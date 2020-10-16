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Новости Бюджет-2021
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Профильный комитет Рады не смог рассмотреть проект Госбюджета-2021: не было кворума

Профильный комитет Рады не смог рассмотреть проект Госбюджета-2021: не было кворума

Бюджетный комитет Верховной рады не собрался для рассмотрения проекта Госбюджета на 2021 год. Не хватило депутатов для начала заседания.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал нардеп от "Слуги народа" Роман Каптелов, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что глава комитета Юрий Аристов открыл заседание и сразу же закрыл его из-за отсутствия кворума.

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"Не было кворума. Много нардепов заболели. Да, коронавирусом, но деталей не знаю. Аристов открыл комитет, кворума нет, закрыл и сказал, что пока ждем", - рассказал Каптелов.

Он также отметил, что в проект подано более 2300 правок. В ближайшее время секретариат Рады должен назвать даты рассмотрения бюджета комитетом.

"К Госбюджету было подано около 2305 "с копейками" правок. Сейчас секретариат даст какие-то граничные даты и сообщит заблаговременно", - объяснил депутат.

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Нардеп от "Голоса" и замглавы бюджетного комитета Ярослав Железняк сообщил, что на заседании отсутствовали 11 из 18 необходимых для кворума депутатов.

Автор: 

ВР (29228) госбюджет (1186) комитет (559) Аристов Юрий (36) Железняк Ярослав (420)


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1 год

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Слуги розривають прийняття бюджету на 2021-й рік!

Засідання Бюджетного комітету, на якому ухвалили затвердити поправки до проекту Державного бюджету на розгляд на засідання сесії, скасували через без кворуму.

Є 11 членів комітету з 36..
Відсутні більшість членів комітету від партії Слуга народу.

99 %, що першого читання Державного бюджету 20 жовтня, як потрібно Постановами Верховної Ради, не відбудеться
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16.10.2020 14:59 Ответить
.. это говорит только об одном - бюджету писда, и нашей Украине кста тоже, если Мы не выйдем сносить ЗеШапито... в стране президент-нарик, полный коллапс управляемости который плавно перейдет в полнейший хаос во ВСЕМ...
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16.10.2020 15:08 Ответить
Профильный комитет Рады не смог рассмотреть проект Госбюджета-2021: нет денег,
А МВФ и ЕС денег не дает, бо слуги все разворовали.
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16.10.2020 15:18 Ответить
Уволить прогульщиков нахрен!
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16.10.2020 15:46 Ответить
 
 