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Нападение на участника АТО и волонтера партии "Удар": пострадавший пришел в себя, состояние стабильное

Нападение на участника АТО и волонтера партии

Участник АТО, на которого в Соломенском районе Киева во время раздачи газеты партии "Удар" напал вооруженный мужчина, пришел в себя и может разговаривать.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко во время брифинга 16 октября, передает Цензор.НЕТ.

"Пострадавшего оперативно доставили в Киевскую больницу №17. При обследовании врачи обнаружили 8 ножевых ранений в различные части тела! Мужчину прооперировали и госпитализировали в реанимационное отделение. Сейчас его состояние врачи оценивают как стабильное. Он пришел в себя и уже может разговаривать", - рассказал Кличко.

По его словам, нападающего задержали в тот же вечер и уже объявили подозрение.

Как сообщалось, 14 октября в Соломенском районе Киева мужчина полоснул по шее участника АТО/ООС, раздававшего газеты партии "Удар".

Автор: 

Киев (25481) Кличко Виталий (4636) местные выборы (2752) нападение (2208) УДАР (915) военнослужащие (6102)


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Топ комментарии
+4
Нападавшему дать пожизненное , за такую жестокость к участнику АТО !
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16.10.2020 13:23
+2
Знову зєбіл напав?
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16.10.2020 13:27
+2
Одужання, воїну. ******* реальність. Бидло отримало свободу.
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16.10.2020 13:40
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Нападавшему дать пожизненное , за такую жестокость к участнику АТО !
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16.10.2020 13:23 Ответить
Замах на вбивство з політичних мотивів, а може й терористичний акт.
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16.10.2020 15:01 Ответить
Знову зєбіл напав?
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16.10.2020 13:27 Ответить
ЯКА ПІДОЗРА ЯКЩО РІЗАВ І ЗАТРИМАЛИ.
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16.10.2020 13:34 Ответить
Одужання, воїну. ******* реальність. Бидло отримало свободу.
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16.10.2020 13:40 Ответить
То слава богу !
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16.10.2020 13:42 Ответить
Выйдет максимум через три года, если вообще сядет! Законы "Зек" писал, а лошары исполняют и даже не поднимают вопрос о пересмотре зековского наследия. Отакое от...
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16.10.2020 13:44 Ответить
Кличко постарается чтобы его засадили пожизненно
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16.10.2020 13:55 Ответить
Замах на умисне вбивство - я даже статьи не нашел. А убийство с 7 лет начинается. По УДО выйдет через 3,5 года.
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16.10.2020 14:07 Ответить
Тут політичні мотиви, можна судити за тероризм.
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16.10.2020 15:02 Ответить
Нападение на участника АТО и волонтера партии "Удар": пострадавший пришел в себя, состояние стабильное - Цензор.НЕТ 6279
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16.10.2020 19:41 Ответить
25 червня 2019 року Соснівський районний суд м. Черкаси визнав винним 32-річного місцевого жителя у скоєнні незакінченого замаху на умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство (частина третя статті 15, пункт 13 частина друга статті 115 Кримінального кодексу України) та призначив йому покарання у вигляді 8 (восьми) років позбавлення волі.
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16.10.2020 14:13 Ответить
Стаття 162. Порушення недоторканності житлаhttps://incon.com.ua/seminar/finansirovanie/?utm_source=Protocol_banner_300x600l&utm_medium=Protocol_banner_300x600&utm_campaign=Protocol_banner_300x600 1. Незаконне проникнення до житла чи до іншого володіння особи, незаконне проведення в них огляду чи обшуку, а так само незаконне виселення чи інші дії, що порушують недоторканність житла громадян, -караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням (!!!!!!!) волі на строк до трьох років.
Не спешите отстаивать свое жилье с оружием в руках. Вас могут незаконно выселить (выбросить на улицу) и получить максимум!!!! 3 года условно, вы рискуете сесть минимум на 5 лет!
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16.10.2020 13:55 Ответить
Стаття 36 ККУ.

...
4. Особа не підлягає кримінальній відповідальності, якщо через сильне душевне хвилювання, викликане суспільно небезпечним посяганням, вона не могла оцінити відповідність заподіяної нею шкоди небезпечності посягання чи обстановці захисту.
5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
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16.10.2020 15:06 Ответить
Нажаль в Україні нема справедливого суду.
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16.10.2020 15:08 Ответить
Слава богу.
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16.10.2020 16:53 Ответить
восем ножевых, псих, неакват.
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18.10.2020 01:13 Ответить
 
 