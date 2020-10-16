Претензий к Тихановской у Кремля нет, и проблем с ней у нас тоже нет, - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет претензий к бывшему кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской, которую Минск объявил в межгосударственный розыск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Газета.Ru".

"У наших правоохранителей никаких вопросов к госпоже Тихановской нет, и проблем с ней нет. Но у нас есть достаточно четкие обязательства по всем союзным документам, которые подписаны. На фоне того, что белорусские правоохранители ее подали в розыск, то мы получаем обязательство по истребованию", — ответил Песков на вопрос, будет ли Россия выдавать Тихановскую белорусским "властям".

Пресс-секретарь Путина также подчеркнул, что Россия и Беларусь имеют единую систему и единые обязательства.

Ранее Беларусь объявила Светлану Тихановскую в международный розыск за "призывы к свержению конституционного строя".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь объявила Тихановскую в розыск за призывы к свержению конституционного строя

Напомним также, что 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.