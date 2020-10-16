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Новости ДТП
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В Запорожье в результате ДТП перевернулась маршрутка с 18 пассажирами: три человека госпитализированы. ФОТО

В результате ДТП в Запорожье пострадал водитель автомобиля "Mercedes Sprinter" и двое его пассажиров. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Запорозской области.

Сегодня, 16 октября, около 9:00 утра в Шевченковский отделения полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области поступило сообщение о том, что на улице Чаривний в городе Запорожье произошла авария с пострадавшими.

На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий областного главка полиции, экипаж патрульной полиции и врачи.

Правоохранители установили, что водитель автомобиля "Skoda" 1960 года рождения, осуществляя выезд на улицу Уральскую в Шевченковском районе, не предоставил дорогу и допустил столкновение с автомобилем "Mercedes Sprinter" под управлением мужчины 1980 года рождения. В результате чего произошло опрокидывание маршрутного микроавтобуса.

В Запорожье в результате ДТП перевернулась маршрутка с 18 пассажирами: три человека госпитализированы 01
Фото: сайт полиции

На момент аварии в салоне находились 18 пассажиров. Водителя микроавтобуса и двух его пассажиров, личные данные которых в настоящее время устанавливаются, с телесными повреждениями доставили в больницу. По словам медиков, жизни пострадавших ничего не угрожает.

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Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту нарушения правил безопасности дорожного движения. Продолжаются следственные действия.

ДТП (7671) Запорожье (2645) маршрутки (546)


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Судя по тормозному пути, маршрутка двигалась со скоростью не более 50 км/ч.
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16.10.2020 14:18 Ответить
Ну там такое место что особо разгонятся смысла нет.
Похоже "Шкода" решила вырулить с заправки.
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16.10.2020 14:47 Ответить
Я фоткам вообще не удивился: выродок за рулём скотовозки вполне ожидаемо решил рискнуть жизнями полного салона пассажиров в попытке избежать столкновения. Пассажирам повезло, что скотовоз ещё и встречку не словил.
Для тех кто не понимает: в таких ситуациях единственно верное решение это тормозить, не покидая полосы. Причём тормозить не до упора, иначе ты пассажирам в салоне своим торможением можешь нанести больше вреда, чем само столкновение. Но т.к. за руль этих списанных грузовых шайтан арб обычно набирают худших представителей рода человеческого, то для них вполне естественно своё корыто ставить выше жизни и здоровья пассажиров.
Постоянно приходится пользоваться услугами этого жалкого подобия общественного транспорта за отсутствием альтернатив и я лютой ненавистью ненавижу маршртуки, их водителей и их владельцев.
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16.10.2020 15:53 Ответить
Кстати, пассажирам на заметку - водитель маршрутки - это одна из немногих работ, куда довольно свободно набирают отсидевших. И их процент там очень большой.
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16.10.2020 15:55 Ответить
Тут скорее "шкода" виновата. Похоже выезжала с заправки. Место там в этом плане нехорошее - деревья и кусты закрывают обзор. Хотя это конечно не повод нарушать.
Ну, а маршрутки и их водители это действительно мрак мрачный.
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16.10.2020 16:29 Ответить
Конечно, изначально виновата шкода. Но водятел скотовозки своими преступными действиями из банального дтп мог сделать мясорубку с трупами. Просто повезло, что не было встречки.
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16.10.2020 17:11 Ответить
В спринтере 11 мест для сидения. Откуда 18?
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16.10.2020 15:54 Ответить
Счастливый ты человек видать, раз задаёшь такие вопросы. В Запорожье традиционно ужасная ситуация с ОТ и львиную долю перевозок выполняют такого рода скотовозки. Представляют из себя они грузовой спринтер, который был списан где то в Европе и куплен нашими перевозчиками по цене чуть выше лома. Потом этот адский тарантас пригоняется в Украину, кустарно переделывается под перевозку пассажиров с установкой 18 мест для "сидения" (да, кавычки не просто так). После этого списанная грузовая рухлядь возит тут людей десятилетиями. До упора, пока кузов и ходовая не сгнивает до такого состояния, что частые ремонты делают невыгодной эксплуатацию. И 18 "сидячих" мест по факту мало что значат т.к. типичная загрузка такого скотовоза утром и вечером составляет 25-30 человек.
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16.10.2020 16:07 Ответить
Это у меня такой черный юмор. Я всё это вижу в любом городе.
Мы идем в ЕС (или делаем вид), там микроавтобусы вообще не относятся к общественному транспорту.
Для чего это делается? Что бы больше покупали личный транспорт!
Больше потребляют топлива, больше загрязняют воздух, больше потребляется лекарств, меньше живут.
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19.10.2020 09:15 Ответить
 
 