Необходимо наладить кооперацию между украинскими организациями и ЮНЕСКО, а также привлечь частные фонды для сохранения культурного наследия, - посол Ароника

Сохранение культурного и духовного наследия - приоритетные направления сотрудничества ЮНЕСКО и украинской общественности. К такому выводу пришли на встрече представителей общесвености и посла ЮНЕСКО в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на UAinfo, встреча "Приоритеты деятельности ЮНЕСКО в Украине в условиях пандемии COVID-19. Пути повышения ее эффективности с учетом вызовов современности. Сотрудничество с общественностью" с послом центра ЮНЕСКО Маурицио Ароника состоялась по инициативе Международного женского движения "За семейные ценности".

Маурицио Ароника проинформировал о проектах ЮНЕСКО в Украине, обратил внимание на особенности сотрудничества в условиях пандемии и остановился на планах на будущее. Среди прочего, важной темой стала тема реставрации украинского духовного наследия. Ароника заверил, что ЮНЕСКО открыто к сотрудничеству, и сейчас, особенно в условиях вызовов распространения коронавируса - призывает действовать быстрее: "Необходимо наладить кооперацию между украинскими организациями и ЮНЕСКО. Одна из первых задач - распространение информации среди людей для лучшего понимания важности культурного наследия. Но вместе с тем - нельзя надеяться только на общественные организации, следует привлечь частные организации, которые имеют больше капитала для решения проблем. Следует действовать уже сегодня, а не говорить, как надо действовать, - то будет поздно".

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Духовный наставник международного женского движения "За семейные ценности", отец Виталий Даньчак, подчеркнул наличие уникальных церквей, иконостасов, фресок, мозаик, которые требуют внимания ЮНЕСКО, в каждом регионе Украины. Православная Церковь Украина заинтересована в сохранении духовного наследия для будущих поколений и будет благодарна за оказанную помощь и окажет содействие в знакомстве с регионами.

Отдельно отец Виталий остановился на теме возрождения территорий прифронтовой зоны. Духовная поддержка должна стать фундаментом для экономического и социального возрождения донецкого региона, именно поэтому так нужна помощь ЮНЕСКО в построении церкви именно в этом регионе, считает он.



Состояние дел в сохранении культурного наследия в Украине достаточно критическое, уверена главный хранитель Национального музея Тараса Шевченко Юлия Шиленко. И главной причиной такого положения вещей она называет ненадлежащее финансирование. Поэтому община часто сама проводит работу в сохранении памятников. Госпожа Юлия убеждена, программа ревитализации - одно из направлений, которое необходимо развивать: "Вопрос о сохранении культурного наследия - они на сегодняшний день концентрируются больше в общинах. Нам очень интересно и нужно обмениваться опытом таких работ, как можно памятник включить, как его сохранить".

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До следующей встречи стороны договорились подготовить для обсуждения карту сотрудничества гражданского общества и ЮНЕСКО с учетом вызовов современности и способствовать освещению деятельности ЮНЕСКО в Украине, чтобы возрождение духовных и культурных памятников, сохранения и популяризации культурного наследия Украины не осталось только на бумаге.