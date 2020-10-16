Ношение маски не ограничивает попадание кислорода в организм, негативных последствий для здоровья нет, - Ляшко

Сертифицированные медицинские маски не имеют негативного влияния на состояние здоровья.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил главный санитарный врач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ.

Главный санврач отметил, что сегодня распространяется большое количество фейков, которые приводят к тому, что значительно распространяется инфицирование коронавирусом.

"Медицинские маски не ограничивают попадание кислорода в организм человека. Ношение маски не имеет негативных последствий для здоровья. Во всем мире медицинские маски используются медицинскими работниками достаточно длительное время и исследования, проведенные ранее, показали, что негативных последствий для здоровья от ношения маски не зафиксировали даже у людей с хроническими заболеваниями легких", - подчеркнул Ляшко.

По словам Ляшко, исследователи установили, что маска не только уменьшает количество вируса, который выделяет инфицированный человек, но и позволяет защитить от проникновения вируса в организм человека, который носит маску.

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