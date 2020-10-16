Советник президента Устенко о задержке транша от МВФ: Есть целый ряд технических проблем, касающихся Госбюджета-2021

Паузы в сотрудничестве с МВФ нет, все переговоры ведутся, и министр финансов на постоянной связи, и глава Нацбанка, и премьер-министр.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

"Идет постоянный рабочий процесс. Нельзя все вынести в публичную плоскость касательно переговоров. Но точно можно сказать, что мы не на паузе. Мы до сих пор не получили транш, потому что есть целый ряд технических проблем, которые необходимо решить, в том числе тех, что касаются государственного бюджета на следующий год. Поэтому есть большое внимание к бюджету и корректировкам, которые в нем делаются", - отметил советник главы государства.

Также, по словам Устенко, есть и другие причины, по которым Украина не может получить транш быстрее.

"Что касается другой части повестки дня, она не имеет прямого экономического содержания, но влияет на возможность быстрого получения сначала миссии от МВФ, а потом уже транша - это изменения, которые будут по антикоррупционным украинским ведомствам. Там тоже идет нормальный логичный процесс", - сказал советник Зеленского.

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