Профильный комитет Рады не смог рассмотреть проект Госбюджета-2021: не было кворума
Бюджетный комитет Верховной рады не собрался для рассмотрения проекта Госбюджета на 2021 год. Не хватило депутатов для начала заседания.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал нардеп от "Слуги народа" Роман Каптелов, передает Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что глава комитета Юрий Аристов открыл заседание и сразу же закрыл его из-за отсутствия кворума.
"Не было кворума. Много нардепов заболели. Да, коронавирусом, но деталей не знаю. Аристов открыл комитет, кворума нет, закрыл и сказал, что пока ждем", - рассказал Каптелов.
Он также отметил, что в проект подано более 2300 правок. В ближайшее время секретариат Рады должен назвать даты рассмотрения бюджета комитетом.
"К Госбюджету было подано около 2305 "с копейками" правок. Сейчас секретариат даст какие-то граничные даты и сообщит заблаговременно", - объяснил депутат.
Нардеп от "Голоса" и замглавы бюджетного комитета Ярослав Железняк сообщил, что на заседании отсутствовали 11 из 18 необходимых для кворума депутатов.
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Слуги розривають прийняття бюджету на 2021-й рік!
Засідання Бюджетного комітету, на якому ухвалили затвердити поправки до проекту Державного бюджету на розгляд на засідання сесії, скасували через без кворуму.
Є 11 членів комітету з 36..
Відсутні більшість членів комітету від партії Слуга народу.
99 %, що першого читання Державного бюджету 20 жовтня, як потрібно Постановами Верховної Ради, не відбудеться
А МВФ и ЕС денег не дает, бо слуги все разворовали.