1 млн украинцев уже стали пользователями обновленного мобильного приложения Дія 2.0, - Минцифры

С момента запуска 5 октября обновленную версию мобильного приложения Дія 2.0 уже установили 1 млн украинцев. В первые дни работы обновленного приложения наблюдался большой наплыв пользователей, но Дія успешно прошла пиковый этап нагрузки.

Об этом сообщил первый заместитель Министра цифровой трансформации Алексей Выскуб, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.

Выскуб сообщил, что Минцифры начало внедрение мобильного приложения Дія с базовой оцифровки документов граждан. Сейчас доступны в цифровом формате такие документы, как паспорт гражданина (ID-карта и биометрический загранпаспорт), водительское удостоверение и техпаспорт на автомобиль, налоговый номер (ИНН), справка внутренне перемещенного лица, свидетельство о рождении ребенка до 14 лет (отображается у обоих родителей) и цифровой студенческий билет.

Первый заместитель министра цифровой трансформации также подчеркнул, что среди главных революционных функций обновленной версии Дія 2.0 - шеринг документов. "Это когда гражданин по собственной воле передает копию документа с электронной подписью, с указанием места, куда отправляется эта копия, что является дополнительной защитой. Эта функция работает и активно набирает популярность", - отметил он.

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Сейчас наиболее активно приложение Дія 2.0 применяется в банковской сфере. Им можно воспользоваться в отделениях ПриватБанка, А-Банка, а также при открытии счета в Монобанке. "Есть уже более 700 счетов, открытых полностью онлайн. Это настоящий цифровой прорыв ", - подчеркнул Выскуб.

Минцифры также активно развивает применение Дія 2.0 в ритейле. Кроме того, приложение активно используется во время путешествий по железной дороге, автобусами. Завершается работа с отечественными аэропортами.

"Цифровизация документов запускает цепную реакцию цифровизации всей страны, ведь каждый бизнес, банки, почтовые отделения, малый бизнес, гостиницы - они должны подстраиваться под новые технологии и сами становиться более инновационными", - считает чиновник.

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Также с обновлением Дія 2.0 это мобильное приложение становится платежным инструментом. Сейчас можно платить штрафы за нарушение Правил дорожного движения и долги по исполнительным производствами.

"За 10 дней пользователи Дії заплатили почти две тысячи штрафов и долгов на общую сумму 1,5 миллиона гривен", - сообщил Выскуб.

По его словам, мобильный приложение также способствует уменьшению социальных контактов, что важно в период пандемии.

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