РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8500 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 327 21

В Харькове школы закрываться не будут и не уйдут на каникулы досрочно, несмотря на "красную" зону, - вице-мэр Терехов

В Харькове школы закрываться не будут и не уйдут на каникулы досрочно, несмотря на

В Харькове заявили, что школы продолжат работать и не уйдут на каникулы досрочно, несмотря на то, что город отнесен к "красной" карантинной зоне.

Об этом сообщил первый заместитель городского головы Игорь Терехов на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По постановлению Кабинета Министров и по вчерашнему заседанию (Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. - Ред.) школы нам не предписано закрывать вообще, поэтому они как работали, так и работают... Каникулы будут начинаться по расписанию, если не будет никаких других нормативно-правовых документов, обязывающих нас закрыть школы раньше", - сказал Терехов.

По его словам, если родители не хотят вести детей в школы, они могут этого не делать.

"Мы настаивать не будем с учетом эпидемиологической ситуации", - сказал Терехов.

Он отметил также, что спортклубы смогут продолжить работать при условии соблюдения всех карантинных ограничений и санитарных требований.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Несмотря на "красную зону" в Харькове будет ходить общественный транспорт, работать рынки и заведения общепита, - вице-мэр Терехов

Автор: 

карантин (16729) Харьков (7450) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
Было ба хорошо, чтобы родители, у которых дети заболеют во время этой "учебы", подали на него в суд
показать весь комментарий
16.10.2020 14:07
+4
В Харькове школы закрываться не будут и не уйдут на каникулы досрочно, несмотря на "красную" зону, - вице-мэр Терехов - Цензор.НЕТ 6296
показать весь комментарий
16.10.2020 14:04
+3
Губернатор Кучер має втрутитись в ситуацію і примусити поліцію відкривати кримінальні провадження на всіх директорів шкіл та навчальних закладів в яких будуть випадки зараження коронавірусом! Зміни в кримінальний кодекс дозволяють поліції відкривати кримінальні провадження, а губернатор має право вимагати від поліції реагувати на кожен випадок захворювання в навчальних закладах!
показать весь комментарий
16.10.2020 14:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Харькове школы закрываться не будут и не уйдут на каникулы досрочно, несмотря на "красную" зону, - вице-мэр Терехов - Цензор.НЕТ 6296
показать весь комментарий
16.10.2020 14:04 Ответить
Губернатор Кучер має втрутитись в ситуацію і примусити поліцію відкривати кримінальні провадження на всіх директорів шкіл та навчальних закладів в яких будуть випадки зараження коронавірусом! Зміни в кримінальний кодекс дозволяють поліції відкривати кримінальні провадження, а губернатор має право вимагати від поліції реагувати на кожен випадок захворювання в навчальних закладах!
показать весь комментарий
16.10.2020 14:08 Ответить
мало того, наличие "красной зоны" прямо предусматривает это, так же, как и остановку транспорта
показать весь комментарий
16.10.2020 14:10 Ответить
Вчителі-герої, які загинули, виконуючи свій обов'язок перед Батьківщиною. 49-річний директор Вишнівского ліцею "Ідеал"
https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net https://ukranews.com/upload/news/2020/10/05/5f7b58a5a1cfb------------------------------------_1200.jpg?v=1 У Харкові школи не закриватимуться і не підуть на канікули достроково, попри "червону" зону, - віцемер Терехов - Цензор.НЕТ 7082 У Харкові школи не закриватимуться і не підуть на канікули достроково, попри "червону" зону, - віцемер Терехов - Цензор.НЕТ 7129
показать весь комментарий
16.10.2020 16:03 Ответить
Вчителі-герої, які загинули, виконуючи свій обов'язок перед Батьківщиною. У м.Вінниці померла вчителька історії міської школи №10 Лілія Заворотна
https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html https://patrioty.org.ua/images/2020/10/07173622_3e73c0ad0869308c7baa433a191cfd46_large.jpg У Харкові школи не закриватимуться і не підуть на канікули достроково, попри "червону" зону, - віцемер Терехов - Цензор.НЕТ 6468 У Харкові школи не закриватимуться і не підуть на канікули достроково, попри "червону" зону, - віцемер Терехов - Цензор.НЕТ 3833
показать весь комментарий
16.10.2020 16:04 Ответить
Вчителі-герої, які загинули, виконуючи свій обов'язок перед Батьківщиною. Декан географічного Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ярослав


