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Трамп заявил, что он второй после Иисуса Христа популярнейший человек в мире

Трамп заявил, что он второй после Иисуса Христа популярнейший человек в мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что по популярности он уступает только Иисусу Христу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Как-то мне кто-то сказал: "Вы самый знаменитый человек в мире на данный момент". Я ответил, что это не так. А мои собеседники поинтересовались: "И кто же более знаменитый?". И я ответил: Иисус Христос"", - рассказал Трамп на митинге в Гринвилле (штат Северная Каролина).

"И если посмотреть на небо, то станет ясно, что он (Иисус Христос. - Ред.) лидирует с большим отрывом", - добавил президент США.

Трамп, оправившийся после коронавируса, в настоящее время фактически ежедневно посещает разные штаты и проводит митинги в рамках предвыборной кампании. В своих выступлениях перед сторонниками он традиционно критикует своего оппонента, кандидата от демократов Джо Байдена.

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Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперником будет демократ - бывший вице-президент США Джо Байден.

Трамп ранее заявил, что не верит опросам, согласно которым большинство американцев отдают предпочтение Байдену.

выборы (24722) США (26422) Трамп Дональд (5094)


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Топ комментарии
+37
нифига
Трамп заявил, что он второй после Иисуса Христа популярнейший человек в мире - Цензор.НЕТ 3445
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16.10.2020 13:14
+30
Навіть Зелю переплюнув.
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16.10.2020 13:13
+23
Тут они с *уйлом видать будут тягаться за это звание.
Или он против подельника не попрёт?
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16.10.2020 13:13
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На цій статті гарно видно, як змоскалилися світові ЗМІ.
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16.10.2020 14:59 Ответить
А чего не первый)
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16.10.2020 15:11 Ответить
Два больных на всю голову - зеленый и рыжий.
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16.10.2020 15:25 Ответить
Взагалі то Трамп тупий, він - перший бо Ісус став популярним лише після смерті, а Дональд ще при житті.
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16.10.2020 15:35 Ответить
а его сторонники там визжат, писяют кипятком и испытывают оргазм))
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16.10.2020 16:25 Ответить
.....ну а какой он дебил, то даже нашего Бубочку переплюнул.
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16.10.2020 17:19 Ответить
Явная манипуляция в стиле парашкинской журналистики. Знаменитость не означает популярность. Можно быть знаменитым в негативном смысле. Разве не знамениты Путин, Гитлер, Чикатило, но разве они популярны? Что до популярности, то тут безусловно первое место у Байдена ..и сына его Хантера.
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16.10.2020 20:36 Ответить
COVID дал очень серьезные осложнения!
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16.10.2020 20:37 Ответить
Видать, рано его с больницы выписали ( кукукнулся ,дедушка)
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16.10.2020 21:39 Ответить
и это правда, увы.
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18.10.2020 01:15 Ответить
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