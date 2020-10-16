Полиция задержала инспектора Чопского погранотряда, вымогавшего у местного жителя взятку в 11 тыс. грн за беспрепятственный проезд границы

На Закарпатье полиция задержала на взятке инспекторактора Чопского пограничного отряда.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"Коррупционную деятельность пограничника задокументировали оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области Нацполиции, отдела внутренней безопасности по Чопском пограничному отряду, следователи теруправления ГБР, расположенного во Львове, под процессуальным руководством военной прокуратуры Ужгородского гарнизона Западного региона Украины.

Инспектор пограничной службы "Тиса" Чопского пограничного отряда требовал от местного жителя почти 11 000 гривен неправомерной выгоды. За эту сумму пообещал посодействовать в беспрепятственном внеочередном проезде границы через пункт пропуска и не создавать искусственные препятствия автомобилям с грузом", - сказано в сообщении.



Фото: сайт Нацполиции

Также сообщается, что утром 16 октября фигуранта задержали по месту несения службы во время получения им на банковскую карточку части неправомерной выгоды - 5300 гривен.

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Инспектор пограничной службы задержан в порядке 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

За вымогательство и получение взятки ему может грозить наказание от пяти до десяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.