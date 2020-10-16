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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Опрос Зеленского
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Актуализация положений Будапештского меморандума поможет Украине создать прочные переговорные позиции по оккупированным территориям, - ОП

Актуализация положений Будапештского меморандума поможет Украине создать прочные переговорные позиции по оккупированным территориям, - ОП

Украина настаивает на необходимости совместной работы других государств-гарантов Будапештского меморандума для восстановления безопасности и территориальной целостности нашего государства.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, комментируя "вопрос Зеленского" о гарантиях безопасности для Украины согласно Будапештскому меморандуму, передает Цензор.НЕТ.

Согласно меморандуму, Украина, отказываясь от тогда третьего по мощности ядерного арсенала в мире и, соответственно, делая наибольший после Второй мировой войны вклад в глобальный мир и безопасность, получила гарантии от ведущих военных государств мира о незыблемости своей безопасности и существующих границ.

Подписанты Меморандума не только подтвердили их обязательство не использовать против Украины ядерное оружие, но также:

- в пункте 2 Меморандума подтвердили их обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины;

- в пункте 3 Меморандума подтвердили их обязательства в соответствии с принципами Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе воздерживаться от экономического давления, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих ее суверенитету, и таким образом получить любой какие преимущества.

"Анализируя Будапештский меморандум, приходим к выводу, что гарантии безопасности в отношении Украины были нарушены еще задолго до 2014 года. Например, стоит вспомнить известное пограничное противостояние в 2003 году в конфликте вокруг острова Тузла, что грозило территориальной целостности Украины. Не менее опасными можно считать так называемые газовые войны, что является проявлением сознательного экономического давления, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам Украины", - отметили в ОП.

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"Мир не отреагировал должным образом на такие нарушения обязательств одним из подписантов Меморандума, которые нарастали с годами, приведя в итоге к прямой вооруженной агрессии. Более того, столь откровенное игнорирование безопасности обязательств перед Украиной поставит под сомнение для любого другого государства мира вес подписей и обещаний представителей государств-гарантов Будапештского меморандума. Кто тогда будет выполнять другие подобные договоренности? Игнорирование обязательств государств-подписантов Будапештского меморандума перед Украиной ставит под сомнение весь корпус международных договоров по нераспространению и контролю оружия массового поражения", - добавили в Офисе Президента.

Отмечается, что дальнейшее невыполнение меморандума может заблокировать достижение новых дипломатических решений в сфере глобальной безопасности.

"Учитывая также продолжительность нарушения одним из государств-подписантов ее обязательств, подтвержденных в Меморандуме, настаиваем на необходимости совместной работы других государств-гарантов для восстановления безопасности и территориальной целостности Украины", - подчеркнули в ОП.

В то же время в ОП добавили, что это не является позицией команды власти, это может быть общенациональной позицией, что значительно сильнее.

В Офисе Президента подытожили, что актуализация положений Будапештского меморандума может помочь нашему государству создать значительно прочные переговорные позиции по оккупированному Донбассу и Крыму.

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Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.

Представитель Рады в Кабмине Василий Мокан рассказал, что анкета на "опросе Зеленского" будет имитировать бюллетень

Замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук заявила, что опрос Зеленского оплатят меценаты средствами "украинского происхождения".

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что сделает все, чтобы пресечь проведение незаконного "опроса Зеленского".

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Автор: 

Будапештское соглашение (169) Зеленский Владимир (20234) местные выборы (2752) опрос (2823) Офис Президента (1795)


