В еще одной больнице Киева заполнены все койки для больных COVID-19, - Кличко
В прошлом месяце в шестой больнице развернули 200 коек для больных коронавирусом, но на сегодня мест уже нет.
В шестой больнице Киева заполнены все койки для больных коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на брифинге сообщил мэр города Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
По его словам, больницу с марта использовали как опорную для пациентов COVID-19. В прошлом месяце на ее базе развернули четыре инфекционных отделения на 200 коек, в том числе 12 коек интенсивной терапии. Создали 14 бригад медперсонала для работы в этих отделениях.
Однако "на сегодня в шестой больнице все койки для больных коронавирусом заполнены", сказал он.
Кличко также добавил, что на базе шестой больницы планируют обустроить новую лабораторию, в которой будут делать ПЦР-тесты на коронавирус.
15 октября сообщалось, что почти не осталось мест в Александровской клинической больнице.
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А у пана Кличка , як мера столиці , зовсім інші функціі , так що не перекладайте ці проблеми із хвороі голови на здорову !
так,після реформи Супрун саме місцеві адмінстрації зобов"язані утримувати інфекційні лікарні...
Але..
Підчас Епідемії працють трохи інші закони...
Це я тобі, як вчоний, вчоному кажу.
Нутипонєл.
https://twitter.com/dmitriypaut
Дмитрий
@dmitriypaut
Без 8 человек 6000.
Славимо ***********!
Или завалим его?
Нет, давайте вопросы кремлевского утырка обсуждать, а наши выборы это рояль, а Чмо по роялю...
Лучше всего деньги тырить на ремонте и строительстве дорог)
Мост Патона частично на ремонте, сейчас закроют на ремонт Южный мост, тогда с правого на левый берег вообще не периедешь)
Двохярусні ліжка.
В социальной сети Facebook показали условия, в которых лечатся больные в городе Купянске Харьковской области.
Фотографию инфекционного отделения местной больницы https://www.facebook.com/yana.kolpakova.96 опубликовала Яна Колпакова на своей странице Facebook.
"Спасибо руководству города и всем предшественникам, это инфекционное отделение Купянской больницы.
Люди с воспалением легких лежат в коридорах.
В туалет ходят в палаты к другим больным, из освещения одна лампа на весь коридор, чтобы медсестра поставила капельницу, больной подсвечивает мобильным телефоном.
Открывайте отделения на Ковшаровке, в Узловой, чего вы ждете? Ждете, когда привезут двухъярусные кровати?"
Кабинет министров направил на рассмотрение Верховной Рады два законопроекта, которые введут ответственность и для простых украинцев, и для предприятий за неправильное ношение масок. По новым правилам, если в транспорте или торговом центре стянуть маску на подбородок, то придется заплатить 170 грн штрафа.
Маска на подбородке - плати штраф
Каждый четвертый украинец носит маску нерегулярно, говорится в исследованиях группы "Рейтинг". При этом львиная доля надевает респираторы и маски на подбородок, не прикрывая нос и рот. Эффекта от такой защиты нет, однако формально требование "масочного режима" выполняется.
Кабинет министров разработал новый законопроект, который должен обязать не просто надевать медицинские средства защиты, но и делать это правильно. "Для физических лиц штрафы сравнительно небольшие - по сути идет даже немного уменьшение штрафов, чем сейчас предусмотрено общими правилами карантина", - презентовал законопроект министр юстиции Денис Малюська.
Если раньше за отсутствие масок могли оштрафовать на 17 тыс. грн, то сейчас штраф будет неприятным, но посильным для любого работающего украинца. Так, если, к примеру, прийти в торговый цент и надеть маску на подбородок, оштрафовать могут на 170 грн. А если нарушить правила повторно, штраф составит уже 255 грн.