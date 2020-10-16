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Новости Опрос Зеленского
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Стефанчук об опросе Зеленского в день выборов: "Назовите хотя бы одну норму, которую нарушает инициатива президента"

Стефанчук об опросе Зеленского в день выборов:

Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским в день выборов 25 октября, является одной из форм проявления народовластия в Украине.

Об этом он сказал в эфире "Громадського радио", передает Цензор.НЕТ.

"Референдум не является единственной формой народовластия в Украине и единственной формой прямой демократии. Кроме него, есть еще целый ряд других форм, в частности, это местный референдум, электронные петиции, это вопрос отзыва народных депутатов, местных советов и тому подобное. Исходя из этого, президент и предложил одну из форм такого народовластия, это вопросы президентского опроса, чтобы каждый мог присоединиться к этому", - говорит Стефанчук.

Он также отметил, что высказывания о незаконности подобного опроса не имеют для этого оснований.

"Назовите хотя бы одну норму, которую нарушает инициатива президента. Начинают говорить, что она не определена в законодательстве. А ведение публичной страницы в Facebook, Twitter, предусмотрено в Конституции? Нет, но он имеет на это право. Есть такое понимание, как власть, которая следует сути, а суть президента — это быть гарантом прав и свобод человека", - высказался замглавы парламента.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Семь законных причин, по которым организаторов опроса Зеленского надо гнать в шею с избирательных участков

Стефанчук также отметил, что на проведение этого опроса деньги из государственного бюджета не задействуют.

Ранее экс-зампред Центризбиркома Андрей Магера заявил, что президент Зеленский, объявив проведение опроса на избирательном участке, нарушил 7 норм в законодательстве.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.

Представитель Рады в Кабмине Василий Мокан рассказал, что анкета на "опросе Зеленского" будет имитировать бюллетень

Замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук заявила, что опрос Зеленского оплатят меценаты средствами "украинского происхождения".

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что сделает все, чтобы пресечь проведение незаконного "опроса Зеленского".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стефанчук уверяет, что финансирование "опроса Зеленского" будет законным: "Мы будем приятно удивлены"

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) опрос (2823) Стефанчук Руслан (650)


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Топ комментарии
+39
КВН во время выборов , это ты докажи где такое предусмотрено законом.
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16.10.2020 12:32
+34
Стефанчук об опросе Зеленского в день выборов: "Назовите хотя бы одну норму, которую нарушает инициатива президента" - Цензор.НЕТ 1799
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16.10.2020 12:34
+27
Нема закону про опитування. Ця ваша х*йня поза законом. Законні плебісцити у розвинених країнах проводяться за рахунок бюджету і з дозволу відповідальних за це органів. Юрісти хрєнові.
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16.10.2020 12:33
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Свинорилий поросячий кендюх Русік Стефанчук за те, що ЗЕленошмарклевий БлаЗЕнь не врізав йому копняка під сраку за недоречне потурання надмірної любові тещі до грошових знаків і не вигнав на хрін з падаючого ЗЕ-шапіто, готовий ЗЕ-фіглярові сумлінно вилизувати ЗЕ-дупу до дірок.
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16.10.2020 13:14 Ответить
"По-перше, президент порушив статті 106 та 19 Конституції України. Стаття 106 визначає вичерпний перелік повноважень президента, серед яких нема права на оголошення та проведення опитувань.
А стаття 19 говорить, що посадові особи мають діяти виключно в рамках повноважень. Це зроблено для забезпечення принципу розподілу влади.
По-друге, стаття 52 Виборчого кодексу - заборонена будь-яка агітація у день напередодні голосування і в день голосування.
А тут існує агітація. Хоч і прихована. Президент фактично агітує за свою партію через просування тез її передвиборчої програми у день виборів. Источник: https://censor.net/ru/r3225100
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16.10.2020 13:14 Ответить
Цей наркоман навіть не підозрює, що державному службовцю можно робити тільки те, що дозволено Законом, на відміну від простого громадянина, який має право робити усе, що Законом не заборонено...
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16.10.2020 13:57 Ответить
Похоже, что и Колыван просто скурил страницы Конституции где указаны обязанности Президента. А надо было прочесть...
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16.10.2020 13:15 Ответить
Стефанчук конституциалист по профилю тоже не смог обновить запасы своих извилин - СКУР(в)ИЛИСЬ УСЕ!
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16.10.2020 13:30 Ответить
7% территории Украины оккупированы а зеленому генералиссимусу канабис покоя не дает.
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16.10.2020 13:32 Ответить
"вопросы президентского опроса" каким Законом Украины предусмотрены?
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16.10.2020 13:33 Ответить
Думав, і кого ж він мені нагадує...
Стефанчук про опитування Зеленського в день виборів: "Назвіть хоча б одну норму, яку порушує ініціатива президента" - Цензор.НЕТ 7158
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16.10.2020 13:39 Ответить
" Семь законных причин, по которым организаторов опроса Зеленского надо гнать в шею с избирательных участков"

