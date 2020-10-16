Рассчитываем на серьезную роль Анкары в работе Крымской платформы: без Турции невозможно что-либо решить в нашем регионе, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что Турция будет активным участником процесса деоккупации Крыма. В частности, будет иметь большую роль в Крымской платформе.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что платформа создается для наработки решений по возвращению Крыма под контроль Украины и консолидации в рамках нее цивилизованных стран и сил, включая крымскотатарский народ.
"Предполагаем, что это позволит консолидировать усилия всех цивилизованных стран и общественных сил как в Украине, так и за границей для работы во благо Крыма. А значит, и во благо крымскотатарского народа. Мы очень надеемся на то, что представители Меджлиса присоединятся к этой работе. Нашей общей задачей должна быть наработка решений для скорейшего возвращения Крыма под контроль Украинского государства", - заявил президент.
Также Зеленский отметил, что в целом в регионе Турция является ключевым игроком.
"И мы надеемся на серьезную роль Турции в этом вопросе. Ведь разве можно что-то решить без Турции в нашем регионе? Нет, конечно", - подчеркнул Зеленский.
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ТЧК