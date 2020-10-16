РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12761 посетитель онлайн
Новости Судебная реформа
3 279 37

Посол Германии Фельдгузен о судебной реформе в Украине: Там действительно тупик. Вы ходите, словно по замкнутому кругу

Посол Германии Фельдгузен о судебной реформе в Украине: Там действительно тупик. Вы ходите, словно по замкнутому кругу

Руководству Украины срочно необходимо разблокировать проведение реформы в сфере правосудия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью "Европейской правде".

"Украинское руководство должно найти путь, как "атаковать", как провести эту реформу. Она нужна прежде всего народу Украины. И от политической воли президента Зеленского здесь многое зависит. Например, в вопросе земельной реформы ему удалось это сделать, здесь была политическая воля президента" - сказала Фельдгузен.

Посол отметила, что в нынешней ситуации институты защищают друг друга от реформирования - речь идет о КСУ, КОАС, ВСУ и ВРП (даже несмотря на то, что реформа Верховного суда, к счастью, прошла).

"Да, там действительно тупик. Вы ходите словно по замкнутому кругу... Но в основе этого порочного круга - не только они. Европейский суд по правам человека имеет принципиальное понимание независимости судей, и по его решениями Украина должна восстанавливать в должности судей, которых увольняли, имея доказательства того, что они выносили недостойные решения! Да, независимость судей действительно важна, но я должна признать, что мы иногда делаем выводы, не принимая во внимание ситуацию в стране. К счастью, есть также последнее решение Венецианской комиссии, которое это учитывает", - сказала посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венецианская комиссия констатирует, что законопроект Зеленского о судебной реформе нуждается в существенной доработке, - ЦПК

Дипломат считает, что ситуацию надо решать с привлечением судей, гражданского общества и, в случае необходимости, международных экспертов.

"Если полагаться только на экспертов, то можно получить проблемы вроде тех, что мы уже имеем, когда реформа прописана идеально, но без учета политических реалий, и поэтому она не работает. И к тому же ее нормы затем отменяются Конституционным судом", - пояснила она.

Напомним, на прошлой неделе Венецианская комиссия предоставила Украине ряд рекомендаций по перезагрузке работы Высшего совета правосудия.

Германия (6930) судебная реформа (1802) Фельдгузен Анка (96)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
если бы по кругу? при нынешних ублюдках маршируем назад
показать весь комментарий
16.10.2020 12:14
+5
У "Слузі народу" є такі, хто допомагає російській окупації - Віола фон Крамон.

У фракції монобільшості "Слуга народу" є багато депутатів, які не поділяють євроінтеграційний шлях України і допомагають російській окупації.
Про це в інтерв'ю виданню "НВ" заявила депутат Європейського парламенту Віола фон Крамон.
"В "Слузі народу" є багато законодавців, які не поділяють декларовані зовнішньополітичні цілі народу і президента України.
Ці законодавці підривають демократію і волею або небажанням допомагають російській окупації. Це залишається небезпечним викликом на шляху інтеграції в ЄС, і керівництво партії має вирішити цю проблему", - https://nv.ua/ukraine/politics/deputat-evroparlamenta-viola-fon-kramon-o-bezvize-zelenskom-i-sluge-naroda-intervyu-nv-50117878.html наголошує Віола фон Крамон .
https://espreso.tv/news/2020/10/16/u_quotsluzi_naroduquot_ye_taki_khto_dopomagaye_rosiyskiy_okupaciyi_viola_fon_kramon
показать весь комментарий
16.10.2020 12:12
+4
Посол Германии Фельдгузен о судебной реформе в Украине: Там действительно тупик. Вы ходите словно по замкнутому кругу - Цензор.НЕТ 305
показать весь комментарий
16.10.2020 12:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Почему побеждают Кивалов и Мертвечук?
показать весь комментарий
16.10.2020 12:12 Ответить
Якби Німеччина почала арештовувати сумнівні активи українських громадян, які вони зберігають в німецьких банках, рахунки суддів, прокурорів, ментів, чиновників, олігархів - тоді б питання зрушилось з мертвої точки! Поки Німеччина та ЄС покривають українську мафію та корупцію - дійсно нічого не зміниться!
показать весь комментарий
16.10.2020 12:16 Ответить
І мова не тільки про рахунки в банках! Українська мафія володіє в Німеччині маєтками, комерційною нерухомістю, заводами, виробництвами - все це має бути арештоване і конфісковане і тоді в української мафії зникнуть джерела легального фінансування незаконної мафіозної діяльності! Не секрет що на вкрадені в Приватбанку гроші коломойський і його подєльники купляли бізнес-центри в Європі і тепер отримують легальний дохід від цієї нерухомості. Чому б уряду Німеччини не почати потужне розслідування з конфіскацією всіх незаконно набутих активів та нерухомості? Якщо власники офшорні компанії які не можуть підтвердити дежерело отримання грошей - власність має конфісковуватись як власність мафії!
показать весь комментарий
16.10.2020 12:19 Ответить
На бене свет клином сошолся? А остальное олигархическое тварьё - ахметов,фирташ,рошенко,бахматюк,суркисня,пинчук и др. - святые?
показать весь комментарий
16.10.2020 12:26 Ответить
ты значит будешь себя развлекать, выбирая в войну клоуна -малороса ,украинцы потерпать и на передке погибать ,а Евросоюз за тобой дерьмо вымывать ... а не прикуел ли ты?
показать весь комментарий
16.10.2020 12:28 Ответить
потому,шо они сами себя выбирают и ни укого не спрашивают,а мы,дебилы,это хаваем.
показать весь комментарий
16.10.2020 12:28 Ответить
У "Слузі народу" є такі, хто допомагає російській окупації - Віола фон Крамон.

