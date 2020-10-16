Минфин распределил 572 млн грн для подвода кислорода к койко-местам, средства сегодня перечислят в области, - Шмыгаль

Министерство финансов подписало документ о распределении 572 млн грн для подвода кислорода к койко-местам в больницах для больных коронавирусом.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства.

"Сегодня Министерство финансов подписало справку о распределении 572 млн грн для подвода кислорода к койко-местам. Государственное казначейство сегодня перечислит средства в области. Поэтому председателей областных госадминистраций прошу, как было поручено, до конца месяца четко выполнить эту задачу", - сказал Шмыгаль.

Премьер-министр также поручил Министру здравоохранения до 21 октября решить вопрос о сертификации украинских производителей медицинского кислорода.

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