На пункте пропуска "Тиса" на границе с Венгрией с 20 по 22 октября будут временные ограничения движения, - Госпогранслужба

Согласно сообщению полиции Венгрии, с 20 по 22 октября этого года в пункте пропуска "Захонь" (с украинской стороны "Тиса") проводится обследование моста "Тиса".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В частности, 20 октября с 09:00 до 17:00 (по киевскому времени) будет частично ограничено движение легкового автотранспорта на въездном и выездном направлениях.

21-22 октября с 09:00 до 17:00 (по киевскому времени) планируется обследование внешних элементов моста, которое будет включать временное закрытие полос движения грузовых транспортных средств.

"Просим учесть предоставленную информацию при планировании поездок за границу. Отметим, что легковым транспортом попасть в Венгрию возможно через пункты пропуска "Лужанка" и "Вилок"", - сказано в сообщении.

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