще и окажешься на свободе, ведь закон обратной силы не имеет..., ждем-с новых возвратов денег всем "незаслуженно обиженным"..., это не суды, детка, это-балаган...
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16.10.2020 13:00 Ответить
Граждане!!! МИНИМИЗИРУЙТЕ УПЛАТУ НАЛОГОВ ВОРАМ И КАЗНОКРАДАМ!!!
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16.10.2020 13:01 Ответить
А я думал куда уходят из казначейства деньги? Теперь все понятно- на поощрение коррупционеров и грабителей нашего народа и государства.
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16.10.2020 13:07 Ответить
На разработку вакцины от covid - 1 млн
Честному налоговику - 130 млн

Ну а чё. Жалко чтоли
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16.10.2020 13:41 Ответить
зеленский молодец, всё возвращает януковичам, евроинтеграцию в зад отправил, нато тоже, умело обдурил население 73%
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16.10.2020 13:42 Ответить
Ні. Це не реванш.
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16.10.2020 13:46 Ответить
Ну, так тепер потрібно розібратися ще й з суддями, які виносять подібні рішення. А папашку за статтею "у великих розмірах".
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16.10.2020 13:56 Ответить
Що потрібно зробити негайно:
1. За 1млн. найняти кілера щоб ліквідував Головача.
2. За 1млн. найняти кілера, щоб ліквідував суддю.
І проблема вирішена.
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16.10.2020 14:02 Ответить
Син ексглави податкової міліції Головач, якого затримували з бюстом Януковича, поверне собі 130 млн грн з бюджету, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5853Син ексглави податкової міліції Головач, якого затримували з бюстом Януковича, поверне собі 130 млн грн з бюджету, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2895
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16.10.2020 14:23 Ответить
Син ексглави податкової міліції Головач, якого затримували з бюстом Януковича, поверне собі 130 млн грн з бюджету, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4205
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16.10.2020 14:25 Ответить
Скоро рішенням Печерського суду на Майдані публічно будуть просити вибачення у Януковича за зірвані Льодовою революцією три будівництва бурботном його "Версалей", два в Межігір'ї і один таємний із залитим фундаментом в теплому Омані, Вова і Єрмак знає. А за відбрану хонку окремо буде молебень ортодоксів з РПЦ - анафєма народній революції.
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16.10.2020 15:25 Ответить
ну що ж, Українці....надивились кагал - 95 вдосталь?!
Давай, п. Пасторе, зупиняй руSSкій мір ВДРУГЕ, а то може бути пізно....
давно вже шуфричі з медведчуками і партновими по пиці не получали....

я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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16.10.2020 15:44 Ответить
какая дич о ад их вешать надо мразей на мосту...130млн
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16.10.2020 20:25 Ответить
 
 