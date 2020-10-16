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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ на Донбассе с начала суток соблюдают режим тишины, - Минобороны

Наемники РФ на Донбассе с начала суток соблюдают режим тишины, - Минобороны

С начала текущих суток, 16 октября, наемники Российской Федерации в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе не нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было, на всех участках фронта наблюдается тишина", - сообщили в Минобороны.

Отмечается, что за прошедшие сутки, 15 октября, на линии соприкосновения зафиксировано шесть случаев, когда вооруженные формирования Российской Федерации пытались провоцировать наших военных на ответные действия.

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Минобороны (9288) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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День зарплати у терористів.
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16.10.2020 13:41 Ответить
Даже было днями сказано что уже 80 дней как перемирие. А может стоит выложить сколько за эти дни гробов поплыло домой в нашу сторону? Почитайте тамошние статейки и коменты местных по той стороне востока---ох и стоит почитать. Перепечатывать бы давно у нас это надо. Да тишина. И нигде. А там запредел!
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16.10.2020 13:55 Ответить
 
 