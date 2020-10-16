В Запорожье в результате ДТП перевернулась маршрутка с 18 пассажирами: три человека госпитализированы. ФОТО
В результате ДТП в Запорожье пострадал водитель автомобиля "Mercedes Sprinter" и двое его пассажиров. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Запорозской области.
Сегодня, 16 октября, около 9:00 утра в Шевченковский отделения полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области поступило сообщение о том, что на улице Чаривний в городе Запорожье произошла авария с пострадавшими.
На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий областного главка полиции, экипаж патрульной полиции и врачи.
Правоохранители установили, что водитель автомобиля "Skoda" 1960 года рождения, осуществляя выезд на улицу Уральскую в Шевченковском районе, не предоставил дорогу и допустил столкновение с автомобилем "Mercedes Sprinter" под управлением мужчины 1980 года рождения. В результате чего произошло опрокидывание маршрутного микроавтобуса.
На момент аварии в салоне находились 18 пассажиров. Водителя микроавтобуса и двух его пассажиров, личные данные которых в настоящее время устанавливаются, с телесными повреждениями доставили в больницу. По словам медиков, жизни пострадавших ничего не угрожает.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту нарушения правил безопасности дорожного движения. Продолжаются следственные действия.
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Похоже "Шкода" решила вырулить с заправки.
Для тех кто не понимает: в таких ситуациях единственно верное решение это тормозить, не покидая полосы. Причём тормозить не до упора, иначе ты пассажирам в салоне своим торможением можешь нанести больше вреда, чем само столкновение. Но т.к. за руль этих списанных грузовых шайтан арб обычно набирают худших представителей рода человеческого, то для них вполне естественно своё корыто ставить выше жизни и здоровья пассажиров.
Постоянно приходится пользоваться услугами этого жалкого подобия общественного транспорта за отсутствием альтернатив и я лютой ненавистью ненавижу маршртуки, их водителей и их владельцев.
Ну, а маршрутки и их водители это действительно мрак мрачный.
Мы идем в ЕС (или делаем вид), там микроавтобусы вообще не относятся к общественному транспорту.
Для чего это делается? Что бы больше покупали личный транспорт!
Больше потребляют топлива, больше загрязняют воздух, больше потребляется лекарств, меньше живут.