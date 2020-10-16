Украина и Турция на финишной прямой подписания соглашения о свободной торговле, - Зеленский

Украина и Турция в ближайшее время подпишут соглашения о свободной торговле.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом Зеленский заявил в интервью турецкому информационному агентству Demirören.

"Для добрых друзей не существует недостижимых результатов. Переговоры о таких соглашениях могут быть простыми только с теми странами, чей рынок ничего не значит. Турция и Украина абсолютно другие. Наш совместный экономический потенциал – огромен. А значит, есть очень много нюансов, которые должны быть согласованы, и это требует времени", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, страны уже "находятся на финишной прямой".

"Надеюсь, что Соглашение будет подписано в кратчайшие сроки. Всего через три года Турция вместе с друзьями будет праздновать столетие создания Республики. Нам бы хотелось подойти к этому празднику, имея гораздо больший багаж экономических контактов. Скорое подписание Соглашения о свободной торговле существенно поможет нам в достижении этой цели", - подытожил президент.

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