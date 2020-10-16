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Новости Коронавирус и карантин
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Ношение маски не ограничивает попадание кислорода в организм, негативных последствий для здоровья нет, - Ляшко

Ношение маски не ограничивает попадание кислорода в организм, негативных последствий для здоровья нет, - Ляшко

Сертифицированные медицинские маски не имеют негативного влияния на состояние здоровья.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил главный санитарный врач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ.

Главный санврач отметил, что сегодня распространяется большое количество фейков, которые приводят к тому, что значительно распространяется инфицирование коронавирусом.

"Медицинские маски не ограничивают попадание кислорода в организм человека. Ношение маски не имеет негативных последствий для здоровья. Во всем мире медицинские маски используются медицинскими работниками достаточно длительное время и исследования, проведенные ранее, показали, что негативных последствий для здоровья от ношения маски не зафиксировали даже у людей с хроническими заболеваниями легких", - подчеркнул Ляшко.

По словам Ляшко, исследователи установили, что маска не только уменьшает количество вируса, который выделяет инфицированный человек, но и позволяет защитить от проникновения вируса в организм человека, который носит маску.

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Автор: 

карантин (16729) маска (166) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Медицинские маски не ограничивают попадание кислорода в организм человека. Ношение маски не имеет негативных последствий для здоровья. Источник: https://censor.net/ru/n3225159 этот недоумок хоть бегло перечитывает хоть иногда мировую прессу??везьде и всюду пишут!!что да!!маска не вредит здоровому человеку но рекомендуют не пользоваться постоянно (в смысле обходиться без неё на открытых и безлюдных пространствах)касаемо хронических больных!!она вредна, в том плане что таки кислорода поступает меньше в КРОВЬ!!(а не так как этот ,,деятель"(или дятел)преподносит, и для хронов второй негативный фактор что повторно возвращается в организм выдыхаемый,,ВУГЛЕЦЬ"(подскажите этому ,,МАНИСТРУ"как нить на досуге)
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16.10.2020 12:42
+6
Житель Уханя едва не умер после пробежки в маске
15.05.2020
Физкультурник из китайского города Ухань, откуда по миру распространился коронавирус, был госпитализирован в критическом состоянии из-за ношения маски во время пробежек. Об этом информирует новостная служба телеканала Fox
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16.10.2020 12:30
+3
Была новость как человек умер от недостатка кислорода когда бегал в маске. А что несет этот зеленый кусок г@вна??
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16.10.2020 12:28
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Іди розкажи це Шмарклі, всі давно вже в курсі.
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16.10.2020 12:25 Ответить
Не мечите бисер перед свиньями.
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16.10.2020 12:26 Ответить
Житель Уханя едва не умер после пробежки в маске
15.05.2020
Физкультурник из китайского города Ухань, откуда по миру распространился коронавирус, был госпитализирован в критическом состоянии из-за ношения маски во время пробежек. Об этом информирует новостная служба телеканала Fox
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16.10.2020 12:30 Ответить
Маски носить в общественных местах необходимо.
Но утверждать, что при этом отсутствуют негативные последствия для здоровья - нельзя.
Маска создает условия при которых часть выдыхаемого углекислого газа вдыхается повторно, при этом растет концентрация углекислого газа в крови.
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16.10.2020 13:02 Ответить
У закритих громадських місцях і там, де неможливо дотримуватися безпечної дистанції
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16.10.2020 13:25 Ответить
Двое детей в Китае умерли на занятиях физкультурой в школе в масках (об этом писали СМИ всего мира еще летом), но Ляшко, вероятно, этого мало в качестве доказательства.

