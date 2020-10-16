В Харькове школы закрываться не будут и не уйдут на каникулы досрочно, несмотря на "красную" зону, - вице-мэр Терехов

В Харькове заявили, что школы продолжат работать и не уйдут на каникулы досрочно, несмотря на то, что город отнесен к "красной" карантинной зоне.

Об этом сообщил первый заместитель городского головы Игорь Терехов на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По постановлению Кабинета Министров и по вчерашнему заседанию (Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. - Ред.) школы нам не предписано закрывать вообще, поэтому они как работали, так и работают... Каникулы будут начинаться по расписанию, если не будет никаких других нормативно-правовых документов, обязывающих нас закрыть школы раньше", - сказал Терехов.

По его словам, если родители не хотят вести детей в школы, они могут этого не делать.

"Мы настаивать не будем с учетом эпидемиологической ситуации", - сказал Терехов.

Он отметил также, что спортклубы смогут продолжить работать при условии соблюдения всех карантинных ограничений и санитарных требований.

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