https://censor.net/ru/resonance/3225100/sem_zakonnyh_prichin_po_kotorym_organizatorov_oprosa_zelenskogo_nado_gnat_v_sheyu_s_izbiratelnyh_uchastkov
Спеціально для свинопацюка.
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16.10.2020 13:44 Ответить
Купець Коливан з мультика.
Стефанчук про опитування Зеленського в день виборів: "Назвіть хоча б одну норму, яку порушує ініціатива президента" - Цензор.НЕТ 4649
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16.10.2020 13:47 Ответить
Называю - ст. 19 Конституции Украины.

Органы власти и их должностные лица должны действовать в пределах полномочий и способом, прямо (!!!) предусмотренными Конституцие и законами Украины.

Покажите, каким законом предусмотрен этот "опрос", выдвижение вопросов на него, процедура проведения "опроса" и.т.д.
Но самое главное, ГДЕ написано, что Президент может этот "опрос" назначать.
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16.10.2020 13:49 Ответить
государственный чиновник, за частные деньги на государственных избирательных участках устраивает какие-то опросы, в интересах хз кого.
и ничего стефанчука тут не смущает, все збс.
вообще идиоты охренели
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16.10.2020 13:51 Ответить
Випросили, я називаю:

Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України


це тільки один пункт, про розірвання Будапештского меморандуму... хтось сумнівається, що його у Кремлі написали?
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16.10.2020 13:56 Ответить
Стефанчук об опросе Зеленского в день выборов: "Назовите хотя бы одну норму, которую нарушает инициатива президента"
==========
ст. 19 Конституции Украины.

