Актуализация положений Будапештского меморандума поможет Украине создать прочные переговорные позиции по оккупированным территориям, - ОП

Украина настаивает на необходимости совместной работы других государств-гарантов Будапештского меморандума для восстановления безопасности и территориальной целостности нашего государства.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, комментируя "вопрос Зеленского" о гарантиях безопасности для Украины согласно Будапештскому меморандуму, передает Цензор.НЕТ.

Согласно меморандуму, Украина, отказываясь от тогда третьего по мощности ядерного арсенала в мире и, соответственно, делая наибольший после Второй мировой войны вклад в глобальный мир и безопасность, получила гарантии от ведущих военных государств мира о незыблемости своей безопасности и существующих границ.

Подписанты Меморандума не только подтвердили их обязательство не использовать против Украины ядерное оружие, но также:



- в пункте 2 Меморандума подтвердили их обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины;



- в пункте 3 Меморандума подтвердили их обязательства в соответствии с принципами Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе воздерживаться от экономического давления, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих ее суверенитету, и таким образом получить любой какие преимущества.

"Анализируя Будапештский меморандум, приходим к выводу, что гарантии безопасности в отношении Украины были нарушены еще задолго до 2014 года. Например, стоит вспомнить известное пограничное противостояние в 2003 году в конфликте вокруг острова Тузла, что грозило территориальной целостности Украины. Не менее опасными можно считать так называемые газовые войны, что является проявлением сознательного экономического давления, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам Украины", - отметили в ОП.

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"Мир не отреагировал должным образом на такие нарушения обязательств одним из подписантов Меморандума, которые нарастали с годами, приведя в итоге к прямой вооруженной агрессии. Более того, столь откровенное игнорирование безопасности обязательств перед Украиной поставит под сомнение для любого другого государства мира вес подписей и обещаний представителей государств-гарантов Будапештского меморандума. Кто тогда будет выполнять другие подобные договоренности? Игнорирование обязательств государств-подписантов Будапештского меморандума перед Украиной ставит под сомнение весь корпус международных договоров по нераспространению и контролю оружия массового поражения", - добавили в Офисе Президента.

Отмечается, что дальнейшее невыполнение меморандума может заблокировать достижение новых дипломатических решений в сфере глобальной безопасности.

"Учитывая также продолжительность нарушения одним из государств-подписантов ее обязательств, подтвержденных в Меморандуме, настаиваем на необходимости совместной работы других государств-гарантов для восстановления безопасности и территориальной целостности Украины", - подчеркнули в ОП.

В то же время в ОП добавили, что это не является позицией команды власти, это может быть общенациональной позицией, что значительно сильнее.

В Офисе Президента подытожили, что актуализация положений Будапештского меморандума может помочь нашему государству создать значительно прочные переговорные позиции по оккупированному Донбассу и Крыму.

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Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.

Представитель Рады в Кабмине Василий Мокан рассказал, что анкета на "опросе Зеленского" будет имитировать бюллетень

Замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук заявила, что опрос Зеленского оплатят меценаты средствами "украинского происхождения".

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что сделает все, чтобы пресечь проведение незаконного "опроса Зеленского".

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