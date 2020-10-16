Ситуация ухудшается: в Киеве на карантин закрыты 8 школ и 3 детсада. Всего болеют 579 школьников и 449 педагогов, - Кличко

В Киеве из-за случаев заболевания среди учителей на карантин закрыли 8 школ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Ситуация с заболеваемостью в учебных заведениях города, к сожалению, ухудшается. На сегодня в Киеве закрыты на карантин уже 8 школ из-за случаев заболевания среди учителей. Три школы - в Печерском районе, три - в Оболонском, и по одной - в Подольском и Дарницком районах", - сообщил Кличко.

На дистанционном обучении находятся 598 класса в 182-х школах.

Всего больных коронавирусом школьников в Киеве - 579, также болеют 449 педагогов.

"В детских садах из-за выявленных случаев вируса, временно закрыли 86 групп в 75-ти садах. Три детсада закрыты на карантин. Наполненность детей в детсадах столицы - более 55%", - отметил Виталий Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": От коронавируса за сутки умерли 22 жителя Киева, 189 - выздоровели, выявили 455 новых случаев, - Кличко