В борьбе с пандемией COVID-19 власть капитулировала, ситуация вышла из-под контроля, - Порошенко

Власть упустила семь месяцев с начала пандемии, и теперь Украина входит в десятку стран с наихудшей динамикой распространения болезни в мире.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.

"Когда больных на всю страну были еще единицы, и власть верила, что кризис обойдет Украину стороной, Зеленский торжественно объявил себя главой Координационного совета по противодействию эпидемии. В мае - хвастливо назвал себя мастером спорта по борьбе с коронавирусом. Доглавенствовался. Результат "чемпиона" каждый из вас может оценить сам. Украина - в десятке антилидеров в мире с самыми высокими темпами распространения болезни. В войне с коронавирусом Верховный Главнокомандующий капитулировал. Ситуация вышла из-под контроля властей", - отметил лидер "ЕС".

"Семь месяцев времени, - в погоне за лайками - упущены на видосики. Когда Кашпировский по телевизору лечил энурез. Чумак воду заряжал. А Зеленский видосиками лечит ковид", - иронизирует Порошенко.

Пятый президент отметил, что, по данным Счетной палаты, за счет коронавирусного Фонда власть не закупила ни одного аппарата ИВЛ.

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"В больницах мало лекарств, нет тестов, пульсоксиметров. Пациенты как минимум 80% расходов платят из собственного кармана. Многие города на пороге острого дефицита койко-мест. Сегодня в Киеве объявили в двух больницах, что они переполнены. Лечь в больницу практически невозможно. Только в коридор. И днями ждать, пока к новому больному дойдут руки, потому что врачей тоже хватает. Тысячи врачей уволились или выехали за границу. Острый дефицит медицинского кислорода. И сейчас Roshen и фонд Порошенко вышли на американских производителей. Покупают за собственные средства кислородные концентраторы. Но самая первая партия может быть только в декабре", - заявил Порошенко.

По словам лидера "Европейской Солидарности", на прошлой неделе политсила опубликовала уточненный план из семи пунктов противодействию пандемии - с профессиональными советами и требованиями к власти, как центральной, так и местной.

По его словам, главный пункт антивирусного плана - это с соблюдением всех карантинных требований прийти на выборы 25 октября и проголосовать за профессиональных, ответственных кандидатов.

"25 октября просьба обязательно надеть маску и прийти на местные выборы, и с соблюдением социальной дистанции - проголосовать за профессиональную команду в каждой области, городе, ОТГ и районе", - подытожил Порошенко.

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