Наемники РФ на Донбассе с начала суток соблюдают режим тишины, - Минобороны

С начала текущих суток, 16 октября, наемники Российской Федерации в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе не нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было, на всех участках фронта наблюдается тишина", - сообщили в Минобороны.

Отмечается, что за прошедшие сутки, 15 октября, на линии соприкосновения зафиксировано шесть случаев, когда вооруженные формирования Российской Федерации пытались провоцировать наших военных на ответные действия.

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