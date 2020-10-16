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Новости Коронавирус и карантин
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Волонтеры из "Безопасного выбора" инициировали сбор масок для киевлян от кандидатов в мэры Киева

Волонтеры из

Активисты и волонтеры, которые объединились в Волонтерскую инициативу "Безопасный выбор", призвали кандидатов в мэры Киева помочь обеспечить медицинскими масками киевлян, которые придут на избирательные участки.

Об этом они на заявили на пресс-конференции в ИА "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

На пресс конференции было обнародовано письмо, отправленное всем участникам мэрских выборов в Киеве, с призывом поддержать инициативу волонтеров "Безопасные выборы" и помочь обеспечить всех киевлян масками во время голосования.

"Мы решили сделать выборы более безопасными и обеспечить граждан, которые пойдут на выборы, масками - в случае, если они их забудут. Это наша общественная инициатива и мы обращаемся к каждому кандидату в мэры: помогите, давайте сделаем все возможное, чтобы мы могли по максимуму обеспечить граждан", - отметила волонтер и соучредитель инициативы "Безопасный выбор" Ольга Клиновская

По словам представителей инициативы, акция будет не политической.

"Наша инициатива реализуется без всякой политической агитации. Кандидаты могут помочь нам или отправив средства, или изготовив маски по нашему шаблону. Мы должны быть уверены, что это не будет агитация, а что это будут маски, которые согласованы нами и которые мы будем распространять в день голосования", - сообщила Ольга Клиновская

Как отмечают в "Безопасном выборе", они уже сейчас готовы обеспечить масками и волонтерами около 100 из 1000 избирательных участков Киева.

Автор: 

голосование (1395) карантин (16729) маска (166) местные выборы (2752) волонтеры (2629) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) маски (115)


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Топ комментарии
+1
Цікаво чи закладені в кошторис виборів витрати на маски та антисептик? А якщо не закладені то чому і ким? Масками на виборчих дільницях потрібно забезпечувати безкоштовно. Потрібно роздавати маски по 10-20 шт. кожному виборцю щоб люди приходили голосувати!
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16.10.2020 13:33
+1
Спасибо на этом.
В других столицах на остановках стоят давно автоматы - маска где-то 3 грн, перчатки - 1 грн, рукомойники с антисептиком, в метро ик-излучатели.
Но киевляне имеют мера с отбитыми мозгами, которому это тяжело.
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16.10.2020 13:44
+1
Звісно закладені ! Але гроші вже вкрали .
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16.10.2020 14:17
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Правила форума Совет форумчан
Цікаво чи закладені в кошторис виборів витрати на маски та антисептик? А якщо не закладені то чому і ким? Масками на виборчих дільницях потрібно забезпечувати безкоштовно. Потрібно роздавати маски по 10-20 шт. кожному виборцю щоб люди приходили голосувати!
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16.10.2020 13:33 Ответить
Чего все стонут с этими масками? Их валом. Дефицита нет. Цена копейки. Многоразовая в крайнем случае 30 грн...
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16.10.2020 14:09 Ответить
Ви це пенсіонерам розкажіть .
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16.10.2020 14:14 Ответить
Звісно закладені ! Але гроші вже вкрали .
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16.10.2020 14:17 Ответить
Підла істото під чужим ніком, буду відправити у спам усі твої повідомлення.
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16.10.2020 15:42 Ответить
Кожному своє. Хтось формулює свої думки, намагається відстояти свою позицію. А хтось тупо тисне кнопку СПАМ.
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16.10.2020 15:49 Ответить
Ти тут пишеш під чужим нікнеймом, тож не ставай у позу лицаря, якого образили.
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16.10.2020 17:11 Ответить
ИДЕЯ ДЛЯ ВОВКИ- волонтеров этих с масками поставить на опросник от НЕлоха
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16.10.2020 13:34 Ответить
Жмоти. Даю підказку. Роздавати смартфони. Кожному!
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16.10.2020 13:36 Ответить
Спасибо на этом.
В других столицах на остановках стоят давно автоматы - маска где-то 3 грн, перчатки - 1 грн, рукомойники с антисептиком, в метро ик-излучатели.
Но киевляне имеют мера с отбитыми мозгами, которому это тяжело.
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16.10.2020 13:44 Ответить
Чому лише для киян ? В інших містах не люди ?
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16.10.2020 14:15 Ответить
Читай выше - у киевлян мер с особыми умственными способностями, приходится задействовать волонтеров.
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16.10.2020 14:29 Ответить
 
 