У фракції монобільшості "Слуга народу" є багато депутатів, які не поділяють євроінтеграційний шлях України і допомагають російській окупації.
Про це в інтерв'ю виданню "НВ" заявила депутат Європейського парламенту Віола фон Крамон.
"В "Слузі народу" є багато законодавців, які не поділяють декларовані зовнішньополітичні цілі народу і президента України.
Ці законодавці підривають демократію і волею або небажанням допомагають російській окупації. Це залишається небезпечним викликом на шляху інтеграції в ЄС, і керівництво партії має вирішити цю проблему", - https://nv.ua/ukraine/politics/deputat-evroparlamenta-viola-fon-kramon-o-bezvize-zelenskom-i-sluge-naroda-intervyu-nv-50117878.html наголошує Віола фон Крамон .
https://espreso.tv/news/2020/10/16/u_quotsluzi_naroduquot_ye_taki_khto_dopomagaye_rosiyskiy_okupaciyi_viola_fon_kramon
показать весь комментарий
16.10.2020 12:12 Ответить
Ну да, кто же хочет реформ, не олигарзи же? Предидущий през был олигарх, нынешний подставное лицо олигарха. Тут не о чем даже разговаривать.
показать весь комментарий
16.10.2020 12:14 Ответить
если бы по кругу? при нынешних ублюдках маршируем назад
показать весь комментарий
16.10.2020 12:14 Ответить
Посол Германии Фельдгузен о судебной реформе в Украине: Там действительно тупик. Вы ходите словно по замкнутому кругу - Цензор.НЕТ 305
показать весь комментарий
16.10.2020 12:18 Ответить
Йому, як продюсеру видно потенціал учасника шоу "Караоке на Банковій".
показать весь комментарий
16.10.2020 13:08 Ответить
как и наше тупое население)))
показать весь комментарий
16.10.2020 13:14 Ответить
Так в том-то и дело Анка, что судебная реформа никому и не нужна, как до 2014, так и после. В украинской политике есть волшебное слово "домовытыся", в этом и вся суть взаимоотношений наших политиков : занёс - есть решение, нет - значит тебе Закон. А как же могут быть все равны перед Законом? Тогда же придётся сажать? А кому это надо? Ведь завтра ты можешь оказаться присевшим. А так наши "правоохранительные" органы поднажали, бабла собрали и снова чист, как стёклышко и им всем хорошо. Всем, кроме налогоплатильщика, который оплачивает всю эту криминальную дичь
показать весь комментарий
16.10.2020 12:18 Ответить
Наивная посол Германии Фельдгузен! Судебная система, - как и всякие другие внуТРяные органы, - независима от Украины, как и РФ, Кремль... Более того...
показать весь комментарий
16.10.2020 12:19 Ответить
Там не просто тупік , там тупой пісец..
показать весь комментарий
16.10.2020 12:26 Ответить
Там дупа, але Анка висловилася дипломатично.
показать весь комментарий
16.10.2020 12:59 Ответить
так и есть. Деградация достигла уровня, когда восстановление уже вряд ли возможно.
показать весь комментарий
16.10.2020 12:29 Ответить
вовки(а)позорные(й.)....
показать весь комментарий
16.10.2020 12:28 Ответить
Схоже, що голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк у найближчому майбутньому буде призначений не головою СБУ, а відправлений у пішу еротичну подорож: Валерій Віталійович здуру доповів Недієздатному про зв'язок голови держави Андрія Єрмака зі спецслужбами Російської Федерації. Але навіть якщо Кондратюк і залишиться при посаді, ця прикра помилка голови СЗР неминуче вплине на кадрові перешикування, давно заплановані Андрієм Борисовичем. Зокрема глава держави, замисливши пересунути Кондратюка на СБУ, одночасно планував призначити Іванушку Баканова генеральним прокурором, а Ірину Венедіктову кинути на Міністерство юстиції. Однак тепер виникає проблема - оскільки відпадає потреба звільняти під Кондтратюка крісло голови СБУ і лейтенант Баканов залишається командувати правнуками Дзержинського, Ірину Валентинівну, чиї розумові здібності явно не відповідають займаній посаді, нема ким замінити.
Джерело - "Очкі баканова"
показать весь комментарий
16.10.2020 12:34 Ответить
И эту реформу начал и провел злавноизвесный сывоносый гетьман
показать весь комментарий
