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Новости Коронавирус и карантин
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Минфин распределил 572 млн грн для подвода кислорода к койко-местам, средства сегодня перечислят в области, - Шмыгаль

Минфин распределил 572 млн грн для подвода кислорода к койко-местам, средства сегодня перечислят в области, - Шмыгаль

Министерство финансов подписало документ о распределении 572 млн грн для подвода кислорода к койко-местам в больницах для больных коронавирусом.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства.

"Сегодня Министерство финансов подписало справку о распределении 572 млн грн для подвода кислорода к койко-местам. Государственное казначейство сегодня перечислит средства в области. Поэтому председателей областных госадминистраций прошу, как было поручено, до конца месяца четко выполнить эту задачу", - сказал Шмыгаль.

Премьер-министр также поручил Министру здравоохранения до 21 октября решить вопрос о сертификации украинских производителей медицинского кислорода.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль поручил до 19 октября обеспечить избирательные участки средствами для проведения выборов в безопасных условиях

Автор: 

карантин (16729) Минфин (1555) Шмыгаль Денис (2669) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Где вы полгода назад были? Проснулись?!
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16.10.2020 14:51 Ответить
Вы не в ту сторону мыслите!
Помните, была история в начале карантина, про доплаты медикам, которые типа перечислили, но они где то застряли на местах?! Так вот сейчас выборы и действующих меров нужно пошатать! Поэтому, нас ждет 2 серия сериальчика "Бабло потерялось на местах".
Избиратель, один хрен не знает, что местная власть никакого отношения в выделяемым кабмином средствам вообще не имеет, все поступает, не на места или области (как сказал Шмыгаль), а на казначейские счета!!!
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16.10.2020 15:01 Ответить
Согласен, но я - о самом "жесте", а какой от него будет толк - мы уже знаем((
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16.10.2020 16:06 Ответить
та ладно! не може бути! краще б збудували 4 км дороги в межах Вялікого будівництва ))
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16.10.2020 15:27 Ответить
И года не прошло а уже и с воздуха делать деньги на ковиде научились. Больной как собака тварь бессловесная что дают то и принимают.
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16.10.2020 16:18 Ответить
Зато статья чуть ранее... На разработку вакцины от КОВИДа выделили аж 1000 000,0грн.!!!
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16.10.2020 16:33 Ответить
Боже какая адская работа - деньги перечислили.
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16.10.2020 16:23 Ответить
От підараси, пів року ні хрена не робили з шлюхами дєдушок трудоустроювали, а тепер вони зашевелились, ще тендери начніть розігрувати то до весни всі вимруть
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16.10.2020 21:55 Ответить
 
 