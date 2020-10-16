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1 млн украинцев уже стали пользователями обновленного мобильного приложения Дія 2.0, - Минцифры

1 млн украинцев уже стали пользователями обновленного мобильного приложения Дія 2.0, - Минцифры

С момента запуска 5 октября обновленную версию мобильного приложения Дія 2.0 уже установили 1 млн украинцев. В первые дни работы обновленного приложения наблюдался большой наплыв пользователей, но Дія успешно прошла пиковый этап нагрузки.

Об этом сообщил первый заместитель Министра цифровой трансформации Алексей Выскуб, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.

Выскуб сообщил, что Минцифры начало внедрение мобильного приложения Дія с базовой оцифровки документов граждан. Сейчас доступны в цифровом формате такие документы, как паспорт гражданина (ID-карта и биометрический загранпаспорт), водительское удостоверение и техпаспорт на автомобиль, налоговый номер (ИНН), справка внутренне перемещенного лица, свидетельство о рождении ребенка до 14 лет (отображается у обоих родителей) и цифровой студенческий билет.

Первый заместитель министра цифровой трансформации также подчеркнул, что среди главных революционных функций обновленной версии Дія 2.0 - шеринг документов. "Это когда гражданин по собственной воле передает копию документа с электронной подписью, с указанием места, куда отправляется эта копия, что является дополнительной защитой. Эта функция работает и активно набирает популярность", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Минцифры обещают заплатить "белым хакерам" более миллиона гривен за взлом "Дії"

Сейчас наиболее активно приложение Дія 2.0 применяется в банковской сфере. Им можно воспользоваться в отделениях ПриватБанка, А-Банка, а также при открытии счета в Монобанке. "Есть уже более 700 счетов, открытых полностью онлайн. Это настоящий цифровой прорыв ", - подчеркнул Выскуб.

Минцифры также активно развивает применение Дія 2.0 в ритейле. