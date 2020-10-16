В борьбе с пандемией COVID-19 власть капитулировала, ситуация вышла из-под контроля, - Порошенко
Власть упустила семь месяцев с начала пандемии, и теперь Украина входит в десятку стран с наихудшей динамикой распространения болезни в мире.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.
"Когда больных на всю страну были еще единицы, и власть верила, что кризис обойдет Украину стороной, Зеленский торжественно объявил себя главой Координационного совета по противодействию эпидемии. В мае - хвастливо назвал себя мастером спорта по борьбе с коронавирусом. Доглавенствовался. Результат "чемпиона" каждый из вас может оценить сам. Украина - в десятке антилидеров в мире с самыми высокими темпами распространения болезни. В войне с коронавирусом Верховный Главнокомандующий капитулировал. Ситуация вышла из-под контроля властей", - отметил лидер "ЕС".
"Семь месяцев времени, - в погоне за лайками - упущены на видосики. Когда Кашпировский по телевизору лечил энурез. Чумак воду заряжал. А Зеленский видосиками лечит ковид", - иронизирует Порошенко.
Пятый президент отметил, что, по данным Счетной палаты, за счет коронавирусного Фонда власть не закупила ни одного аппарата ИВЛ.
"В больницах мало лекарств, нет тестов, пульсоксиметров. Пациенты как минимум 80% расходов платят из собственного кармана. Многие города на пороге острого дефицита койко-мест. Сегодня в Киеве объявили в двух больницах, что они переполнены. Лечь в больницу практически невозможно. Только в коридор. И днями ждать, пока к новому больному дойдут руки, потому что врачей тоже хватает. Тысячи врачей уволились или выехали за границу. Острый дефицит медицинского кислорода. И сейчас Roshen и фонд Порошенко вышли на американских производителей. Покупают за собственные средства кислородные концентраторы. Но самая первая партия может быть только в декабре", - заявил Порошенко.
По словам лидера "Европейской Солидарности", на прошлой неделе политсила опубликовала уточненный план из семи пунктов противодействию пандемии - с профессиональными советами и требованиями к власти, как центральной, так и местной.
По его словам, главный пункт антивирусного плана - это с соблюдением всех карантинных требований прийти на выборы 25 октября и проголосовать за профессиональных, ответственных кандидатов.
"25 октября просьба обязательно надеть маску и прийти на местные выборы, и с соблюдением социальной дистанции - проголосовать за профессиональную команду в каждой области, городе, ОТГ и районе", - подытожил Порошенко.
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а есть патриоты Украины , которым не безразлично , что происходит в нашей стране !
На друге питання я ТОБІ, так ТОБІ, відповім ьак само, як і на перше: іди ТИ, так ТИ, на ... й і шоблу свою забери !
У вас имеются доказательства вины Порошенка , тогда вперёд в прокуратуру и докажите там его вину !
больницы нужными лекарствами , тестами и даже нет пульсоксиметров !
в Харьковской области по состоянию на 16.10 не выздоровели от коронавируса 800 человек, заболевших18.08 20
другими словами: число заболевших увеличивается ( согласно требованиям МОЗ) , а люди всё болеют и не выздоравливают
такова их зелёная статистика
Но на вас вопрос отвечу - такого бардака и беспредела не было бы !
Только ... отчего-то думаю, что сидели бы не два, а... все лето.
Тут за два месяца, оказывается, можно недополучить иммунитета... так что осенью будет вспышка респираторки (смотрим циферки ковида и пневмонии, а ведь грипп уже скоро)...
А Петра послушать, так и дольше бы сидели...
Блин. Нам бы Тенгелла пригласить на должность главы Минздрава, да только нахрен оно ему надо: менять Швецию на Украину(
2. Распил был проблемой всегда. И рецепт от него, к сожалению, недемократичен.
двухмесячный локдаун позволил пройти первую волну в Европе относительно легко и дал время приготовить инфраструктуру ко второй. мне кажется при Порошенко цифры были бы те же что и сейчас, но медики и медицинские учреждения чувствовали себя бы лучше, уверенней. Зрадо..обы все так же причитали бы за полвареника на 1+1, беню вытаскивали бы из Израиля в США, требовали бы еще санкций на мордор от Европы, обкатали бы уже байрактары в зоне оос, кляли бы "мародера" за слабый рост ВВП в этом году и так далее.
А это ведь ... тоже повлияло. Я расскажу что лично для меня изменилось за 5 лет Пети и его + Супрун медреформы.
До них я в пьяном угаре не мог представить что мне придется угрожать скорой физической расправой чтоб они приехали на приступ к жене.
Ты думаешь было бы лучше? А каким образом, если при нем и Супрун была ликвидирована такая штука как неотложная помощь? А скорая начала перепрофилироваться в экстренную (это ***** разные вещи).
То что мы видим... эх.
Пойти что ли на вакансию главы минздрава? Уж если таким долбодятлам можно...
А остальное ты пожалуй прав. За исключением ....
