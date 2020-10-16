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Новости Репрессии в Беларуси
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Претензий к Тихановской у Кремля нет, и проблем с ней у нас тоже нет, - Песков

Претензий к Тихановской у Кремля нет, и проблем с ней у нас тоже нет, - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет претензий к бывшему кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской, которую Минск объявил в межгосударственный розыск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Газета.Ru".

"У наших правоохранителей никаких вопросов к госпоже Тихановской нет, и проблем с ней нет. Но у нас есть достаточно четкие обязательства по всем союзным документам, которые подписаны. На фоне того, что белорусские правоохранители ее подали в розыск, то мы получаем обязательство по истребованию", — ответил Песков на вопрос, будет ли Россия выдавать Тихановскую белорусским "властям".

Пресс-секретарь Путина также подчеркнул, что Россия и Беларусь имеют единую систему и единые обязательства.

Ранее Беларусь объявила Светлану Тихановскую в международный розыск за "призывы к свержению конституционного строя".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь объявила Тихановскую в розыск за призывы к свержению конституционного строя

Напомним также, что 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 

Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) Песков Дмитрий (1856) репрессии (2766) розыск (840) россия (95372) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+3
Претензий к Тихановской у Кремля нет, и проблем с ней у нас тоже нет, - Песков

Сказал, что послушная и исполнительная.
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16.10.2020 14:46
+1
Пока она в Литве и претензий нет, а вот как поймаем, первым делом на бочку с порохом!
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16.10.2020 14:48
+1
Та не, всем сказал. Просто умные поняли, а остальные с тупыми вопросами подступают.
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16.10.2020 15:06
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Претензий к Тихановской у Кремля нет, и проблем с ней у нас тоже нет, - Песков

Сказал, что послушная и исполнительная.
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16.10.2020 14:46 Ответить
лично тебе на ушко сказал?
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16.10.2020 15:04 Ответить
Та не, всем сказал. Просто умные поняли, а остальные с тупыми вопросами подступают.
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16.10.2020 15:06 Ответить
сбрось ссылку. умник
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16.10.2020 15:13 Ответить
гаспадін назвал сваєй любімай женой.
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16.10.2020 15:09 Ответить
Пока она в Литве и претензий нет, а вот как поймаем, первым делом на бочку с порохом!
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16.10.2020 14:48 Ответить
Времени не тратя даром, И царицу и приплод Тайно бросять в бездну вод
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16.10.2020 15:10 Ответить
Надеюсь,украинцы нам ее передадут. В Украине свято чтут Конституцию.
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16.10.2020 14:51 Ответить
Надеюсь, что у тебя навсегда пропадет интернет
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16.10.2020 15:02 Ответить
Не надо людям желать зла. Грех это.
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16.10.2020 15:24 Ответить
И сдалась белорусам эта картавая жаба Тихановская с ее картавым жабом Тихановским. У них что белорусов в Беларуссии не нашлось?
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16.10.2020 16:39 Ответить
"Прекрасная" рекомендация для этой дуры.
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16.10.2020 14:52 Ответить
Видно не судьба бедной женщине встретиться с Путиным.
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16.10.2020 14:56 Ответить
Она интересна только Гале мэркэл и макорону
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16.10.2020 15:25 Ответить
Претензий к Тихановской у Кремля нет, и проблем с ней у нас тоже нет, - Песков - Цензор.НЕТ 8944
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16.10.2020 14:59 Ответить
Но если арестуем , то обязательно передадим Беларуси
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16.10.2020 15:18 Ответить
Своя в доску))))
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16.10.2020 15:24 Ответить
Сябри,ви все просрали...
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16.10.2020 15:48 Ответить
 
 