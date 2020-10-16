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Суд постановил разрешить СБУ провести обыски на "АрселорМиттал Кривой Рог", - СМИ

13 октября 2020 года на закрытом заседании Шевченковского районного суда г. Киева следственный судья Мальцев Д. А. принял решение предоставить разрешение СБУ на проведение обыска на металлургическом предприятии "Арселормиттал Кривой Рог".

Правоохранители обвиняют компанию в уклонении от уплаты налогов, занижению обязательных платежей за землю - и недропользование в особо крупных размерах.

Об этом говорится в тексте постановления суда, которое есть в распоряжении редакции УНИАН.

Суд постановил разрешить СБУ провести обыски на АрселорМиттал Кривой Рог, - СМИ 01
Суд постановил разрешить СБУ провести обыски на АрселорМиттал Кривой Рог, - СМИ 02
Суд постановил разрешить СБУ провести обыски на АрселорМиттал Кривой Рог, - СМИ 03
Суд постановил разрешить СБУ провести обыски на АрселорМиттал Кривой Рог, - СМИ 04

Суд постановил разрешить СБУ провести обыски на АрселорМиттал Кривой Рог, - СМИ 05
Суд постановил разрешить СБУ провести обыски на АрселорМиттал Кривой Рог, - СМИ 06

"Предоставить разрешение на проведение обыска административного здания по месту нахождения ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ" (код ЕГРПОУ: 24432974) по адресу: Днепропетровская обл., г. Кривой Рог, ул. Орджоникидзе, дом. 1, принадлежащего на праве собственности "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ" (код ЕГРПОУ: 24432974), с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных правонарушений, а также отыскания предметов и документов, а именно: оригинал решения председателя ГНС Украины Верланова С. В. № 14247/6/99-00-08-05-03 от 23.12.2019 о результатах рассмотрения жалобы ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ" № 851/12-71 от 25.10.2019", - говорится в постановлении суда.

Также в документе указано, что срок действия решения – 1 месяц со дня его вынесения. Она дает право на проникновение в помещение лишь один раз.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе в 2005 году за 24,2 млрд грн.




Автор: 

СБУ (19855) Арселор (60)


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Топ комментарии
+8
Няни ,Няни идут
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16.10.2020 13:30
+7
а что на выборы для цирка не отстегнул?
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16.10.2020 13:23
+7
Давай,зелень-отожми у индусов комбинат в пользу бени или ахметки. Копать дно,так с размахом.
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16.10.2020 13:25
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а что на выборы для цирка не отстегнул?
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16.10.2020 13:23 Ответить
снова индусов кошмарят на бабки
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16.10.2020 13:23 Ответить
А хтось зелений обіцяв що СБУ не буде займатися "економічними злочинами". Простіше сказати, вимагати гроші.
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16.10.2020 13:26 Ответить
Еще при порошенко щемить серьезно начали, ахметов руководствуется пунктом - не вернуть свое это слабость.
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16.10.2020 13:52 Ответить
Пруф буде?
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16.10.2020 14:00 Ответить
Нет. Это инсайд от администрации предприятия еще во времена порошенка. Индус вроде решил что серьезно тут бороться не будет, а там кто его знает.
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16.10.2020 14:09 Ответить
Вірю. Кожному твоєму слову вірю.

Ходи здоровий, хай щастить.
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16.10.2020 14:12 Ответить
дивно, а Індус про це знає
Особливо він точно доводив свою позицію до "администрации" ...
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16.10.2020 14:14 Ответить
Да что-то так защемили, что он себя чувствует всё свободнее и вольнее. Скоро устроит государство в государство со своими законами.
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16.10.2020 15:12 Ответить
Так они и сами не против. Им проще договориться, чем реально модернизировать производство. А все эти проверки способ как раз-таки отбелить себя.
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16.10.2020 15:11 Ответить
Конкурента нафіг.
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16.10.2020 13:24 Ответить
Давай,зелень-отожми у индусов комбинат в пользу бени или ахметки. Копать дно,так с размахом.
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16.10.2020 13:25 Ответить
Не отожмет зелень комбинат. Проще корову доить постоянно, чем один раз котлет нажраться. Видимо юристы индуса не расчитали аппетитов новых лиц во власти. А я давно говорил, что ЗЕленые - это как беспредельщики 90-х - ничего святого не имеют.
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16.10.2020 19:20 Ответить
СБУ-личная охрана Коломойского. СБУ требует от Приватбанка согласовывать иностранные иски против Коломойского/ СБУ выступила против открытия рынка электроэнергии. Бывший юрист "Квартала" Баканов выступил против закона который не устраивает Коломойского./ СБУ начала щемить крупнейшее иностранное предприятие, с которым конкурирует Коломойский .На "АрселорМиттал" открыли уголовное дело.
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16.10.2020 13:28 Ответить
Няни ,Няни идут
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16.10.2020 13:30 Ответить
" а именно: оригинал решения председателя ГНС Украины Верланова С. В. № 14247/6/99-00-08-05-"
А спалили они его давно. И ЧТО?
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16.10.2020 13:49 Ответить
ідіоти, а прийдуть одразу з інвест-нянями, чи без?
А на заводі Коломойського, який поруч -- так само, чи там все добре?

Все роблять для того, щоб стало гірше для бізнеса.
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16.10.2020 14:12 Ответить
С Коломойским они просто договорились ещё на этапе выборов, с индусом договор обновляют каждый год, а так всё то же самое)
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16.10.2020 15:13 Ответить
обрали ж ЗЕ -- всі щасливі.
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16.10.2020 15:17 Ответить
Няней не будет. Ни одна уважающая себя няня не прийдет в Украину. Кому захочется заплатить бабла за то, чтоб тебя отымели по полной и неоднократно, а потом и ограбили?)))
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16.10.2020 19:22 Ответить
И тут бы повозмущаться, что щимят инвестора, но на практике все мы помним, что все эти обыски заканчиваются договорняками, а "инвестор" продолжает травить город и его жителей, выплачивая мизерные зарплаты.
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16.10.2020 15:08 Ответить
Суддя вже став 18 олігархом? ********* з баблом мабуть на дачі сховав. СБУ - ау! Може завітаєте до судді і його помічників перед дальньою поїздкою до Арселормітал? Однокласник президента захотів стати владикою мітала?
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16.10.2020 15:09 Ответить
индуса в индію. Там як раз для злодійської нації море разливанное. Правда бабок СБУ зібє по мелочи, бо індус може загнати Ігоря Валерійовича за Можайські гори, не та вагова категорія, індус постійно грає на пониження, завдає збіитків як Ігорю Валерійовичу, так і Ренату Леонідовичу.(бикує).Інвестняня просто гонить пургу. Чихав індус на Баканова та на ЗВА. дапсть там пару десятків лямов та і відчепляться.
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16.10.2020 15:10 Ответить
Все це робится на замовлення олігархів і хто в цю корупційну олігархічну країну ,з прогнившими олігархічними суддами прийде з інвестиціями ?
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16.10.2020 15:16 Ответить
Интересно на сколько теперь индуса раскрутят? В прошлый раз он уже собирался активы выводить и даже грозился шахты позакрывать к едреней фене. Что будет в этот раз?
Плохо то, что наши придурки провластные не понимают того, что если индус закроет производство, то это не значит что они его заберут.))) Клоуны они и есть...
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16.10.2020 19:25 Ответить
 
 