Статья 19. Правовой порядок в Украине основывается на принципах, в соответствии с которыми никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины.Или зеленский царь?
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16.10.2020 13:56 Ответить
формально він нікого не примушує, спілкуватися з народом йому теж наче не заборонено чи харчуватися у військовій їдальні. Юридично тут мало шансів висунути йому звинувачення. Там можуть бути інші причини, якто- використання чужих грошей на досягнення власних цілей чи щось таке....
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16.10.2020 14:28 Ответить
1. тут не спілкування, а офіційний, незаконний опит наслелення, який не передбачен законодавством.
2. Харчуватися у військової їдальні президенту не заборонено, не в тому справа. Ти дивився "Три мушкітера"? Як король снідав у наметі пам'ятаєшь? А тут обід такий самий.
3. "використання чужих грошей на досягнення власних цілей" - тут майже згоден.
Вплив на владу з витрачанням коштів для досягнення особистих цілей олігархів.
==============
ДУМАЙ ТЕ!
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16.10.2020 17:20 Ответить
Ты СЛИШКОМ устарел, конь...
Должностное лицо может делать ТОЛЬКО ТО, ЧТО ПРЯМО ЕМУ ПРЕДПИСЫВАЕТ ЗАКОН ! И ничего более !
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16.10.2020 20:36 Ответить
Опросник проплчен олигархами, на выборах я не буду отвечать на вопросы опросника, пошли в сраку. Поддерживать интересы олигархов не собираюсь. Моя душа спокойна, что я на выборах тогда проголосовал за Пороха. Каждый день вздрагиваюсь от одной только мысли, как бы мне было фигово, если б я проголовал за эти зеленые сопли.
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16.10.2020 13:58 Ответить
Ви не відповісте, а ось скацаплені з радістю. Тут має бути спільна заява політсил, які позиціонують себе, як патріотичні та спільне рішення щодо форми протидії.
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16.10.2020 14:23 Ответить
їсти лайно теж законами не заборонено, то може бубочка й це продемонструє?
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16.10.2020 14:04 Ответить
Жоден пункт опитнику не потребує схвалення. Особливо питання лікування важкохворих канабісом. Для цього достатньо визнання канабіса лікувальним засобом при окремих симптомах і президент до того не має відношення. Але, видно він вирішив попіаритися серед нариків, які не мають тяжких хвороб. Також він вирішив попіаритися серед скацаплених "особливою економічною зоною". Серед решти скороченням кількості депутатів і пожиттєвим для корупціонерів.
Та головне питання зараз не в цьому, а в тому чи зможуть інші політсили об'єднатися для напрацювання спільних дій проти цього свавілля. Ті, хто не піда на об'єднання можна вважати союзниками Зеленського.
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16.10.2020 14:21 Ответить
А завтра нас...ет на стол и скажет что это не запрещено ))
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16.10.2020 14:25 Ответить
він навіть тарілку вилиже після своїх екскрементів. Схоже, що вчителі Стефанчука були із когорти конституціоналістів, як писали конституцію для людоїдів із африки - ст.! вождь завжди првий. ст.2 Хто не згідний з правотою вождя читай ст. 1"
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16.10.2020 15:24 Ответить
УРОД!!!
По Конституции, это НАРОДУ "разрешено всё, что не запрещено".
А чиновникам, депутатам и президенту: "разрешено то, что разрешено Законом"!!!
Президенту и депутатам по Конституции и по Закону
ДЕЛЕГИРОВАНЫ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ НАРОДА!!!
Вот то, что ДЕЛЕГИРОВАНО, то вам и РАЗРЕШЕНО!
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16.10.2020 14:27 Ответить
… исключительно и строго то, что законом определено !
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16.10.2020 22:30 Ответить
Це називається,що хитрож"пі вирішили одним пострілом вбити два зайці.А закон про руферендум він не прийнятий?
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16.10.2020 14:38 Ответить
Вопрос к Стефанчуку: если депутат Рады дрочит в зале заседания, то какую правоаую норму он при этом нарушает? Никакую? Ну тогда всё нормально!
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16.10.2020 14:59 Ответить
Яка хитродупа маніпуляція! По-перше, таке опитування є прихованою агітацією. По-друге, біля виборчої дульниці це не має відбуватись. По-третє, чому це відбувається саме в день виборів. По-четверте, хто може підтвердити вірність і прозорість такого опитування і яка похибка? Якщо Зеленський такий прихильник народовладдя, то приміть закон України про реферрендум, проведіть його підконтролем держави і громадськості і отримайте офіційний результат. Також брехня з приводу того, що таке опитування не має юридичних наслідків. З якого дідька тоді ОП наголошує що це буде розглядати Верховна рада?! Прихильники зебілів, через вас вся ця зелена камарілля вважає українців бездумним бидлом, а фактично таким бидлом є ті, хто за це ЛАЙНО проголосував.
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16.10.2020 15:01 Ответить
стефанчук необходимо внимательно читать законы страны в которой вы взялись править.
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16.10.2020 17:43 Ответить
дурбыцал на срок наматывает... Пусть еще чего-нить ляпнет, бубочка уже дотрынделся.
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17.10.2020 00:33 Ответить
Стаду ненужны опросы. Стаду нужен пастух.
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16.10.2020 19:48 Ответить
с пулеметной вышкой и загоном с колючей проволокой ...
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16.10.2020 22:31 Ответить
почти не говорим об интервью бибиси, но говорим про 5 вопросов
почти не говорим о законности, но обсуждаем 5 вопросов
а Стефанчук просто для плебса достал на камеру болт и обосцал журналистов своим ответом.
а вообще непонятно чем это все закончится для страны, но в хепиэнд верится с трудом
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16.10.2020 19:50 Ответить
Для особо тупих и не далеких!

