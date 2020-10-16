Несмотря на попадание Полтавы в "красную зону", работу транспорта прекращать не будут, - глава ОГА Синегубов

В Полтаве, находящейся в "красной зоне" карантина решили не запрещать работу общественного транспорта.

Об этом в Telegram сообщил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас в областном центре болеют почти 2 тыс. человек - это намного больше, чем в других городах и районах области вместе взятых. Почти ежедневно в Полтаве фиксируют более 100 новых случаев", - говорится в сообщении.

Что запрещено с понедельника, 19 октября: посещение учебных заведений (кроме дошкольных образовательных учреждений), учреждений сферы культуры, кинотеатров, учреждений развлекательной деятельности, учреждений социальной защиты.

По предложению ОГА остается: регулярные и нерегулярные перевозки, работа кафе, ресторанов, ТРЦ (без развлекательных функций), заведений торгового и бытового обслуживания населения.

"Ситуация будет пересмотрена на следующем заседании Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Если динамика ухудшится, ограничения усилятся", - подытожил Синегубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Председатель Полтавской ОГА Синегубов подает в суд на каналы Медведчука за клевету