Война на Донбассе может завершиться в любой день: мы уже значительно продвинулись, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что война на Донбассе может завершиться в любой день. Однако этот вопрос во многом зависит от позиции Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, путь к миру - это движение двух сторон. Поэтому свою часть пути должна пройти и Россия.

"Мы уже значительно продвинулись по сравнению с тем, с чего начинали, когда я пришел к власти. Во-первых, удалось перезагрузить переговорные форматы. Разговор дипломатов всегда лучше, чем "разговор" пушек. Удалось освободить многих людей, которые удерживались в плену на временно оккупированной территории Украины. Уже больше 80 дней на фронте почти на сто процентов соблюдается режим прекращения огня. Если не считать отдельные провокационные обстрелы, можно говорить о долговременной тишине, которая установлена впервые за более чем шесть лет.

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Это и вселяет уверенность в том, что прийти к миру – возможно. Но путь к миру – это движение двух сторон. Свою часть пути должна пройти и Россия. Во многом от позиции Москвы зависит, как скоро мы сможем констатировать завершение войны. Мы считаем, что война может быть завершена в любой день: сегодня или завтра, или послезавтра. Но необходимо провести полную деоккупацию и вернуть под контроль Украины все наши временно оккупированные территории", - сказал Зеленский.