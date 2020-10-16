Нападение на участника АТО и волонтера партии "Удар": пострадавший пришел в себя, состояние стабильное
Участник АТО, на которого в Соломенском районе Киева во время раздачи газеты партии "Удар" напал вооруженный мужчина, пришел в себя и может разговаривать.
Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко во время брифинга 16 октября, передает Цензор.НЕТ.
"Пострадавшего оперативно доставили в Киевскую больницу №17. При обследовании врачи обнаружили 8 ножевых ранений в различные части тела! Мужчину прооперировали и госпитализировали в реанимационное отделение. Сейчас его состояние врачи оценивают как стабильное. Он пришел в себя и уже может разговаривать", - рассказал Кличко.
По его словам, нападающего задержали в тот же вечер и уже объявили подозрение.
Как сообщалось, 14 октября в Соломенском районе Киева мужчина полоснул по шее участника АТО/ООС, раздававшего газеты партии "Удар".
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