2 месяца весны проведенные дома в 4 стенах - во многом и стали причиной "второй волны". Организм недополучил многого.
Эх. Нам нужен кто-то вроде Тенгелла. Вот в Швеции все правильно сделали.
Я себе пальчик порезал, ну хорошенько правда, так скорая была через 20 мин, отвезли сначала в травму, там осмотрели сказали сухожилию пипец, везите дальше на Запорожца.
Через час уже в операционной был.
Да шо там Кыив, в село 20км от райцентра за тоже время приезжают.
Я не скрою, после этой угрозы (а ей предшествовало три попытки убедить цивилизовано, что давление свыше 170, отсутствие чувствительности конечностей, задержки в дыхании, отек и кратковременные потери сознания - это ***** проблема) скорая приехала быстро и ребята-экипаж... век благодарен буду.
А до реформы ко мне самому на обычный перелом - приехала нормально. Да и до того...
И второй вопрос: а причём тут Супрун? Абы не барыга? Угадал?
Ммммм? Если б это была Ваша супруга... и за те полчаса пока я уговаривал... случилось бы непоправимое?
Вы понимаете, что при той цене вопроса для меня лично ... мне насрать на миллионы успешных случаев. Мой личный опыт есть? Есть.
Теперь. Учитывая уровень... недовольства этой самой реформой... он блин не из пустого места взялся. Как думаете - это (хреновая работа) - и вправду единичный случай на всю Украину? А может и другие были, пусть и с отличиями?
Это я еще не рассказал... как дочку с пневмонией и жесткой реакцией на антибиотики "лечил" семейный доктор и как ее в больницу "ложили".
Не угадали. Будь "барыга" настолько хорош, каким его пытаются показать... то хрен бы он проиграл. Это раз.
А Супрун при том, что ... это с её подачи был реформирован институт скорых. В экстренную помощь.
Який б я не був неприхильник Бариги,але мушу сказати чітко у його захист -ПЄТІ СУПРУН ВСУЧИЛИ.
Демократична пи..добратія з американського посольства і Соросівські"кола впливу"...
Будь он патриотом... то ему невозможно было бы всучить кого угодно.
Я, конечно, дико извиняюсь, но численность ОПУ вместе с Мендель составляет 3995 человек.
Добавьте сюда Венедиктову, Арахамию, парочку корабельных сосен - вот вам и нужное количество испытателей. Выживут - отлично, не выживут - хоть для науки послужат.
я никакой не добрый - просто
на всех вас не хватает зла !
От тут вас и перемыкает тварей продажных, разве шо над слабоумными и могут издеваться
злым духом ковида пугать. Эпидемия для грипа ковида с 5% заболевания всего населения на данный день начинается а не 200 человек как вы устроили.
"У зв'язку з загостренням епідеміологічної ситуації у Києві, пов'язаної зі стрімким поширенням пандемії коронавірусу, партія "Європейська Солідарність" вимагає від столичної влади виділити кошти з бюджету міста, щоб забезпечити учнів та вчителів необхідними для дистанційного навчання технічними засобами", - у своєму відкритому відеозверненні заявила Марина Порошенко після інспектування столичних шкіл та зустрічей з вчителями столиці.
Марина Порошенко зазначила, що державні органи фактично програли боротьбу з пандемією коронавірусу, адже "центральна влада вже не здатна керувати та контролювати ситуацію в країні, а місцева - навіть не намагається виконувати їхні рекомендації".
За словами Марини Порошенко, попри те, що на початку тижня уряд рекомендував розпочати канікули у школах з 15 жовтня, столична влада цю рекомендацію просто проігнорувала, що може привести до тяжких наслідків: "Київські учні сьогодні масово пішли до шкіл, а голова Держспоживслужби Києва заявляє, що перед ними стоїть завдання "пасивно проімунізувати дитяче населення"! Тобто - інфікувати якнайбільшу кількість дітей? А через них - їхні родини? І це в ситуації, коли Київ вже в помаранчевій зоні, київські лікарні переповнені, а столиця знаходиться на порозі справжнього епідеміологічного колапсу".
"Разом з тим діти та вчителі продовжують хворіти, а київські школи, поступово закриваються на карантин", - наголосила Марина Порошенко у відеозверненні.
Саме тому партія "Європейська Солідарність" вимагає від столичної влади не ризикувати життям та здоров'ям дітей, негайно впорядкувати систему дистанційного навчання, а також забезпечити з місцевого бюджету столиці київських школярів та вчителів необхідними електронними планшетами. "Бо ми не маємо права втратити цей навчальний рік. Це та важлива інвестиція, яку має започаткувати Київ. Інвестиція в майбутнє нашого міста", - зазначила Марина Порошенко.
Джерело: https://www.unn.com.ua/ УНН
2)і тепер Україна входить в десятку країн з найгіршою динамікою поширення хвороби в світі.
Барига(чи хто там йому підказав "висновки") помиляється..
між 1 і 2 немає зв"язку.
теперішня ДИНАМІКА в Украні наслідок інших причин