"По-перше, президент порушив статті 106 та 19 Конституції України. Стаття 106 визначає вичерпний перелік повноважень президента, серед яких нема права на оголошення та проведення опитувань. А стаття 19 говорить, що посадові особи мають діяти виключно в рамках повноважень. Це зроблено для забезпечення принципу розподілу влади.
По-друге, стаття 52 Виборчого кодексу - заборонена будь-яка агітація у день напередодні голосування і в день голосування. А тут існує агітація. Хоч і прихована. Президент фактично агітує за свою партію через просування тез її передвиборчої програми у день виборів.
По-третє, частина четверта статті 248 ВК - виборець може перебувати у приміщенні ДВК лише на час, необхідний для голосування. Іншого нічого просто не може бути.
По-четверте, частина восьма статті 36 ВК встановлює перелік осіб, які присутні під час голосування у приміщенні ДВК. А третя - п'ята статті 38 ВК - права і обовязки членів виборчих комісій особи, які працюють на виборчій дільниціі. В статтях зазначаються - кандидати, уповноважені особи партій, довірені особи кандидатів, офіційні спостерігачі, представники ЗМІ. Все. Нема кому проводити опитування, усі інші поза законом. Права і обов'язки визначаються лише Кодексом і більше нічим, так шо залучати виборчкоми для опитування на дільницях не можливо.
По-шосте, закон про "Державний реєстр виборців", статті 11 та 12 гарантують безпеку особистих даних та підконтрольність реєстра політичним партіям, які мають фракції у парламенті, проводити президентське опитування на базі Державного реєстру без рішення Верховної Ради неможливо. А звідки брати списки для опитування - інших списків не існує.
По-сьоме, порушена організація роботи виборчих комісій, що регулюється законом про ЦВК та постановами ЦВК. Яким чином проводити опитування без організації роботи в межах виборчої дільниці? Тільки за законом та рішенням ЦВК".Источник: https://censor.net/ru/r3225100
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16.10.2020 21:16 Ответить
Есть такое понимание, как власть, которая следует сути, а суть президента - это быть гарантом прав и свобод человека", - "зе пузик" вот пускай суть преза и выполняет свою работу по гарантированию прав и свобод украинского народа.через сущности,которые имеются в государстве на работе.подчиняются сути президента а это генпрокуратура, антикорупционные органы и т.д и т.п и нехер президенской сути возлагать на украинский народ то.что он уже давным давно должен делать сущностями при власти...
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16.10.2020 21:22 Ответить
стыдно за таких "юристов-правоведов».
вопросов как он образование профильное умудрился получить после таких каминг-аутов сразу отпадают сами по себе...
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16.10.2020 22:29 Ответить
Зелені не дурні, вони знають, що кажуть абсурд, але сміливо це роблять, бо вже побачили розумовий рівень українців і на виборах, і півтора року після. Зелені хитро користуються тупістю українців, які помилково вважають тупими зелених.
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17.10.2020 01:11 Ответить
Это идиотизм отвечать на вопросы, которые нормальный человек народу не задавал бы. Неужели непонятно, что на вражеской территории нельзя открывать свободную экономическую зону ? Неужели непонятно, что проблема с коррупцией не в сроках заключения, а в абсолютном бездействии закона на территории (теперь уже бывшей) страны ?
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17.10.2020 12:48 Ответить
Верно, закон не запрещает. Не наказуемо.
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18.10.2020 00:51 Ответить
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