От коронавируса за сутки умерли 22 жителя Киева, 189 - выздоровели, выявили 455 новых случаев, - Кличко

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 29 412.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки в Киеве выявили еще 455 больных коронавирусом. Умерли 22 человека. Всего коронавирус унес жизни 557 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 29 412", - отметил Кличко.

Среди заболевших: 261 женщина в возрасте от 18 до 94 лет и 15 девочек от 2 до 16 лет. А также 163 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет и 16 мальчиков от 2 до 17 лет. Заболели также 17 медиков.

В больницы столицы госпитализированы 82 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 189 человек. Всего коронавирус побороли 10 475 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки обнаружили в Оболонском районе - 88, в Дарницком - 64 и в Подольском районе - 52 случая.

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