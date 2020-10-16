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В этом году ожидаются четыре штамма гриппа, а на фоне еще и COVID-19, необходимо обеспечить койки для госпитализации прежде всего детей, - Данилов

В этом году ожидаются четыре штамма гриппа, а на фоне еще и COVID-19, необходимо обеспечить койки для госпитализации прежде всего детей, - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что в условиях сезонного роста количества больных гриппом, которое происходит на фоне эпидемии коронавирусной болезни, больницы должны обеспечить необходимое количество в первую очередь детских коек.

Об этом он заявил на селекторном совещании с главами областных государственных администраций по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Данилов подчеркнул, что согласно прогнозов Министерства здравоохранения Украины, в этом году ожидаются четыре штамма гриппа, и напомнил, что в последние годы среди госпитализированных с диагнозом "грипп" 65% составляли дети.

Также он акцентировал на необходимости принять меры по обеспечению надежной работы аппаратов ИВЛ в условиях низких температур.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль проинформировал о ситуации с заболеваемостью в стране в целом и в каждой области. По его словам, сегодня зафиксирован очередной рекорд - почти 6000 больных COVID-19. Всего с начала эпидемии в Украине 287 231 лабораторно подтвержденный случаев COVID-19, из них 5408 - летальные, 121 919 пациентов выздоровели. Проведено 2 729 496 тестирования методом ПЦР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Минздрава есть подтверждение на получение первых 100 тысяч доз вакцины от гриппа, - Степанов

Участники совещания, в котором приняли участие также министр здравоохранения Максим Степанов, министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель Национальной полиции Игорь Клименко, и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет, обсудили вопросы обеспечения больных COVID-19 кислородом, готовности медицинской системы к увеличению количества больных COVID-19, развертывание в регионах временных мобильных госпиталей в случае необходимости, финансирование в полном объеме надбавок для медиков, задействованных в противостоянии эпидемии. Кроме того, были оговорены вопросы организации избирательного процесса и голосования на местных выборах 25 октября с учетом всех рекомендаций Минздрава.

Отмечалось, что местные власти имеют все возможности для того, чтобы эффективно сдерживать распространение эпидемии COVID-19.

грипп (573) Данилов Алексей (1066) дети (6472) карантин (16729) СНБО (4430) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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А де набрати стільки медиків? Вони звільняються коли ви їх кинули через... рояль.
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16.10.2020 14:05 Ответить
Плохи дела, да, Данилов ? Теперь уже и детей пугать начали.
Качается ваш паршивый клоунский режим как былинка на ветру.
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16.10.2020 14:08 Ответить
Зато збудують гарні дороги (насправді ні) до кладовища.
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16.10.2020 14:22 Ответить
А чьих детей?
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16.10.2020 14:22 Ответить
Кому вони це все говорять? Собі? Одні пресс-секретарі.
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16.10.2020 14:39 Ответить
"В этом году ожидаются четыре штамма гриппа, а на фоне еще и COVID-19, необходимо обеспечить койки для госпитализации прежде всего детей, - Данилов" - помню, где-то в это же время, в 2013 году говорили, что на Украину надвигаются три новых штамма гриппа, канадский, европейский и какой-то NH. Неожиданно случился Майдан и тех три гриппа побоялись идти в Украину.
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16.10.2020 14:45 Ответить
Это нужно делать 4 прививки?
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16.10.2020 15:55 Ответить
Четыре штамма гриппа,ну( ковид, птичий, свиной). А четвертый это - зеленский?
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16.10.2020 16:02 Ответить
Алексей, бесплатный совет, просто надо сделать БЕСПЛАТНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ населения от гриппа, и все будет хорошо.
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16.10.2020 16:12 Ответить
 
 