Трамп заявил, что он второй после Иисуса Христа популярнейший человек в мире
Президент США Дональд Трамп заявил, что по популярности он уступает только Иисусу Христу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Как-то мне кто-то сказал: "Вы самый знаменитый человек в мире на данный момент". Я ответил, что это не так. А мои собеседники поинтересовались: "И кто же более знаменитый?". И я ответил: Иисус Христос"", - рассказал Трамп на митинге в Гринвилле (штат Северная Каролина).
"И если посмотреть на небо, то станет ясно, что он (Иисус Христос. - Ред.) лидирует с большим отрывом", - добавил президент США.
Трамп, оправившийся после коронавируса, в настоящее время фактически ежедневно посещает разные штаты и проводит митинги в рамках предвыборной кампании. В своих выступлениях перед сторонниками он традиционно критикует своего оппонента, кандидата от демократов Джо Байдена.
Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперником будет демократ - бывший вице-президент США Джо Байден.
Трамп ранее заявил, что не верит опросам, согласно которым большинство американцев отдают предпочтение Байдену.
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