https://suspilne.media/68914-dekan-geograficnogo-fakultetu-knu-pomer-cerez-covid-19/ У Харкові школи не закриватимуться і не підуть на канікули достроково, попри "червону" зону, - віцемер Терехов - Цензор.НЕТ 2001
показать весь комментарий
16.10.2020 16:05 Ответить
...ляшенко, а что по этому поводу думает твой младший брат по разуму?
В Харькове школы закрываться не будут и не уйдут на каникулы досрочно, несмотря на "красную" зону, - вице-мэр Терехов - Цензор.НЕТ 6259
показать весь комментарий
16.10.2020 14:13 Ответить
Причина різкого спалаху вірусу - відкриття навчальних установ. Родичка працює в школі, кажe, дужe багато дітeй напівхворі : кашляють, чихають. Діти відносно лeгко пeрeносять хворобу, алe викладачі почали, мeрти як мухи, заразившись у пeрeповнeних класах та приміщeннях шкіл. Звeрху з РайВНО спустили нeофіційний наказ - нe розгалошувати інформацію щоди захворюваності в установах, дирeктори провeли роботу з колeктивами.Всe як у совку, причому вчитeлям дали аж одну маску за вeсь час! Враховуючи, що вчитeлі, здeбільшого, пeнсійного та пeрeдпeнсійного віку з купою хронічних захворювань, ризик важких форм лужe високий. Чи застрахували здоров'я пeдагогів, чи роблять ім рeгулярні тeсти, чи підвищили зарплатню за роботу в шкідливих умовах? Дeкілька днів назад помeр від короновірусу 49річний дирeктор школи 4, у місті Вишнeвому, також загинула вчитeль у м. Вінниці - і цe тільки початок...
https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html
https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net
показать весь комментарий
16.10.2020 15:58 Ответить
показать весь комментарий
16.10.2020 14:10 Ответить
Дебилы, блин!!!
показать весь комментарий
16.10.2020 14:07 Ответить
Было ба хорошо, чтобы родители, у которых дети заболеют во время этой "учебы", подали на него в суд
показать весь комментарий
16.10.2020 14:07 Ответить
чтобы он оплатил им лечение из своего кармана
показать весь комментарий
16.10.2020 14:09 Ответить
У нас одна зона, ЧЕРНАЯ.
показать весь комментарий
16.10.2020 14:10 Ответить
Смотря для кого. Такие, как кернес и тереховы в особой зоне
показать весь комментарий
16.10.2020 14:11 Ответить
А Кучер в какой?
показать весь комментарий
16.10.2020 14:52 Ответить
Ковидную заразу только так и можно уничтожить. Перестать с ней бороться шоб продажность ковидных была видна.
показать весь комментарий
16.10.2020 14:26 Ответить
Варіант ні..уя не робити -вакцинуватись рашистським Спутніком 5 )))

Из РФ сообщают о том, как происходит вакцинация их вакциной . Пишут, что проходит она в два этапа и после первой прививки никаких заметных эффектов, в том числе и побочных - не замечено. Но спустя неделю тест не показал никакого присутствия антител. То есть, эффект - нулевой.


С учетом того, что кроме россиян никто не решается запустить вакцины к массовому применению, хотя они есть, причем - давно, уже более десятка, здравомыслящие специалисты не могут на это пойти по нескольким причинам и главная из них - отсутствие ясности в том, насколько она имеет долгосрочный эффект. Ведь люди привыкли к тому, что после прививки можно вычеркнуть данную угрозу из своего личного списка. В итоге, они перестают соблюдать элементарные меры безопасности и «эта песня хороша, начинай сначала».
показать весь комментарий
16.10.2020 15:22 Ответить
Юра, вы как всегда правы
показать весь комментарий
16.10.2020 14:39 Ответить
Еще один дятел в лице мэра (на этот раз и.о.). Надо для них на Лукьяновке отдельную камеру выделить.
показать весь комментарий
16.10.2020 14:46 Ответить
Харьков снова красный ( не в смысле зоны карантина)... Так скоро получим ХНР...
показать весь комментарий
16.10.2020 14:51 Ответить
Ось же мерзотники. Помітив, чим східніше, тим дебільніша та кримінальніша влада: Харків, Одеса - одні бандюки! Про вчителів ви подумали? Чи вже дають їм хоч би одну маску на день, а не на місяць? Чи застрахували життя педагогів? Чи кожен тиждень роблять їм тести? Чи класи не переповнені? Мені страшно уявити, що буде незабаром.
показать весь комментарий
16.10.2020 15:55 Ответить
 
 