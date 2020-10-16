В Харькове школы закрываться не будут и не уйдут на каникулы досрочно, несмотря на "красную" зону, - вице-мэр Терехов
В Харькове заявили, что школы продолжат работать и не уйдут на каникулы досрочно, несмотря на то, что город отнесен к "красной" карантинной зоне.
Об этом сообщил первый заместитель городского головы Игорь Терехов на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"По постановлению Кабинета Министров и по вчерашнему заседанию (Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. - Ред.) школы нам не предписано закрывать вообще, поэтому они как работали, так и работают... Каникулы будут начинаться по расписанию, если не будет никаких других нормативно-правовых документов, обязывающих нас закрыть школы раньше", - сказал Терехов.
По его словам, если родители не хотят вести детей в школы, они могут этого не делать.
"Мы настаивать не будем с учетом эпидемиологической ситуации", - сказал Терехов.
Он отметил также, что спортклубы смогут продолжить работать при условии соблюдения всех карантинных ограничений и санитарных требований.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net https://ukranews.com/upload/news/2020/10/05/5f7b58a5a1cfb------------------------------------_1200.jpg?v=1
https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html https://patrioty.org.ua/images/2020/10/07173622_3e73c0ad0869308c7baa433a191cfd46_large.jpg
https://suspilne.media/68914-dekan-geograficnogo-fakultetu-knu-pomer-cerez-covid-19/
https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html
https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net
Из РФ сообщают о том, как происходит вакцинация их вакциной . Пишут, что проходит она в два этапа и после первой прививки никаких заметных эффектов, в том числе и побочных - не замечено. Но спустя неделю тест не показал никакого присутствия антител. То есть, эффект - нулевой.
С учетом того, что кроме россиян никто не решается запустить вакцины к массовому применению, хотя они есть, причем - давно, уже более десятка, здравомыслящие специалисты не могут на это пойти по нескольким причинам и главная из них - отсутствие ясности в том, насколько она имеет долгосрочный эффект. Ведь люди привыкли к тому, что после прививки можно вычеркнуть данную угрозу из своего личного списка. В итоге, они перестают соблюдать элементарные меры безопасности и «эта песня хороша, начинай сначала».