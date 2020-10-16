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Новости Агрессия России против Украины
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Рассчитываем на серьезную роль Анкары в работе Крымской платформы: без Турции невозможно что-либо решить в нашем регионе, - Зеленский

Рассчитываем на серьезную роль Анкары в работе Крымской платформы: без Турции невозможно что-либо решить в нашем регионе, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что Турция будет активным участником процесса деоккупации Крыма. В частности, будет иметь большую роль в Крымской платформе.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что платформа создается для наработки решений по возвращению Крыма под контроль Украины и консолидации в рамках нее цивилизованных стран и сил, включая крымскотатарский народ.

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"Предполагаем, что это позволит консолидировать усилия всех цивилизованных стран и общественных сил как в Украине, так и за границей для работы во благо Крыма. А значит, и во благо крымскотатарского народа. Мы очень надеемся на то, что представители Меджлиса присоединятся к этой работе. Нашей общей задачей должна быть наработка решений для скорейшего возвращения Крыма под контроль Украинского государства", - заявил президент.

Также Зеленский отметил, что в целом в регионе Турция является ключевым игроком.

"И мы надеемся на серьезную роль Турции в этом вопросе. Ведь разве можно что-то решить без Турции в нашем регионе? Нет, конечно", - подчеркнул Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) Крым (26365) Турция (3371) деоккупация (847)


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Ех..........дібіли....

Рассчитываем на серьезную роль Анкары в работе Крымской платформы: без Турции невозможно что-либо решить в нашем регионе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1653
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16.10.2020 15:06 Ответить
Естественно нельзя без Турции.
Татары - туркоманы!
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16.10.2020 15:42 Ответить
Недоразвитый.Так кто принимает со всех сторон?
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16.10.2020 15:50 Ответить
от турок, а как же будапештский меморандум?
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16.10.2020 15:51 Ответить
Какцапы! Сколько ни зигуйте, но:
Крым придётся вернуть Украине!
Вывести войска!
Отплатить все до копейки издержки!
Иначе вас ждёт засуха, запустение и судьба НКАО!
ТЧК
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16.10.2020 16:15 Ответить
Но ведь Турция считает Крым своим и таки он был же турецким. Татары спят и видят как Крым оттяпать. Не доведет эта дружба до добра...
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16.10.2020 16:37 Ответить
що знову не так?
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16.10.2020 16:58 Ответить
Дурик. османским он был. но не турецким..... А до этого кем он только не был.... У греков на него намного больше прав. чем у турков
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16.10.2020 18:09 Ответить
Верно сказал.
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18.10.2020 01:25 Ответить
 
 