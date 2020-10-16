Россия готова вести переговоры с Украиной только в рамках Минских соглашений, а не Будапештского меморандума, - Песков

Кремль отреагировал на возможную инициативу президента Украины Владимир Зеленского о поднятии на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков.

"Вы знаете, Кремль готов реагировать на инициативы Украины по реализации Минских договоренностей. Вот это то, что с нашей точки зрения очень нужно для украинского народа", - отметил Песков.

Офис Президента Украины заявил о необходимости совместной работы других государств-гарантов Будапештского меморандума для восстановления безопасности и территориальной целостности нашего государства.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Вместе с тем, в ЦИК заявили, что ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского. В "Голосе" заявили: "Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины.

В заявлении Офиса Президента говорится, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

Ранее Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса, который состоится 25 октября.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса.

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