16.10.2020 12:58 Ответить
Так а зараз найвеличнішому карти в руки і вперед, чи сивоносий ще при владі і не дає проводити цю реформу?
показать весь комментарий
16.10.2020 13:03 Ответить
"сивочолий гетьман" хоч намагався щось там реформувати, хоча ще тоді було зрозуміло, що реформувати потрібно всі правоохоронні органи в одну мить - всіх звільнити і більш ніколи не допускати до державних посад. А зеленогривий віслюк навіть і не намається.
Правоохоронна система наскрізь корупційна та взаємопов,язана у корупції.Суди, прокуратура живуть своїм окремим заможним і незалежним життям, це своєрідна каста у суспільстві. Пані Анне розповідає про принцип незалежності судів тощо але в Україні своя специфіка. Ця каста й так занадто незалежна й покриває своїх корупціонерів, ця каста самоврядована та сама собі на умі, вони захищені законом як не один пересічний українець, у них свої зарплатні, своє гарантоване пенсійне забезпечення тощо, які не снилися пересічному українцю. Вони захищені з усіх боків, силовими та закондавчими передумовами. Тому їх реформувати тільки в один спосіб залишилося: реальні строки ув,язнення, реальні звільнення з посад тощо.
показать весь комментарий
16.10.2020 16:19 Ответить
для мудрого наида слово реформа ругательное, ближе к душе я вам дам все что вы хотите,даже з.п по 4000уе)))) тьфу идиоты
показать весь комментарий
16.10.2020 13:17 Ответить
Классная "земельная реформа":
В 1917 отобрали землю, убили владельцев.
В 1924 слепили конституцию, типа всё общее.
В 1991 забрали всё себе, а остальных поздравили с независимостью.
А теперь говорят покупайте землю у нас. Как то тупо выглядит, покупать своё же. Гораздо веселее "грабь награбленное". Опять же и изнасилования никто не отменял, вылететь заграницу все не успеют, так что ждём-с.
показать весь комментарий
16.10.2020 13:21 Ответить
Хоровод заплесневелых умом.
показать весь комментарий
16.10.2020 13:26 Ответить
Нужны расстрелы!
показать весь комментарий
16.10.2020 13:33 Ответить
шо ты мля несёшь? кто будет стрелять? наши правохранительные органы, на которых клейма негде ставить? или без суда и следствия стрелять? де вы берётесь..
показать весь комментарий
16.10.2020 15:51 Ответить
Саме так і нічого ви не зміните. Я пропонував, дайте право сторонам (учасникам судового розгляду) відправляти суддю на поліграф на предмет корупції та впливу інших на його рішення. І відразу ваш "тупік" - зникне, як і не було. От вам і народовладдя, коли людина має право особисто перевірити неупередженість представника 3-ї гілки влади.
показать весь комментарий
16.10.2020 13:59 Ответить
який накуй поліграф? всі поліграфи одразу будуть викуплені і підкручені.
показать весь комментарий
16.10.2020 15:48 Ответить
А для цього держава може створити один центр, який спокійно можно віддати під контроль громадських організацій і представників ЄС/США, для прикладу.
По перше нам на це із задоволенням дадуть кошти, а по друге, ми вирішимо свою проблему. Проблему, яка породжує сотні інших проблем і гальмує розвиток країни.
показать весь комментарий
16.10.2020 16:04 Ответить
це те саме, що просто делегувати судову владу до держави з верховенством права.
показать весь комментарий
16.10.2020 21:37 Ответить
З якого такого боку це те саме? Це контроль гілки влади єдиною і найвищою владою - народом. Так це нормально, у чому проблема? Не подобаються "піндоси"? Ну тоді може вам на Росію пора? Та й я на перше місце поставив громадські організації - наші, українські.
показать весь комментарий
19.10.2020 10:46 Ответить
Это центральный вопрос повестки дня.
показать весь комментарий
16.10.2020 15:44 Ответить
Следует временно (40 лет) передать судебную власть 2,3 инстанции в одно из правовых государств (Канада,Британия,США) + свободный доступ граждан к этим судам.
Это будет настоящий удар по криминальному кодлу.
А в течение 40 лет готовить свои кадры, которые не продаются.
показать весь комментарий
16.10.2020 15:55 Ответить
 
 