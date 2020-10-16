Война на Донбассе может завершиться в любой день: мы уже значительно продвинулись, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что война на Донбассе может завершиться в любой день. Однако этот вопрос во многом зависит от позиции Российской Федерации.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.
По словам Зеленского, путь к миру - это движение двух сторон. Поэтому свою часть пути должна пройти и Россия.
"Мы уже значительно продвинулись по сравнению с тем, с чего начинали, когда я пришел к власти. Во-первых, удалось перезагрузить переговорные форматы. Разговор дипломатов всегда лучше, чем "разговор" пушек. Удалось освободить многих людей, которые удерживались в плену на временно оккупированной территории Украины. Уже больше 80 дней на фронте почти на сто процентов соблюдается режим прекращения огня. Если не считать отдельные провокационные обстрелы, можно говорить о долговременной тишине, которая установлена впервые за более чем шесть лет.
Это и вселяет уверенность в том, что прийти к миру – возможно. Но путь к миру – это движение двух сторон. Свою часть пути должна пройти и Россия. Во многом от позиции Москвы зависит, как скоро мы сможем констатировать завершение войны. Мы считаем, что война может быть завершена в любой день: сегодня или завтра, или послезавтра. Но необходимо провести полную деоккупацию и вернуть под контроль Украины все наши временно оккупированные территории", - сказал Зеленский.
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Куда "продвинулись"? - Вглубь страны?
І те і інше - нам кара за те, що патріотичні сили не взмозі домовлятися: " Де два українця- там три гетьмана". Чубуться один з іншим, ллють чорний піар на " близьких", а тим часом медведчуки- новінськи - зеленські- шарії пруть у владу.
вАва, тобі ж піськов сказав: Россия готова вести переговоры с Украиной только в рамках Минских соглашений, а не Будапештского меморандума... Чи ти глухий вАва??
Единственный путь к восстановлению территориальной целостности и неприкосновенности границ Украины-создание переговоров в будапештском формате и отключение гарантами (США, Великобритания) и ЕС московии от SWIFT.
пУйло через сутки приползет на коленях и в зубах принесет Крым, оккупированную часть Донбаса и компенсационные деньги за нарушение гарантий, данных московией в Будапештском меморандуме.