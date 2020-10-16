Наемники РФ на Донбассе с начала суток соблюдают режим тишины, - Минобороны
С начала текущих суток, 16 октября, наемники Российской Федерации в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе не нарушали режим прекращения огня.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было, на всех участках фронта наблюдается тишина", - сообщили в Минобороны.
Отмечается, что за прошедшие сутки, 15 октября, на линии соприкосновения зафиксировано шесть случаев, когда вооруженные формирования Российской Федерации пытались провоцировать наших военных на ответные действия.
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Igor L
показать весь комментарий16.10.2020 13:41 Ответить Мне нравится 0
Борис Дородный #441572
показать весь комментарий16.10.2020 13:55 Ответить Мне нравится 0
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