P.S. У нас в Мельбурне,. Австралия, как стало теплеть, +26-27, так люди стали маски на подбородок спускать. Представляю, сколько будет случаев обострения сердечно-сосудистых летом при +40, а такая температура для Мельбурна не редкость летом, это типично, а +35 вообще норма. Жду смертей.
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16.10.2020 14:58 Ответить
Ношение маски ограничивает попадание воды и пищи в организм, а это имеет сильные негативные последствия для здоровья.
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16.10.2020 12:28 Ответить
И покурить в маске - не реально.
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16.10.2020 12:29 Ответить
еще скажи - семечки полузгать
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16.10.2020 13:28 Ответить
Дышыте глубже - вы взволнованы
или дышите не дышыте, мышите не мышите
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16.10.2020 12:28 Ответить
Была новость как человек умер от недостатка кислорода когда бегал в маске. А что несет этот зеленый кусок г@вна??
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16.10.2020 12:28 Ответить
В Китае двое школьников умерли, нося маски, на пробежке
14:40 / 09.05.2020
14-летний школьник из провинции Хунань в Центральном Китае внезапно скончался во время участия в спортивном занятии в пятницу. По сообщениям, школьник скончался от проблем с дыханием во время бега на 1 км с надетой маской N95.
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16.10.2020 12:31 Ответить
Да-да-да, это именно тот случай, о котором я выше написала.
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16.10.2020 14:59 Ответить
У меня сразу одышка появляется. Ляшко, объясни почему.
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16.10.2020 12:29 Ответить
Маска, видимо, несертифицирована ляшком
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16.10.2020 12:31 Ответить
Возможно и это. Вряд ли Ляшко сертифицирует маски из трусов. А у меня именно такая.
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16.10.2020 12:41 Ответить
Плюсов, впрочем, тоже никаких не отмечено.
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16.10.2020 12:30 Ответить
Ляшко своих мозгов не имеет подумать. Если маска "правильная" и если одета тоже правильно, т.е. с минимумом зазоров, то при спокойном режиме дыхания объем вдыхаемого воздуха состоит значительной частью из выдыхаемого им же. Люди с сердечной недостаточностью в таком режиме ощущают постоянную одышку. В маске нужно дышать более глубоко - чтобы увеличивать долю забора воздуха снаружи маски.
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16.10.2020 12:36 Ответить
Хмм.
https://pashev.me/files/chamberlain-1984.pdf https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2494468/

https://link.springer.com/article/10.1007/BF01658736

https://bjo.bmj.com/content/86/9/975
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16.10.2020 12:36 Ответить
Медицинские маски не ограничивают попадание кислорода в организм человека. Ношение маски не имеет негативных последствий для здоровья. Источник: https://censor.net/ru/n3225159 этот недоумок хоть бегло перечитывает хоть иногда мировую прессу??везьде и всюду пишут!!что да!!маска не вредит здоровому человеку но рекомендуют не пользоваться постоянно (в смысле обходиться без неё на открытых и безлюдных пространствах)касаемо хронических больных!!она вредна, в том плане что таки кислорода поступает меньше в КРОВЬ!!(а не так как этот ,,деятель"(или дятел)преподносит, и для хронов второй негативный фактор что повторно возвращается в организм выдыхаемый,,ВУГЛЕЦЬ"(подскажите этому ,,МАНИСТРУ"как нить на досуге)
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16.10.2020 12:42 Ответить
дебил мля!
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16.10.2020 12:51 Ответить
"Оральные маски используются в тех случаях, когда имеют место контакты с доказанными группами риска или людьми с заболеваниями верхних дыхательных путей, а также в медицинских условиях/в больничных домах для престарелых. Они снижают риск заражения воздушно-капельным путем при чихании или кашле. Оральные маски у здоровых людей малоэффективны против распространения вирусных инфекций.
Ношение маски не лишено побочных эффектов. Дефицит кислорода (головная боль, тошнота, утомляемость, потеря концентрации) возникает довольно быстро, эффект аналогичен высотной болезни. Теперь мы ежедневно видим пациентов, которые жалуются на головные боли, проблемы с носовыми пазухами, респираторные проблемы и гипервентиляцию из-за ношения масок. Кроме того, накопление СО2 в организме отрицательно влияет на наш иммунитет. Некоторые эксперты даже предупреждают об усилении передачи вируса в случае ненадлежащего использования масок.
В нашем Трудовом кодексе (Кодекс 6) содержится указание на содержание CO2 (вентиляция на рабочих местах) 900 ppm, максимум 1200 ppm в особых обстоятельствах. После ношения маски в течение одной минуты этот предел токсичности значительно превышается до значений, которые в три-четыре раза превышают эти максимальные значения. Таким образом, любой, кто носит маску, находится в крайне плохо вентилируемом помещении.
Поэтому признанные специалисты по безопасности для рабочих не рекомендуют ненадлежащее использование масок без подробных сердечно-легочных тестов.
В больницах есть стерильные операционные помещения, где персонал носит маски, и осуществляется точное регулирование влажности/температуры с мониторингом потока кислорода для компенсации его недостатка в соответствии со строгими стандартам безопасности."
Джерело: https://mises.in.ua/article/otkrytoe-pismo-vrachey-belgiyskim-vlastyam/#top
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16.10.2020 13:20 Ответить
Ага, кацапские артисты ломонулись на гастроли. А мы маски должны не снимать.
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16.10.2020 13:30 Ответить
Особенно та маска которая одна на весь 2020 год у большинства в заднем кармане джинс носится.
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16.10.2020 13:38 Ответить
А бубочка из Китая сертифицированные привез?
Или сертифицированные мы покупаем?
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16.10.2020 14:15 Ответить
маски никак не защищают от капель размером меньше 5 мкм, с которыми вирусы в основном и переносятся
такие капли очень легко попадают в нижние отделы легких
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16.10.2020 14:52 Ответить
 
 