Несмотря на попадание Полтавы в "красную зону", работу транспорта прекращать не будут, - глава ОГА Синегубов
В Полтаве, находящейся в "красной зоне" карантина решили не запрещать работу общественного транспорта.
Об этом в Telegram сообщил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас в областном центре болеют почти 2 тыс. человек - это намного больше, чем в других городах и районах области вместе взятых. Почти ежедневно в Полтаве фиксируют более 100 новых случаев", - говорится в сообщении.
Что запрещено с понедельника, 19 октября: посещение учебных заведений (кроме дошкольных образовательных учреждений), учреждений сферы культуры, кинотеатров, учреждений развлекательной деятельности, учреждений социальной защиты.
По предложению ОГА остается: регулярные и нерегулярные перевозки, работа кафе, ресторанов, ТРЦ (без развлекательных функций), заведений торгового и бытового обслуживания населения.
"Ситуация будет пересмотрена на следующем заседании Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Если динамика ухудшится, ограничения усилятся", - подытожил Синегубов.
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Повесят их. Прямо напротив Краезнавчего музея.
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А врачи бы сделали базу данных типа "Миротворца" и всех ублюдков, которые агитируют, что "вируса нет это все масоны" - аккуратно записывать, и потом, когда животное привезут в больницу - никакой медицинской помощи и на улицу. Если вируса нет - то тварь не от чего лечить. Пусть само лечится чем хочет, а кислород - пусть ему родственники рот в рот дышат.
Маска на подбородке - плати штраф
Каждый четвертый украинец носит маску нерегулярно, говорится в исследованиях группы "Рейтинг". При этом львиная доля надевает респираторы и маски на подбородок, не прикрывая нос и рот. Эффекта от такой защиты нет, однако формально требование "масочного режима" выполняется.
Кабинет министров разработал новый законопроект, который должен обязать не просто надевать медицинские средства защиты, но и делать это правильно. "Для физических лиц штрафы сравнительно небольшие - по сути идет даже немного уменьшение штрафов, чем сейчас предусмотрено общими правилами карантина", - презентовал законопроект министр юстиции Денис Малюська.
Если раньше за отсутствие масок могли оштрафовать на 17 тыс. грн, то сейчас штраф будет неприятным, но посильным для любого работающего украинца. Так, если, к примеру, прийти в торговый цент и надеть маску на подбородок, оштрафовать могут на 170 грн. А если нарушить правила повторно, штраф составит уже 255 грн.
Да и не только в Полтаве не было. Нигде не было вообще.
И каких именно человеческих прав у меня не было ? Права на жильё ? На образование ? На медицину ? На свободное перемещение по всей стране ? Просветите, пожалуйста.