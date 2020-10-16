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Новости Агрессия России против Украины
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Война на Донбассе может завершиться в любой день: мы уже значительно продвинулись, - Зеленский

Война на Донбассе может завершиться в любой день: мы уже значительно продвинулись, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что война на Донбассе может завершиться в любой день. Однако этот вопрос во многом зависит от позиции Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, путь к миру - это движение двух сторон. Поэтому свою часть пути должна пройти и Россия.

"Мы уже значительно продвинулись по сравнению с тем, с чего начинали, когда я пришел к власти. Во-первых, удалось перезагрузить переговорные форматы. Разговор дипломатов всегда лучше, чем "разговор" пушек. Удалось освободить многих людей, которые удерживались в плену на временно оккупированной территории Украины. Уже больше 80 дней на фронте почти на сто процентов соблюдается режим прекращения огня. Если не считать отдельные провокационные обстрелы, можно говорить о долговременной тишине, которая установлена впервые за более чем шесть лет.

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Это и вселяет уверенность в том, что прийти к миру – возможно. Но путь к миру – это движение двух сторон. Свою часть пути должна пройти и Россия. Во многом от позиции Москвы зависит, как скоро мы сможем констатировать завершение войны. Мы считаем, что война может быть завершена в любой день: сегодня или завтра, или послезавтра. Но необходимо провести полную деоккупацию и вернуть под контроль Украины все наши временно оккупированные территории", - сказал Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) россия (95372) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+45
"зависит от позиции Российской Федерации"

Ты смотри. 1,5 года потребовалось, чтобы дошло?
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16.10.2020 15:11
+34
Так войну можно закончить за один день- дать этим гондонам самостоятельность,а за Крым просто молчать в тряпочку. Поставь подпись и ты уже "миротворец",а на самом деле ты просто предатель.
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16.10.2020 15:12
+32
Он точно не в себе.А территории-возвращать не нужно?
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16.10.2020 15:11
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Вважала, що Янек був найтупішим.... Бачу, що помилялась. Прикро і сумно водночас.
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16.10.2020 19:31 Ответить
Куди "продвинулись"? Ближче до Київа? Мерзото,не видавай бажане за здійсненне. З тебе "миротворець",як з Ху№ла-пацифіст. Лікуйся канабісом. Попусте.
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16.10.2020 19:31 Ответить
мы уже значительно продвинулись, - Зеленский

