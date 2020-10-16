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Новости Агрессия России против Украины
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РФ изменила поведение на встречах ТКГ, пытаясь убедить всех, будто она не является частью "тройки", - посол Германии Фельдгузен

РФ изменила поведение на встречах ТКГ, пытаясь убедить всех, будто она не является частью

Россия на встречах Минской трехсторонней контактной группы в последнее время пытается убеждать, что она не является частью конфликта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью "Европейской правде".

"Выделю одну вещь, которая в целом не нова, но в последнее время стала гораздо заметнее: то, как Россия пытается сделать шаг назад и убедить всех, будто она не является частью "тройки". Что, мол, переговоры ведут ОБСЕ, Украина и сепаратисты. Это неправда, но сейчас они взялись продвигать это везде - и мы им постоянно напоминаем, что в Минскую группу входит Россия, а не сепаратисты. Что Россия является стороной конфликта и согласилась участвовать в его решении - и мы ждем от нее именно этого", - сказала Фельдгузен.

Посол также отметила, что вторым существенным изменением в переговорах стала активность Украины. "Раньше порой было впечатление, что Украина просто реагирует на действия РФ", - добавила она.

Фельдгузен также исключила вариант, по которому Германия и Франция присоединятся к работе Минской ТКГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина в ОБСЕ: Россия множеством процедурных вопросов пытается затормозить работу ТКГ

"Нет, такая схема не будет работать. В ТКГ входят представители ОБСЕ, России и Украины, и я не думаю, что моим коллегам из Парижа или Берлина вообще есть смысл там быть. Да, порой они приезжали в Минск, чтобы почувствовать атмосферу - особенно это требовалось новым коллегам, которые начинали заниматься этой темой в МИД - но это были визиты не для участия в "Минске", а для того, чтобы "почувствовать" его. Но их роли в заседаниях ТКГ быть не может", - сказала дипломатка.

россия (95372) Трехсторонняя контактная группа (842) Фельдгузен Анка (96)


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Топ комментарии
+6
А кого именно Раша убеждает, что она не сторона войны?.. Значит кто-то готов слушать её слова? Кто же это?
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16.10.2020 12:20
+6
Как вы уже задрали со своим доказыванием очевидного. Например, чтобы обвинить США в присутствии в Афганистане понадобилось всего захватить несколько американских ПЗРК Stinger. А тут доказательств выше крыши, тысячи росийских солдат и пленных с документами, росийскими флагами, кричащими что он рузкие солдаты, сотни танков и другого росийского вооружения, а мы продолжаем доказывать что ведем войну с РФ. С таким же успехом можно сказать что Гитлер не нападал на ссср. Никто же не видел немцев и немецких танков. Все то была гражданская война кремля и НКВД против ополченцев Власова, РОА, Донского казачества, УПА и других десятков организаций народного ополчения.
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16.10.2020 12:25
+4
Я дам вам парабеллум.
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16.10.2020 12:36
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А кого именно Раша убеждает, что она не сторона войны?.. Значит кто-то готов слушать её слова? Кто же это?
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16.10.2020 12:20 Ответить
Крутіння жопою російских проституток має бути припинене жорстким наступом ЗСУ на Донбасі та в Криму.
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16.10.2020 12:20 Ответить
Я дам вам парабеллум.
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16.10.2020 12:36 Ответить
то они гордились, шо диды изобрели фсю руцкую птицу-тройку, то теперь отказываются, что они даже часть этой тройки )), так шо, руцкую тройку тоже армяне изобрели? ))
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16.10.2020 12:23 Ответить
Как вы уже задрали со своим доказыванием очевидного. Например, чтобы обвинить США в присутствии в Афганистане понадобилось всего захватить несколько американских ПЗРК Stinger. А тут доказательств выше крыши, тысячи росийских солдат и пленных с документами, росийскими флагами, кричащими что он рузкие солдаты, сотни танков и другого росийского вооружения, а мы продолжаем доказывать что ведем войну с РФ. С таким же успехом можно сказать что Гитлер не нападал на ссср. Никто же не видел немцев и немецких танков. Все то была гражданская война кремля и НКВД против ополченцев Власова, РОА, Донского казачества, УПА и других десятков организаций народного ополчения.
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16.10.2020 12:25 Ответить
https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

- В США в новостях почему-то редко сообщают о курсе рубля.
- Делают вид, что им не интересно. А, может, просто русофобия...
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16.10.2020 12:25 Ответить
Да всегда так было. По утверждениям кацапов, ТКГ - это не Украина, РФ и ОБСЕ (посредник), а Украина, "ДНР" и "ЛНР". Мордор как всегда - миротворец, арбитр, взрослый дядя который мирит неразумных детишек.
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16.10.2020 12:41 Ответить
Как это Россия не сторона конфликта! Ведь пункт 10 Минских угод касается только России и она обязана выполнять Минские угоды.!
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16.10.2020 12:49 Ответить
Поводом для такого повидения РФ,является ОП призедента и его слуг.
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16.10.2020 13:13 Ответить
Кацапи готують повномасштабний наступ "шахтьорвагов".
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16.10.2020 14:07 Ответить
..а "кравчучка" і цьому радіє...привикла про щось теревенити...
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16.10.2020 14:56 Ответить
 
 