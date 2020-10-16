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На закрытых встречах с украинским руководством постоянно звучат слова "Приватбанк" и "Коломойский", - посол Германии Фельдгузен

На закрытых встречах с украинским руководством постоянно звучат слова

Руководство Украины хорошо понимает сигналы Европейского Союза по проблемам в определенных сферах, и на закрытых встречах идут разговоры с европейскими дипломатами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью "Европейской правде".

"Боррель недавно был здесь, и у него был очень откровенный разговор с Зеленским, два недели назад была встреча послов G7 с Зеленским в Николаеве. Поверьте, у нас с украинским руководством очень живое общение, и я думаю, что они прекрасно осознают те проблемные вопросы, о которых я говорю", - сказала Фельдгузен.

На вопрос о том, звучат ли на таких встречах фамилии типа "Коломойский", посол ответила: "Да". Также она добавила, что "постоянно звучит" название "Приватбанка".

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Фельдгузен рассказала, что на таких встречах обычно присутствует председатель Офиса Президента Андрей Ермак.

"Он обычно принимает участие в таких дискуссиях. Он высказывает свое мнение, слышит наше. То есть в разговорах по этому поводу мы говорим не о нем, а с ним", - сказала посол.

Евросоюз (17063) Приватбанк (833) Ермак Андрей (1256) Фельдгузен Анка (96)


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Топ комментарии
+13
"То есть в разговорах по этому поводу мы говорим не о нем, а с ним", - сказала посол.это она про ермака. а с вазелином вообще общаетесь? или оно в это время в игру на телефоне играется?
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16.10.2020 15:11
+12
Походу переговоры ведут с Ермаком а клоун им на рояле играет
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16.10.2020 15:35
+10
Зеленский на переговорах декорация, как накинутая на стул ЗЕдрапировка
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16.10.2020 15:17
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"То есть в разговорах по этому поводу мы говорим не о нем, а с ним", - сказала посол.это она про ермака. а с вазелином вообще общаетесь? или оно в это время в игру на телефоне играется?
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16.10.2020 15:11 Ответить
Зеленский на переговорах декорация, как накинутая на стул ЗЕдрапировка
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16.10.2020 15:17 Ответить
Хтось знає президента України Єрмака?
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16.10.2020 15:18 Ответить
Фамилия коломойского звучит в контексте - передайте ему привет и верните ПриватБанк?
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16.10.2020 15:22 Ответить
а зеленский им в ответ говороит... а вот Порошенко.. такой сякой
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16.10.2020 15:33 Ответить
Порошенко принадлежит полстраны тоже нужно взяться и забрать все активы назад
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16.10.2020 16:13 Ответить
это какие например ему активы принадлежат?
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16.10.2020 16:50 Ответить
ты не зеленский? он тоже так говорит, только фактов нет
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16.10.2020 16:51 Ответить
Походу переговоры ведут с Ермаком а клоун им на рояле играет
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16.10.2020 15:35 Ответить
а толку...
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16.10.2020 15:36 Ответить
Это как Горбачев и Перестройка?
И чем закончилось ...
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16.10.2020 15:41 Ответить
А ось це вже ДУЖЕ цікаво!
Бандиту Каломойському доплітають лапті
Гончарук подпирает плечом офис Коломойского в Кливленде, который стал исходным триггером в расследовании ФБР в отношении украинского олигарха и, одновременно, владельца нынешнего президента.
В ноябре, Бене ждать о-очень плохих новостей из США - бывший премьер Гончарук привёз из Украины два портфеля финансового компромата на него.
Почему так?
Гончарука просто перекупили и обеспечили защиту со стороны Госдепа.
Плюс обида на Зеленского - куда без неё? 👍👍👍
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16.10.2020 15:41 Ответить
интересная инфа, а можно ссылочку на источник? я бы с удовольствием почитал
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16.10.2020 15:50 Ответить
На закритих зустрічах з українським керівництвом постійно звучать слова "Приватбанк" і "Коломойський", - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 6605
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16.10.2020 16:37 Ответить
 
 