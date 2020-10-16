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Новости
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Украина и Турция на финишной прямой подписания соглашения о свободной торговле, - Зеленский

Украина и Турция на финишной прямой подписания соглашения о свободной торговле, - Зеленский

Украина и Турция в ближайшее время подпишут соглашения о свободной торговле.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом Зеленский заявил в интервью турецкому информационному агентству Demirören.

"Для добрых друзей не существует недостижимых результатов. Переговоры о таких соглашениях могут быть простыми только с теми странами, чей рынок ничего не значит. Турция и Украина абсолютно другие. Наш совместный экономический потенциал – огромен. А значит, есть очень много нюансов, которые должны быть согласованы, и это требует времени", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, страны уже "находятся на финишной прямой".

"Надеюсь, что Соглашение будет подписано в кратчайшие сроки. Всего через три года Турция вместе с друзьями будет праздновать столетие создания Республики. Нам бы хотелось подойти к этому празднику, имея гораздо больший багаж экономических контактов. Скорое подписание Соглашения о свободной торговле существенно поможет нам в достижении этой цели", - подытожил президент.

Также читайте: Зеленский в Стамбуле помолился за Украину и встретился с Варфоломеем. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) торговля (952) Турция (3371)


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Топ комментарии
+1
Удачи вам, ребята.
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16.10.2020 15:01
+1
а "миллиарды инвестиций" привезешь, пианист?
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16.10.2020 15:03
+1
Вся ваша "свободная торговля" умрет в коррумпированной таможне.
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16.10.2020 15:04
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Та я помню, Гройсман ещё говорил, шо мы уже на финишной прямой.
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16.10.2020 14:58 Ответить
там вовремя пришло понимание, шо то соглашение и на... не нужно.
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16.10.2020 15:54 Ответить
Удачи вам, ребята.
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16.10.2020 15:01 Ответить
а "миллиарды инвестиций" привезешь, пианист?
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16.10.2020 15:03 Ответить
до сих пор из Омана везет… но по дороге в Украину где-то потерял… выпали османские инвестиции на офшорные счета квартала
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16.10.2020 22:36 Ответить
Вся ваша "свободная торговля" умрет в коррумпированной таможне.
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16.10.2020 15:04 Ответить
Свои помидорки уже не вкусные? Будут дешёвые турецкие? Нуну
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16.10.2020 15:22 Ответить
И В УМАНЬ АНГЛИЧАН И ТУРКОВ !)
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16.10.2020 15:24 Ответить
у нас, мля, мало турецких товаров?
нужно добить остатки производств?
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16.10.2020 15:52 Ответить
зЭ-пи$дун, а чо там по распаренному тобой-клоуном ЗСТ с израИлем???
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16.10.2020 22:35 Ответить
Всё верно.
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18.10.2020 01:20 Ответить
 
 