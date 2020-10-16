Посол Германии Фельдгузен о судебной реформе в Украине: Там действительно тупик. Вы ходите, словно по замкнутому кругу

Руководству Украины срочно необходимо разблокировать проведение реформы в сфере правосудия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью "Европейской правде".

"Украинское руководство должно найти путь, как "атаковать", как провести эту реформу. Она нужна прежде всего народу Украины. И от политической воли президента Зеленского здесь многое зависит. Например, в вопросе земельной реформы ему удалось это сделать, здесь была политическая воля президента" - сказала Фельдгузен.

Посол отметила, что в нынешней ситуации институты защищают друг друга от реформирования - речь идет о КСУ, КОАС, ВСУ и ВРП (даже несмотря на то, что реформа Верховного суда, к счастью, прошла).

"Да, там действительно тупик. Вы ходите словно по замкнутому кругу... Но в основе этого порочного круга - не только они. Европейский суд по правам человека имеет принципиальное понимание независимости судей, и по его решениями Украина должна восстанавливать в должности судей, которых увольняли, имея доказательства того, что они выносили недостойные решения! Да, независимость судей действительно важна, но я должна признать, что мы иногда делаем выводы, не принимая во внимание ситуацию в стране. К счастью, есть также последнее решение Венецианской комиссии, которое это учитывает", - сказала посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венецианская комиссия констатирует, что законопроект Зеленского о судебной реформе нуждается в существенной доработке, - ЦПК

Дипломат считает, что ситуацию надо решать с привлечением судей, гражданского общества и, в случае необходимости, международных экспертов.

"Если полагаться только на экспертов, то можно получить проблемы вроде тех, что мы уже имеем, когда реформа прописана идеально, но без учета политических реалий, и поэтому она не работает. И к тому же ее нормы затем отменяются Конституционным судом", - пояснила она.

Напомним, на прошлой неделе Венецианская комиссия предоставила Украине ряд рекомендаций по перезагрузке работы Высшего совета правосудия.