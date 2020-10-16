Стефанчук об опросе Зеленского в день выборов: "Назовите хотя бы одну норму, которую нарушает инициатива президента"

Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским в день выборов 25 октября, является одной из форм проявления народовластия в Украине.

Об этом он сказал в эфире "Громадського радио", передает Цензор.НЕТ.

"Референдум не является единственной формой народовластия в Украине и единственной формой прямой демократии. Кроме него, есть еще целый ряд других форм, в частности, это местный референдум, электронные петиции, это вопрос отзыва народных депутатов, местных советов и тому подобное. Исходя из этого, президент и предложил одну из форм такого народовластия, это вопросы президентского опроса, чтобы каждый мог присоединиться к этому", - говорит Стефанчук.

Он также отметил, что высказывания о незаконности подобного опроса не имеют для этого оснований.

"Назовите хотя бы одну норму, которую нарушает инициатива президента. Начинают говорить, что она не определена в законодательстве. А ведение публичной страницы в Facebook, Twitter, предусмотрено в Конституции? Нет, но он имеет на это право. Есть такое понимание, как власть, которая следует сути, а суть президента — это быть гарантом прав и свобод человека", - высказался замглавы парламента.

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Стефанчук также отметил, что на проведение этого опроса деньги из государственного бюджета не задействуют.

Ранее экс-зампред Центризбиркома Андрей Магера заявил, что президент Зеленский, объявив проведение опроса на избирательном участке, нарушил 7 норм в законодательстве.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.

Представитель Рады в Кабмине Василий Мокан рассказал, что анкета на "опросе Зеленского" будет имитировать бюллетень

Замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук заявила, что опрос Зеленского оплатят меценаты средствами "украинского происхождения".

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что сделает все, чтобы пресечь проведение незаконного "опроса Зеленского".

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