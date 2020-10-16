Суд постановил разрешить СБУ провести обыски на "АрселорМиттал Кривой Рог", - СМИ
13 октября 2020 года на закрытом заседании Шевченковского районного суда г. Киева следственный судья Мальцев Д. А. принял решение предоставить разрешение СБУ на проведение обыска на металлургическом предприятии "Арселормиттал Кривой Рог".
Правоохранители обвиняют компанию в уклонении от уплаты налогов, занижению обязательных платежей за землю - и недропользование в особо крупных размерах.
Об этом говорится в тексте постановления суда, которое есть в распоряжении редакции УНИАН.
"Предоставить разрешение на проведение обыска административного здания по месту нахождения ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ" (код ЕГРПОУ: 24432974) по адресу: Днепропетровская обл., г. Кривой Рог, ул. Орджоникидзе, дом. 1, принадлежащего на праве собственности "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ" (код ЕГРПОУ: 24432974), с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных правонарушений, а также отыскания предметов и документов, а именно: оригинал решения председателя ГНС Украины Верланова С. В. № 14247/6/99-00-08-05-03 от 23.12.2019 о результатах рассмотрения жалобы ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ" № 851/12-71 от 25.10.2019", - говорится в постановлении суда.
Также в документе указано, что срок действия решения – 1 месяц со дня его вынесения. Она дает право на проникновение в помещение лишь один раз.
"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.
Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе в 2005 году за 24,2 млрд грн.
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Ходи здоровий, хай щастить.
Особливо він точно доводив свою позицію до "администрации" ...
А спалили они его давно. И ЧТО?
А на заводі Коломойського, який поруч -- так само, чи там все добре?
Все роблять для того, щоб стало гірше для бізнеса.
Плохо то, что наши придурки провластные не понимают того, что если индус закроет производство, то это не значит что они его заберут.))) Клоуны они и есть...