В Запорожье в результате ДТП перевернулась маршрутка с 18 пассажирами: три человека госпитализированы. ФОТО

В результате ДТП в Запорожье пострадал водитель автомобиля "Mercedes Sprinter" и двое его пассажиров. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Запорозской области.

Сегодня, 16 октября, около 9:00 утра в Шевченковский отделения полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области поступило сообщение о том, что на улице Чаривний в городе Запорожье произошла авария с пострадавшими.

На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий областного главка полиции, экипаж патрульной полиции и врачи.

Правоохранители установили, что водитель автомобиля "Skoda" 1960 года рождения, осуществляя выезд на улицу Уральскую в Шевченковском районе, не предоставил дорогу и допустил столкновение с автомобилем "Mercedes Sprinter" под управлением мужчины 1980 года рождения. В результате чего произошло опрокидывание маршрутного микроавтобуса.



Фото: сайт полиции

На момент аварии в салоне находились 18 пассажиров. Водителя микроавтобуса и двух его пассажиров, личные данные которых в настоящее время устанавливаются, с телесными повреждениями доставили в больницу. По словам медиков, жизни пострадавших ничего не угрожает.

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Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту нарушения правил безопасности дорожного движения. Продолжаются следственные действия.