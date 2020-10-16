На закрытых встречах с украинским руководством постоянно звучат слова "Приватбанк" и "Коломойский", - посол Германии Фельдгузен
Руководство Украины хорошо понимает сигналы Европейского Союза по проблемам в определенных сферах, и на закрытых встречах идут разговоры с европейскими дипломатами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью "Европейской правде".
"Боррель недавно был здесь, и у него был очень откровенный разговор с Зеленским, два недели назад была встреча послов G7 с Зеленским в Николаеве. Поверьте, у нас с украинским руководством очень живое общение, и я думаю, что они прекрасно осознают те проблемные вопросы, о которых я говорю", - сказала Фельдгузен.
На вопрос о том, звучат ли на таких встречах фамилии типа "Коломойский", посол ответила: "Да". Также она добавила, что "постоянно звучит" название "Приватбанка".
Фельдгузен рассказала, что на таких встречах обычно присутствует председатель Офиса Президента Андрей Ермак.
"Он обычно принимает участие в таких дискуссиях. Он высказывает свое мнение, слышит наше. То есть в разговорах по этому поводу мы говорим не о нем, а с ним", - сказала посол.
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И чем закончилось ...
Бандиту Каломойському доплітають лапті
Гончарук подпирает плечом офис Коломойского в Кливленде, который стал исходным триггером в расследовании ФБР в отношении украинского олигарха и, одновременно, владельца нынешнего президента.
В ноябре, Бене ждать о-очень плохих новостей из США - бывший премьер Гончарук привёз из Украины два портфеля финансового компромата на него.
Почему так?
Гончарука просто перекупили и обеспечили защиту со стороны Госдепа.
Плюс обида на Зеленского - куда без неё? 👍👍👍