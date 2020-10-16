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Новости Агрессия России против Украины
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Россия готова вести переговоры с Украиной только в рамках Минских соглашений, а не Будапештского меморандума, - Песков

Россия готова вести переговоры с Украиной только в рамках Минских соглашений, а не Будапештского меморандума, - Песков

Кремль отреагировал на возможную инициативу президента Украины Владимир Зеленского о поднятии на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков.

"Вы знаете, Кремль готов реагировать на инициативы Украины по реализации Минских договоренностей. Вот это то, что с нашей точки зрения очень нужно для украинского народа", - отметил Песков.

Офис Президента Украины заявил о необходимости совместной работы других государств-гарантов Будапештского меморандума для восстановления безопасности и территориальной целостности нашего государства.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Вместе с тем, в ЦИК заявили, что ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского. В "Голосе" заявили: "Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины.

В заявлении Офиса Президента говорится, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

Ранее Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса, который состоится 25 октября.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса.

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Автор: 

Будапештское соглашение (169) Зеленский Владимир (20234) опрос (2823) Песков Дмитрий (1856) россия (95372) минские соглашения (3229)


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Топ комментарии
+40
Не надо просить. Просто создать и объявить об этом, как о свершившемся факте. Пусть выражают озабоченность.
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16.10.2020 15:33
+30
Россия готова вести переговоры с Украиной только в рамках Минских соглашений, а не Будапештского меморандума, - Песков - Цензор.НЕТ 1010
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16.10.2020 15:35
+24
Тогда может быть попросить ядерное оружие вернуть обратно?
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16.10.2020 15:28
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РОССИЙСКОЕ РУКОВОДСТВО ДОКАЗАЛА ЕЩЁ РАЗ, ЧТО ОНИ БАЛАБОЛЫ !!! И ЗА ЭТО ОНИ ДОЛЖНЫ ОТВЕТИТЬ !!!
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17.10.2020 00:04 Ответить
Так это и понятно, не будет в Будапешьском Формате " озабоченных" дружбанов из Германии и Франции. А будет Британия, США Китай и Кассапия. И Китай будет ,как та обезьянка гаюлюдать как два Льва футболяют мохнатый шарик, под названием Мишка.
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17.10.2020 00:13 Ответить
ЕСЛИ ЭТИ ДЬЯВОЛЫ ВВЕЛИ НАМ ЦЕРКОВЬ ВОЗРОЖДЕНИЯ МУНТЯНА !!! ТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ С НИМИ НИ КАКИХ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ !!! НЕ ВИНИТЕ СЕБЯ - НАКАЗЫВАЙТЕ ИХ !!!!
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17.10.2020 00:45 Ответить
Усатый с братишкой лошадью уже давно понимают, что весь мир ссать хотел на их мнение. И никто уже как-либо серьезно ********* не воспринимает. Пусть себе бормочет там что хочет. Нам просто надо время нормально закупиться ударными дронами)
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17.10.2020 02:54 Ответить
ЗЕЛЕНСКИЙ СВОЁ ОТГУЛЯЛ !!! ПОРА С ПОМОЩЬЮ ВСЕХ СОЮЗНЫХ СТРАН ВЕРНУТЬ ИЗГОЕВ КИЕВСКОЙ РУСИ, РОССИЮ, В РОДНУЮ ГАВАНЬ - ПОД УПРАВЛЕНИЕ КИЕВА !!!
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17.10.2020 04:36 Ответить
Этим заявлением московия поставила себя окончательно вне Закона, доказав, что есть она дикая орда и опухоль на теле цивилизоваанного мира и Европы.
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17.10.2020 07:07 Ответить
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