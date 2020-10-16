Советник президента Устенко о задержке транша от МВФ: Есть целый ряд технических проблем, касающихся Госбюджета-2021
Паузы в сотрудничестве с МВФ нет, все переговоры ведутся, и министр финансов на постоянной связи, и глава Нацбанка, и премьер-министр.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.
"Идет постоянный рабочий процесс. Нельзя все вынести в публичную плоскость касательно переговоров. Но точно можно сказать, что мы не на паузе. Мы до сих пор не получили транш, потому что есть целый ряд технических проблем, которые необходимо решить, в том числе тех, что касаются государственного бюджета на следующий год. Поэтому есть большое внимание к бюджету и корректировкам, которые в нем делаются", - отметил советник главы государства.
Также, по словам Устенко, есть и другие причины, по которым Украина не может получить транш быстрее.
"Что касается другой части повестки дня, она не имеет прямого экономического содержания, но влияет на возможность быстрого получения сначала миссии от МВФ, а потом уже транша - это изменения, которые будут по антикоррупционным украинским ведомствам. Там тоже идет нормальный логичный процесс", - сказал советник Зеленского.
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да , да именно технические проблемы: нулем больше или меньше.Зелень видно так спланировала бюджет, что МВФ хочет сказать идите на х.., но культура не позволяет
Як стало відомо НВ Бізнес, західні кредитори поставили умову Україні, що для незалежності НБУ не можна знімати решти членів правління Катерину Рожкову і Дмитра Сологуба.
У разі звільнення з посади першого заступника глави НБУ Рожкової, з НБУ також звільнять голову Ради НБУ Богдана Данилишина, представивши його ініціатором і винним в цьому рішенні.
«В ході проведення за останні кілька днів широкомасштабних переговорів з МВФ про незалежність НБУ, напередодні винесення питання про звільнення Рожкової, учасники переговорів зрозуміли, що Данилишин може стати розмінною монетою з МВФ після ухвалення Радою НБУ такого рішення.
Після прийняття цього рішення Данилишина можуть зробити винуватим », - повідомив НВ Бізнес обізнане джерело близьке до відповідного переговорного процесу. Також разом з Данилишиним, МВФ вважає за необхідне вивести з Ради НБУ, Віталія Шапрана, що нещодавно відзначився.Як уточнило джерело НВ Бізнес, 16 жовтня на порядку Ради НБУ буде винесено питання про звільнення Катерини Рожкової. «100% збираються ставити на голосування», - уточнив він.
Нагадаємо, що Рада НБУ 2 жовтня прийняла рішення оголосити догану і висловити недовіру заступникам голови НБУ Катерині Рожкової і Дмитру Сологубу.
Голова НБУ Кирило Шевченко голосував «за». Член Ради НБУ Віталій Шапран заявив, що «в лихих дев'яностих деяких членів правління просто зустріли б в під'їзді власного будинку».
8 жовтня постійний представник МВФ Йоста Люнгман зробив офіційну заяву, в якій наголосив, що «забезпечення відповідальності правління НБУ має здійснюватися відповідно до принципів управління Національним банком».
Слідом за представництвом МВФ догани Рожкової і Сологубу засудили і в посольстві США в Києві і ЄС. Незалежність НБУ є один з основних пунктів меморандуму МВФ і України.
Як відомо, Богдан Данилишин є лояльним до Коломойського і Боголюбова. Проти останніх ФБР в США веде розслідування про відмивання коштів. Раніше Данилишин заявляв про необхідність конструктивного діалогу з колишніми власниками ПриватБанку.
Відзначимо, що екс-міністр економіки в уряді Юлії Тимошенко Богдан Данилишин раніше знаходився в списку розшукуваних на сайті Інтерполу. Сам же Коломойський публічно висловлювався проти того, щоб Рожкова працювала в НБУ.