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Топ комментарии
+3
А что кто-то мешал Вове актуализировать меморандум целый год? Все это плохо пахнет. Я бы сказал смердит.
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16.10.2020 13:10
+3
РАШКА один из гарантов в этих обещалок без гарантий их выполнения!!! ОПа, ты првдавда такая дура , большем даже, чем то место, перед названием которого нужно в слове ОПа поставить букву Ж ?
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16.10.2020 13:19
+3
"4. Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки подтверждают свое обязательство добиваться незамедлительных действий Совета Безопасности ООН по оказанию помощи Украине как государству-участнику Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия."
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16.10.2020 13:45
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А что кто-то мешал Вове актуализировать меморандум целый год? Все это плохо пахнет. Я бы сказал смердит.
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16.10.2020 13:10 Ответить
Обычное снятие с себя ответственности, а мудрый нарид за 2 года уже привык делать себя вместе.
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16.10.2020 13:19 Ответить
А як Зеленський збирається актуалізовувати меморандум? Ну сказали йому так на опитуванні і що він буде далі з цим робити? А нічого не буде робити, він просто водить нас по колу, як аніматор в турецькому готелі? Досить ідіотизму та пустопорожньої діяльності! Дострокове припинення повноважень Зеленського - це єдине нагальне питання!
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16.10.2020 13:28 Ответить
ВОВА ТЫ ТАКИ ПОЛНЫЙ ИДИОТ узнай мнение дипломатов экспертов и в ООн в том числе фактически Будапештский меморандум утратил де факто свое значение и да и де-юре также
1. ОБОСНОВАНИЕ... Россия, США и Англия выступили гарантами суверенитета и
территориальной целостности и государственности для Украины.
2.Обоснование...Россия 2014 году напав на Украину Крым и часть Донецкой и луганский областей оккупировав фактически дезавуировало свою подпись под Меморандумом..
3 Украина вступив в войну военный конфликт с Россией также по сути дезавуировало свою подпись под Меморандумом Будапешта и введя новые форматы Норманский и Минск перечеркнула по сути Меморандум Будапешта.. даже вопрос вне ядерной страны стал под вопросов и зависает в воздухе.. давая право Украине вернуться к вопросы страны имеющей свое ЯО...
4. Англия и США вступив на стороне Украины в конфликт экономических санкций гуманитарной финансовой и реально военной помощи и сотрудничества о совместных операций по поддержанию мира и обрезаний возможных провокаций и агрессии России также дезавуировало свои подписи таким образом ВЫВОД Меморандум Будапешта утратил свое значение во всех смыслах надо потом после де-оккупации территорий Украины садиться за стол переговоров и писать новый документ и там обязательно!!! прописывать вопрос получения Украины компенсаций чтобы мы не впрягались в разработку ядерного тактического хотя бы вооружения.. порядка от 200 млрд с безусловным списанием всех кредитов МВФ для Украины и предоставления Украине средств обороны обычного вооружения техники авиации морского базирования и так далее..
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16.10.2020 13:36 Ответить
Много говорилось о том, что украинское правительство неоднократно ссылается на Будапештский меморандум, как если бы он был реальным военным договором, хотя, по признанию многих экспертов, он таковым не является. В действительности мы имеем досадный факт неправильного прочтения данного меморандума, который скорее можно назвать не официальным договором, а дипломатическим документом, подписав который стороны дали обещания друг другу в рамках денуклеаризации бывших советских республик после распада СССР. Следовательно, защищать Украину, которая не является членом НАТО и не имеет, например, с США, любого рода юридического военного союза или пакта об обороне, никто не собирался и тем более, не был обязан, поскольку обязательства стран-гарантов как и прежде не выходят за рамки, предусмотренные Уставом ООН, рядом ооновских резолюций и Заключительным актом СБСЕ.
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16.10.2020 14:54 Ответить
в том что и дело что Будапешт это можно сказать что подписи стран это скорее ПАРАФИРОВАНИЕ которое как правило делается представителями уполномоченными Министр МИД страны или Госдепа США или специальный Представитель со статусом на определенные действия... а вот в развитие будапештского Меморандума надо было разработать дорожную карту или к Меморандуму составить Протокол о намерениях с каждой страной сроки и конкретные виды соглашений договоров и так далее ...а так пока имеем голый клаптик бумажки... в МИД Украины или реально идиоты сидят или умышленно не доносят Зеленскому реальность дел с позиций военной экономической глобальной геополитической и так далее..вот если бы в 5 Пункте было ДОБАВЛЕНО ЧТО СЧИТАЕТЕ ЛИ НЕОБХОДИМЫМ ЧТОБЫ УКРАИНА В РАЗВИТИЕ МЕМОРАНДУМА БУДАПЕШТА НАЧАЛА ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ С США И АНГЛИЕЙ ПОКА О МАТЕРИАЛЬНОЙ СУММЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ КОМПЕНСАЦИЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБОРОННОЙ ПОМОЩИ СПИСАНИИ В СЧЕТ ДОБРОВОЛЬНО СДАННОГО украиной- ЯО и СПИСАНИЯ ВСЕХ КРЕДИТОВ МВФ то я бы еще понял смысл... а так...
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16.10.2020 16:37 Ответить
Клоуны, вы лучше старого коммуняку Чучму пригласите - он вам легко "визуализирует", что он там за хрень подписал
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16.10.2020 13:13 Ответить
Хорошо сказано. Верно. Только адресовано почему-то не гарантам...
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16.10.2020 13:13 Ответить
Да вас, гопоту, Путин давно послал, заявив, что это был всего меморандум, не обязывающий ни к чему стран, его подписавших. Страна-гарант-подписант открытым текстом заявила, что подписанный меморандум не более, чем декларация о намерениях. Договора нет, значит и международных обязательств тоже нет. О чем сейчас лепечет ЗЕбосота? США сняли запрет на полеты в Крым, оккупированный после ядерного разоружения, Англия отказалась даже присутствовать в формате подписантов, Россия захватила Крым! К кому собрался обращаться ЗЕ?! К 95 кварталу, клоуны?
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16.10.2020 13:18 Ответить
РАШКА один из гарантов в этих обещалок без гарантий их выполнения!!! ОПа, ты првдавда такая дура , большем даже, чем то место, перед названием которого нужно в слове ОПа поставить букву Ж ?
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16.10.2020 13:19 Ответить
вам для того, чтобы это сделать, нужен пинок под зад от народа (опоросник)? а просто исполнять свои обязанности уже не получается?... или вы ожидаете, что в целом народ скажет, данунах той миморандум?...
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16.10.2020 13:19 Ответить
Наші люди в цей папір вірять.Ви зрозумійте зброю і так би забрали,через санкції,або навіть військову операцію.Хто з наших керівників,би її не віддав? Навіть Чорновіл би віддав,але можливо вибив,щось корисне для України.Ви просто не розумієте,що ми не могли стати Північною Кореєю,бо її Китай і москалі підфінансовують.Он прилітали Б-52 і на них стояли ракети AGM-86,ці ракети могли бути укомплектованими термоядерними боєголовками.Москалі сильно попустилися зі своїми маневрами Захід 2020.