Куда "продвинулись"? - Вглубь страны?
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16.10.2020 19:49 Ответить
Ну, то що "двинулись" так то всім відомо.
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16.10.2020 19:58 Ответить
Мені подобаються конкретні президенти. "В любой"... Я ржу
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16.10.2020 20:04 Ответить
Час, час уже на стаціонарне лікування.
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16.10.2020 20:13 Ответить
Безнадійний дурень,чи безнадійно хворий психічно?
І те і інше - нам кара за те, що патріотичні сили не взмозі домовлятися: " Де два українця- там три гетьмана". Чубуться один з іншим, ллють чорний піар на " близьких", а тим часом медведчуки- новінськи - зеленські- шарії пруть у владу.
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16.10.2020 20:15 Ответить
Украине нужно выиграть войну, а не закончить.
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16.10.2020 20:47 Ответить
вот результат длительного употребления травы и кокса..... и отказ мамы римы от аборта....
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16.10.2020 21:10 Ответить
"Мы уже значительно продвинулись ....нва каком участке можно сравнить продвижение главнокомандуюющего "зе" с продвижением азербайджанской армии и на сколько км измеряется продвижение???
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16.10.2020 21:14 Ответить
ну воно реально ідіот !!
вАва, тобі ж піськов сказав: Россия готова вести переговоры с Украиной только в рамках Минских соглашений, а не Будапештского меморандума... Чи ти глухий вАва??
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16.10.2020 21:28 Ответить
"Дурень, идиот"... Та не, ребятишки- дурни и идиоты. Все, кому вешается эта лапша. На самом деле основная задача соскочить и оставить при себе все что "нажито непосильным трудом". И если для этого нужно потянуть резину- вот она вам и тянется. Сплошное бла бла бла и никогда никакой конкретики. Рассказки про одно, через неделю про другое, еще через неделю забыли про первое- нате вам его же но в третьем исполнении. Выбрали- жрите...
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16.10.2020 21:37 Ответить
Ідіот - людина, що страждає глибокою формою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C розумової відсталості (олігофренією) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D1%96%D0%BE%D1%82%D1%96%D1%8F ідіотією .
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16.10.2020 21:41 Ответить
Это шо означает?? Шо дамбасов позорных в очко не долбить??
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16.10.2020 21:57 Ответить
Нет зеля, именно ты хрен закончишь войну, (ну разве что сдашь Украину путину), ты только трепаться любишь, квартал 95 твой удел, а президенство тебе чуждо. Хватит нам уже твоих обещаний, сыты по горло твоей брехнёй, остановись!
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16.10.2020 22:15 Ответить
Эта шутка как раз бы была в тему для выступления 95-го квартала.... И это серьезная проблема ,что наш президент Бобочка выкидывая такие номера видимо до сих пор думает что он на сцене.....
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16.10.2020 22:17 Ответить
перефразую слова із пісні В.Висоцького - жираф большой, но він тупий
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17.10.2020 00:46 Ответить
Мовчав півтора року, хлебальник відкрив перед виборами, після знов замовкне.
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16.10.2020 23:25 Ответить
Вместо эпиграфа: -"Блажен, кто верует. Тепло ему на свете!"
Единственный путь к восстановлению территориальной целостности и неприкосновенности границ Украины-создание переговоров в будапештском формате и отключение гарантами (США, Великобритания) и ЕС московии от SWIFT.
пУйло через сутки приползет на коленях и в зубах принесет Крым, оккупированную часть Донбаса и компенсационные деньги за нарушение гарантий, данных московией в Будапештском меморандуме.
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16.10.2020 23:51 Ответить
ПРОСТО ДОСТАТОЧНО ОФИЦИАЛЬНО ОТДАТЬ ВРАГАМ НАРОДА - МЕДВЕДЧУКУ И Т.П. ЧАСТЬ ТЕРРИТОРИИ ДОНБАССА !?)
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17.10.2020 00:07 Ответить
колись Ігор Валерійович сказав одному грузину, який не розумів що від нього хочуть без грошей, це був Жванія - трійка, семірка і туз. Це було сказано в переносному смислі, враховуючи орієнтацію Жванії. і коли опричники Зеленського хочуть щось пояснити, то це виглядає як симптоми яскраво вираженого " раздвоения личности". голова фракції армію скорочує, перший заступник Вр абсолютний профан в конституційному праві, Генпрокурорка виступає у ВР як особа чоловічої статі, преска Мандель путає країни перебування шефа,офіціоз шефа в Мінську Фокін і Кравчук вимагають викинути білий прапор і просити пробачення у мордви, сам ОПУ відкрито став на шлях шпіонажу. В перекладі з татарської мови -шалтай-болтай. Один англійський клоун боря Джонсон все розуміє, бо сам такий. Одним словом, мухи і котлети разом. пора проводити дезинфекцію та курси з паразитології..
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17.10.2020 00:44 Ответить
Беручи до уваги креативність клоуна варто розуміти так "война на Донбасе может прекратится в любой день... и перебросится на Поднепровье". Тим паче, що він заявив "мы серйозно продвинулись". А просуваються там лише орки займаючи сіру зону.
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17.10.2020 01:20 Ответить
КАПИТУЛИРОВАТЬ МОЖНО И ЗА ПОЛ-ЧАСА
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17.10.2020 09:40 Ответить
то напевно тому москалі нові танки прислали в ОРДЛО? Щоб закінчити війну!
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17.10.2020 09:43 Ответить
Зелено чмо перед виборами все что угодно пообещает. Налеюсь скоро его посадят.
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17.10.2020 10:16 Ответить
Читайте правильно - в любой момент жидок готов сдать страну путлеру...
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17.10.2020 10:47 Ответить
Зеленський знову хоче відводити українські війська вглиб України. Дуже поспішає, здається що перестарався в своїх залицяннях до московського вождя. В кремлі про нього кажуть: "застав дурня богу молитись...".
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17.10.2020 11:15 Ответить
Какой бред несёт первое лицо страны !
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17.10.2020 11:51 Ответить
Вот пиз...дун самоучка!!
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17.10.2020 12:14 Ответить
Всё верно сказал. Но война пока жив пу не кончится.
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18.10.2020 02:16 Ответить
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