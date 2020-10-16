РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13984 посетителя онлайн
Новости Бюджет-2021
1 555 16

Советник президента Устенко о задержке транша от МВФ: Есть целый ряд технических проблем, касающихся Госбюджета-2021

Советник президента Устенко о задержке транша от МВФ: Есть целый ряд технических проблем, касающихся Госбюджета-2021

Паузы в сотрудничестве с МВФ нет, все переговоры ведутся, и министр финансов на постоянной связи, и глава Нацбанка, и премьер-министр.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

"Идет постоянный рабочий процесс. Нельзя все вынести в публичную плоскость касательно переговоров. Но точно можно сказать, что мы не на паузе. Мы до сих пор не получили транш, потому что есть целый ряд технических проблем, которые необходимо решить, в том числе тех, что касаются государственного бюджета на следующий год. Поэтому есть большое внимание к бюджету и корректировкам, которые в нем делаются", - отметил советник главы государства.

Также, по словам Устенко, есть и другие причины, по которым Украина не может получить транш быстрее.

"Что касается другой части повестки дня, она не имеет прямого экономического содержания, но влияет на возможность быстрого получения сначала миссии от МВФ, а потом уже транша - это изменения, которые будут по антикоррупционным украинским ведомствам. Там тоже идет нормальный логичный процесс", - сказал советник Зеленского.

Также читайте: На восстановление оккупированного Донбасса нужно около $10 млрд, - советник президента Устенко

Автор: 

МВФ (3334) транш (279) Устенко Олег (51)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
а как же "МВФ - нах"?
показать весь комментарий
16.10.2020 13:51
+5
Нагло врёт, мудак зелёный!
показать весь комментарий
16.10.2020 13:52
+3
ми 6 палок в калёса дорожечникам навставляла?
показать весь комментарий
16.10.2020 13:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а как же "МВФ - нах"?
показать весь комментарий
16.10.2020 13:51 Ответить
ми 6 палок в калёса дорожечникам навставляла?
показать весь комментарий
16.10.2020 13:52 Ответить
Нагло врёт, мудак зелёный!
показать весь комментарий
16.10.2020 13:52 Ответить
Для того он и поменяли повестку заседания ВР на 20 октября, вместо бюджета - предвыборное шоу СЦАРЯ!
показать весь комментарий
16.10.2020 13:56 Ответить
То есть он открыто заявил, что они все ждут результатов выборов
показать весь комментарий
16.10.2020 13:54 Ответить
Клоуну объяснили, что банкомат не работает, а он все врет зебобикам.
показать весь комментарий
16.10.2020 13:54 Ответить
Кловунам зеленого цирку бабла не дають. МІ-6 підтвердила підсрачником.
показать весь комментарий
16.10.2020 13:57 Ответить
Устенко плазує перед зеленими. Сина в списки взяли...Не говорить, що до влади прийшли дурники і неадеквати, ні на що не здатні. А самий великий інтелектуал серед них - Колян Оболонський.
показать весь комментарий
16.10.2020 14:04 Ответить
Не успели приготовить оффшоры и мишки
показать весь комментарий
16.10.2020 14:06 Ответить
И про фонд не забудь добавить. Им тоже крепко интересуются в МВФ. Им любопытно, как вымывая деньги из фонда, можно лечить вирус.
показать весь комментарий
16.10.2020 14:09 Ответить
" есть целый ряд технических проблем, которые необходимо решить, в том числе тех, что касаются государственного бюджета на следующий год. Поэтому есть большое внимание к бюджету и корректировкам, которые в нем делаются"Источник: https://censor.net/ru/n3225187
да , да именно технические проблемы: нулем больше или меньше.Зелень видно так спланировала бюджет, что МВФ хочет сказать идите на х.., но культура не позволяет
показать весь комментарий
16.10.2020 14:14 Ответить
Блин, яйца распухли - затруднен доступ к роялю... Гастей кансерватории просьба перекусить у буфете...
показать весь комментарий
16.10.2020 14:21 Ответить
Есть одна причина - власть ЗЕленых гондонов.
показать весь комментарий
16.10.2020 14:40 Ответить
Все на що здатні зелені слуги доморощених 17 уродів-олігархів, це транжирити ірозкрадати кредити МВФ і влазити в міжнародну кабалу (зовнішній борг 83 мільярди доларів). Чому Азербайджан без допомоги МВФ виконав всі програми переозброєння армії і зумів звільнити територію від окупанта, а зелена сопля спільно з кротом Кремля тільки і може, що добре попоїсти в тилу щоб потім мати чудовий стул?
показать весь комментарий
16.10.2020 15:04 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/mvf-ne-dav-zgodi-na-zvilnennja-rozhkovoi.html МВФ не дав згоди на звільнення Рожкової . Тому Данилишина зіллють відразу після її відставки

Як стало відомо НВ Бізнес, західні кредитори поставили умову Україні, що для незалежності НБУ не можна знімати решти членів правління Катерину Рожкову і Дмитра Сологуба.
У разі звільнення з посади першого заступника глави НБУ Рожкової, з НБУ також звільнять голову Ради НБУ Богдана Данилишина, представивши його ініціатором і винним в цьому рішенні.
«В ході проведення за останні кілька днів широкомасштабних переговорів з МВФ про незалежність НБУ, напередодні винесення питання про звільнення Рожкової, учасники переговорів зрозуміли, що Данилишин може стати розмінною монетою з МВФ після ухвалення Радою НБУ такого рішення.
Після прийняття цього рішення Данилишина можуть зробити винуватим », - повідомив НВ Бізнес обізнане джерело близьке до відповідного переговорного процесу. Також разом з Данилишиним, МВФ вважає за необхідне вивести з Ради НБУ, Віталія Шапрана, що нещодавно відзначився.Як уточнило джерело НВ Бізнес, 16 жовтня на порядку Ради НБУ буде винесено питання про звільнення Катерини Рожкової. «100% збираються ставити на голосування», - уточнив він.

Нагадаємо, що Рада НБУ 2 жовтня прийняла рішення оголосити догану і висловити недовіру заступникам голови НБУ Катерині Рожкової і Дмитру Сологубу.
Голова НБУ Кирило Шевченко голосував «за». Член Ради НБУ Віталій Шапран заявив, що «в лихих дев'яностих деяких членів правління просто зустріли б в під'їзді власного будинку».
8 жовтня постійний представник МВФ Йоста Люнгман зробив офіційну заяву, в якій наголосив, що «забезпечення відповідальності правління НБУ має здійснюватися відповідно до принципів управління Національним банком».
Слідом за представництвом МВФ догани Рожкової і Сологубу засудили і в посольстві США в Києві і ЄС. Незалежність НБУ є один з основних пунктів меморандуму МВФ і України.
Як відомо, Богдан Данилишин є лояльним до Коломойського і Боголюбова. Проти останніх ФБР в США веде розслідування про відмивання коштів. Раніше Данилишин заявляв про необхідність конструктивного діалогу з колишніми власниками ПриватБанку.
Відзначимо, що екс-міністр економіки в уряді Юлії Тимошенко Богдан Данилишин раніше знаходився в списку розшукуваних на сайті Інтерполу. Сам же Коломойський публічно висловлювався проти того, щоб Рожкова працювала в НБУ.
показать весь комментарий
16.10.2020 15:14 Ответить
 
 