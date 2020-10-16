Посол Германии Фельдгузен о судебной реформе в Украине: Там действительно тупик. Вы ходите, словно по замкнутому кругу
Руководству Украины срочно необходимо разблокировать проведение реформы в сфере правосудия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью "Европейской правде".
"Украинское руководство должно найти путь, как "атаковать", как провести эту реформу. Она нужна прежде всего народу Украины. И от политической воли президента Зеленского здесь многое зависит. Например, в вопросе земельной реформы ему удалось это сделать, здесь была политическая воля президента" - сказала Фельдгузен.
Посол отметила, что в нынешней ситуации институты защищают друг друга от реформирования - речь идет о КСУ, КОАС, ВСУ и ВРП (даже несмотря на то, что реформа Верховного суда, к счастью, прошла).
"Да, там действительно тупик. Вы ходите словно по замкнутому кругу... Но в основе этого порочного круга - не только они. Европейский суд по правам человека имеет принципиальное понимание независимости судей, и по его решениями Украина должна восстанавливать в должности судей, которых увольняли, имея доказательства того, что они выносили недостойные решения! Да, независимость судей действительно важна, но я должна признать, что мы иногда делаем выводы, не принимая во внимание ситуацию в стране. К счастью, есть также последнее решение Венецианской комиссии, которое это учитывает", - сказала посол.
Дипломат считает, что ситуацию надо решать с привлечением судей, гражданского общества и, в случае необходимости, международных экспертов.
"Если полагаться только на экспертов, то можно получить проблемы вроде тех, что мы уже имеем, когда реформа прописана идеально, но без учета политических реалий, и поэтому она не работает. И к тому же ее нормы затем отменяются Конституционным судом", - пояснила она.
Напомним, на прошлой неделе Венецианская комиссия предоставила Украине ряд рекомендаций по перезагрузке работы Высшего совета правосудия.
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У фракції монобільшості "Слуга народу" є багато депутатів, які не поділяють євроінтеграційний шлях України і допомагають російській окупації.
Про це в інтерв'ю виданню "НВ" заявила депутат Європейського парламенту Віола фон Крамон.
"В "Слузі народу" є багато законодавців, які не поділяють декларовані зовнішньополітичні цілі народу і президента України.
Ці законодавці підривають демократію і волею або небажанням допомагають російській окупації. Це залишається небезпечним викликом на шляху інтеграції в ЄС, і керівництво партії має вирішити цю проблему", - https://nv.ua/ukraine/politics/deputat-evroparlamenta-viola-fon-kramon-o-bezvize-zelenskom-i-sluge-naroda-intervyu-nv-50117878.html наголошує Віола фон Крамон .
https://espreso.tv/news/2020/10/16/u_quotsluzi_naroduquot_ye_taki_khto_dopomagaye_rosiyskiy_okupaciyi_viola_fon_kramon
Джерело - "Очкі баканова"
Правоохоронна система наскрізь корупційна та взаємопов,язана у корупції.Суди, прокуратура живуть своїм окремим заможним і незалежним життям, це своєрідна каста у суспільстві. Пані Анне розповідає про принцип незалежності судів тощо але в Україні своя специфіка. Ця каста й так занадто незалежна й покриває своїх корупціонерів, ця каста самоврядована та сама собі на умі, вони захищені законом як не один пересічний українець, у них свої зарплатні, своє гарантоване пенсійне забезпечення тощо, які не снилися пересічному українцю. Вони захищені з усіх боків, силовими та закондавчими передумовами. Тому їх реформувати тільки в один спосіб залишилося: реальні строки ув,язнення, реальні звільнення з посад тощо.
В 1917 отобрали землю, убили владельцев.
В 1924 слепили конституцию, типа всё общее.
В 1991 забрали всё себе, а остальных поздравили с независимостью.
А теперь говорят покупайте землю у нас. Как то тупо выглядит, покупать своё же. Гораздо веселее "грабь награбленное". Опять же и изнасилования никто не отменял, вылететь заграницу все не успеют, так что ждём-с.
По перше нам на це із задоволенням дадуть кошти, а по друге, ми вирішимо свою проблему. Проблему, яка породжує сотні інших проблем і гальмує розвиток країни.
Это будет настоящий удар по криминальному кодлу.
А в течение 40 лет готовить свои кадры, которые не продаются.