Що вам ще потрібно?
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16.10.2020 13:20 Ответить
Дуже просто - ОП актуалить 5-те питання опоросніка Зеленського. Перед виборами потрібен інформаційний туман.
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16.10.2020 13:27 Ответить
https://censor.net/ru/user/139376 Ну це зрозуміло.Але багато хто вірить в цей меморандум.Наче і розумні люди.
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16.10.2020 14:39 Ответить
да все ж просто.
надо новые будапештские соглашения, минские отменить, санкции срашки снять.
вот за этим и опрос. и что бы майдана не было - вы же сами этого хотели.
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16.10.2020 13:24 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3310991.html "Кінець епохи кумовства"

Актуализация положений Будапештского меморандума поможет Украине создать прочные переговорные позиции по оккупированным территориям, - ОП - Цензор.НЕТ 5907

Головою Чернігівскої ОДА призначили нову дружину 53-х річного генерала Хомчака.
Зеленский призначив 29-річну Анну Коваленко на цю посаду. Сказав, що вона буде єдиною в Україні жінкою, яка очолює область. Просто чудова новина і ніякого кумовства Актуализация положений Будапештского меморандума поможет Украине создать прочные переговорные позиции по оккупированным территориям, - ОП - Цензор.НЕТ 1183
Генерал, мої вітання - і молода дружина, і посада, та й Ви при дєлє))
Сімейний підряд.
Наталія Юсупова
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16.10.2020 13:28 Ответить
Треба ж державі підтримати молоду сім*ю.
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16.10.2020 13:41 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3310557.html А.Магера:
Моя порада виборцям. Якщо побачите листочки з «опитуваннями» від Зеленського, забирайте їх із собою.
Пам'ятайте, що лише закон, в тому числі Виборчий кодекс, а не чиясь захцянка, визначає, що таке виборчий документ.
А Кримінальний кодекс (в свою чергу щодо виборчих документів чи документів референдуму) також ************** лише від закону.
Тому сміливо беріть цей папірчик із собою - знадобиться для розпалу дров чи для інших побутових потреб.
Заодно зможете поцікавитися, звідки в організаторів «опитування» ваші захищені законом персональні дані.
І, безумовно, маєте повне право викликати поліцію.
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16.10.2020 13:33 Ответить
"4. Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки подтверждают свое обязательство добиваться незамедлительных действий Совета Безопасности ООН по оказанию помощи Украине как государству-участнику Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия."
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16.10.2020 13:45 Ответить
Та тим меморандумом ***** вже давно підтерся, а ви (влада) продовжуйте стрибати перед ним, як дітки-зайчики під новорічною ялинкою або ще гірше як в шоу на День незалежності.
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16.10.2020 13:45 Ответить
Ініціюю альтернативне опитування.
Пропоную дати відповідь на одне запитання:

Куди повинен піти Зеленський.
Варіанти відповідей:
1. В відпустку
2. На пенсію
3. Взад в 95 квартал
4. В Ростов
5. На наступний термін (________________ зазначити, який самий термін та якої тривалості)
6. На/в _______________________ (ваш варіант відповіді, якщо жоден з запропонованих непідходить)
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16.10.2020 13:46 Ответить
Ну, поднять шум вокруг Будапештского меморандума - дело полезное, вот только на особый результат рапссчитывать не стоит!
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16.10.2020 13:46 Ответить
Актуализация, пролонгация, членовынимация перед спермозапускацией и прочая предохранизация--но охота всё равно! Помните как в Ревизоре Гоголя Хлестаков провинциалам дурку запускал, как скачут по Петербургу 10 тысяч курьеров! Мели Емеля---твоя неделя!
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16.10.2020 13:47 Ответить
Так на хрена этот опрос.Берите и делайте профессиональные импотенты.
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16.10.2020 13:58 Ответить
"Світ не відреагував належним чином на такі порушення зобов'язань одним з підписантів Меморандуму" - там, в Меморандумі, нема санкцій за його порушення.
"Ігнорування зобов'язань держав-підписантів за Будапештським меморандумом перед Україною ставить під сумнів увесь корпус міжнародних договорів щодо нерозповсюдження та контролю над зброєю масового ураження" - насправді проігнорувала свої зобов'язання лише одна держава, за що, повторюсь, жодних санкцій не передбачено.

Ця жОПа "нелох42года" всіх нас вважає за лохів такими "повідомленнями".
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16.10.2020 13:59 Ответить
Если пальто было куплено уже дырявым...
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16.10.2020 14:03 Ответить
Нет никакого смысла трогать Будапештский меморандум. Время ушло. По сути это будет долгая дипломатическая канитель на десятки лет....
Ото когда подписываете меморандумы главное правило.....утром деньги, вечером стулья.
А можно сначала стулья, а потом деньги.....Можно!!! Но деньги вперед.
И это не смешно....
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16.10.2020 14:04 Ответить
Нічого там довго не має. Вони його денонсують через ВРУ, США та Великобританія зітхнуть із полегшенням, а Єрмак і Зеля отримають від Рашки пару лярдів доларів, за цю диверсію.
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16.10.2020 14:07 Ответить
Гниди брехливі. Хто не чув, може послухати, що саме, ця зелена наволоч запропонувала.
Може я і не мегамозок, але я зрозумів це як - або усі виконують або ніхто = якщо РФія не виконує, то і ми не будемо. Це означає, що ми денонсуємо цей меморандум, знімаємо усі обов'язки із РФії, США, Великобританії, а в обмін на що??? Ми здатні відновити ЯО? Ні, нам просто не дозволять це зробити.
Натомість угоду про обмеження ракет середньої дальності, які ми можемо виготовляти, і з якої вийшли ФР та США, ми не денонсуємо...
Ці ублюдики намагаються підсунути нам лантух лайна із Кремля, розповідаючи казочки.
Навіщо нашій владі думка народу, для активізування меморандуму? Це обов'язок Зеленського, без усякої там думки! А ось нанести Україні підступний і важкий удар, тут так... тут потрібно "народною думкою" прикритись...
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16.10.2020 14:05 Ответить
*********. А кто вам мешает актуализировать меморандум без опроса? Ну, зебобики, вы и навыбирали дебилов.
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16.10.2020 14:08 Ответить
Тут трохи більш тонкий хід. Популярності у блазня вже нема, її він використати для своїх ляльководів він не зможе. Вони це знають і хочуть використати ненависть до нього. Якщо більшість людей на бланках опитування напише "Блазень, вали нах!", то Зе і Дєрьмак можуть заявити "Українці висловили волю за відміну Будапештського меморандуму!"
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16.10.2020 14:31 Ответить
Не "актуализация" ничего не значащей бумажки, "поможет Украине создать прочные переговорные позиции по оккупированным территориям", а построение мощной армии, увеличение сотрудничества со странами НАТО, военные успехи и агрессивная дипломатия.
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16.10.2020 15:10 Ответить
Тот, кто нарушает договор, освобождает от всякого обязательства другую сторону. (Пьер Буаст). Соданию своего ядерного оружия теперь никто не мешает, кроме врагов.
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16.10.2020 15:42 Ответить
 
 