Профильный комитет Рады не смог рассмотреть проект Госбюджета-2021: не было кворума

Бюджетный комитет Верховной рады не собрался для рассмотрения проекта Госбюджета на 2021 год. Не хватило депутатов для начала заседания.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал нардеп от "Слуги народа" Роман Каптелов, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что глава комитета Юрий Аристов открыл заседание и сразу же закрыл его из-за отсутствия кворума.

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"Не было кворума. Много нардепов заболели. Да, коронавирусом, но деталей не знаю. Аристов открыл комитет, кворума нет, закрыл и сказал, что пока ждем", - рассказал Каптелов.

Он также отметил, что в проект подано более 2300 правок. В ближайшее время секретариат Рады должен назвать даты рассмотрения бюджета комитетом.

"К Госбюджету было подано около 2305 "с копейками" правок. Сейчас секретариат даст какие-то граничные даты и сообщит заблаговременно", - объяснил депутат.

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Нардеп от "Голоса" и замглавы бюджетного комитета Ярослав Железняк сообщил, что на заседании отсутствовали 11 из 18 необходимых для кворума депутатов.