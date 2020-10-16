Стефанчук об опросе Зеленского в день выборов: "Назовите хотя бы одну норму, которую нарушает инициатива президента"
Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским в день выборов 25 октября, является одной из форм проявления народовластия в Украине.
Об этом он сказал в эфире "Громадського радио", передает Цензор.НЕТ.
"Референдум не является единственной формой народовластия в Украине и единственной формой прямой демократии. Кроме него, есть еще целый ряд других форм, в частности, это местный референдум, электронные петиции, это вопрос отзыва народных депутатов, местных советов и тому подобное. Исходя из этого, президент и предложил одну из форм такого народовластия, это вопросы президентского опроса, чтобы каждый мог присоединиться к этому", - говорит Стефанчук.
Он также отметил, что высказывания о незаконности подобного опроса не имеют для этого оснований.
"Назовите хотя бы одну норму, которую нарушает инициатива президента. Начинают говорить, что она не определена в законодательстве. А ведение публичной страницы в Facebook, Twitter, предусмотрено в Конституции? Нет, но он имеет на это право. Есть такое понимание, как власть, которая следует сути, а суть президента — это быть гарантом прав и свобод человека", - высказался замглавы парламента.
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Стефанчук также отметил, что на проведение этого опроса деньги из государственного бюджета не задействуют.
Ранее экс-зампред Центризбиркома Андрей Магера заявил, что президент Зеленский, объявив проведение опроса на избирательном участке, нарушил 7 норм в законодательстве.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.
14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.
15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.
16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?
В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.
Представитель Рады в Кабмине Василий Мокан рассказал, что анкета на "опросе Зеленского" будет имитировать бюллетень
Замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук заявила, что опрос Зеленского оплатят меценаты средствами "украинского происхождения".
Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что сделает все, чтобы пресечь проведение незаконного "опроса Зеленского".
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А стаття 19 говорить, що посадові особи мають діяти виключно в рамках повноважень. Це зроблено для забезпечення принципу розподілу влади.
По-друге, стаття 52 Виборчого кодексу - заборонена будь-яка агітація у день напередодні голосування і в день голосування.
А тут існує агітація. Хоч і прихована. Президент фактично агітує за свою партію через просування тез її передвиборчої програми у день виборів. Источник: https://censor.net/ru/r3225100
https://censor.net/ru/resonance/3225100/sem_zakonnyh_prichin_po_kotorym_organizatorov_oprosa_zelenskogo_nado_gnat_v_sheyu_s_izbiratelnyh_uchastkov
Спеціально для свинопацюка.
Органы власти и их должностные лица должны действовать в пределах полномочий и способом, прямо (!!!) предусмотренными Конституцие и законами Украины.
Покажите, каким законом предусмотрен этот "опрос", выдвижение вопросов на него, процедура проведения "опроса" и.т.д.
Но самое главное, ГДЕ написано, что Президент может этот "опрос" назначать.
и ничего стефанчука тут не смущает, все збс.
вообще идиоты охренели
Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України
це тільки один пункт, про розірвання Будапештского меморандуму... хтось сумнівається, що його у Кремлі написали?
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ст. 19 Конституции Украины.
Статья 19. Правовой порядок в Украине основывается на принципах, в соответствии с которыми никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины.Или зеленский царь?
2. Харчуватися у військової їдальні президенту не заборонено, не в тому справа. Ти дивився "Три мушкітера"? Як король снідав у наметі пам'ятаєшь? А тут обід такий самий.
3. "використання чужих грошей на досягнення власних цілей" - тут майже згоден.
Вплив на владу з витрачанням коштів для досягнення особистих цілей олігархів.
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ДУМАЙ ТЕ!
Должностное лицо может делать ТОЛЬКО ТО, ЧТО ПРЯМО ЕМУ ПРЕДПИСЫВАЕТ ЗАКОН ! И ничего более !
Та головне питання зараз не в цьому, а в тому чи зможуть інші політсили об'єднатися для напрацювання спільних дій проти цього свавілля. Ті, хто не піда на об'єднання можна вважати союзниками Зеленського.
По Конституции, это НАРОДУ "разрешено всё, что не запрещено".
А чиновникам, депутатам и президенту: "разрешено то, что разрешено Законом"!!!
Президенту и депутатам по Конституции и по Закону
ДЕЛЕГИРОВАНЫ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ НАРОДА!!!
Вот то, что ДЕЛЕГИРОВАНО, то вам и РАЗРЕШЕНО!
почти не говорим о законности, но обсуждаем 5 вопросов
а Стефанчук просто для плебса достал на камеру болт и обосцал журналистов своим ответом.
а вообще непонятно чем это все закончится для страны, но в хепиэнд верится с трудом
"По-перше, президент порушив статті 106 та 19 Конституції України. Стаття 106 визначає вичерпний перелік повноважень президента, серед яких нема права на оголошення та проведення опитувань. А стаття 19 говорить, що посадові особи мають діяти виключно в рамках повноважень. Це зроблено для забезпечення принципу розподілу влади.
По-друге, стаття 52 Виборчого кодексу - заборонена будь-яка агітація у день напередодні голосування і в день голосування. А тут існує агітація. Хоч і прихована. Президент фактично агітує за свою партію через просування тез її передвиборчої програми у день виборів.
По-третє, частина четверта статті 248 ВК - виборець може перебувати у приміщенні ДВК лише на час, необхідний для голосування. Іншого нічого просто не може бути.
По-четверте, частина восьма статті 36 ВК встановлює перелік осіб, які присутні під час голосування у приміщенні ДВК. А третя - п'ята статті 38 ВК - права і обовязки членів виборчих комісій особи, які працюють на виборчій дільниціі. В статтях зазначаються - кандидати, уповноважені особи партій, довірені особи кандидатів, офіційні спостерігачі, представники ЗМІ. Все. Нема кому проводити опитування, усі інші поза законом. Права і обов'язки визначаються лише Кодексом і більше нічим, так шо залучати виборчкоми для опитування на дільницях не можливо.
По-шосте, закон про "Державний реєстр виборців", статті 11 та 12 гарантують безпеку особистих даних та підконтрольність реєстра політичним партіям, які мають фракції у парламенті, проводити президентське опитування на базі Державного реєстру без рішення Верховної Ради неможливо. А звідки брати списки для опитування - інших списків не існує.
По-сьоме, порушена організація роботи виборчих комісій, що регулюється законом про ЦВК та постановами ЦВК. Яким чином проводити опитування без організації роботи в межах виборчої дільниці? Тільки за законом та рішенням ЦВК".Источник: https://censor.net/ru/r3225100
вопросов как он образование профильное умудрился получить после таких каминг-аутов сразу отпадают сами по себе...