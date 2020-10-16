Шмыгаль поручил до 19 октября обеспечить избирательные участки средствами для проведения выборов в безопасных условиях

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил до понедельника, 19 октября, обеспечить избирательные участки средствами индивидуальной защиты для проведения местных выборов в безопасных условиях.

Как сообщается на сайте правительства, Шмыгаль совместно с секретарем СНБО Алексеем Даниловым 16 октября провел селекторное совещание с руководителями областей по поводу ситуации с распространением COVID-19 на территории Украины, передает Цензор.НЕТ.

Председатель ЦИК Олег Диденко заявил, что "правительство вовремя выделило средства на комплекс мер для безопасного проведения избирательного процесса, однако необходимо обеспечить теперь их реализацию".

Шмыгаль сообщил, что средства на обеспечение избирательных участков средствами индивидуальной защиты были перечислены в местные бюджеты.

"Поручаю главам ОГА взять под личный контроль этот процесс, поскольку в ЦИК есть оговорка о возможных недобросовестных действий представителей власти на местах. До понедельника прошу все сделать, чтобы участки были обеспечены всем необходимым и выборы состоялись в безопасных условиях", - сказал премьер-министр.

Кроме того, Шмыгаль поручил министру здравоохранения Максиму Степанову "в кратчайшие сроки решить вопрос со справками для обеспечения голосования заболевших COVID-19, находящихся на лечении дома". А также поручил ответственным лицам проинформировать председателей ОГА о порядке проведения голосования в инфекционных больницах.

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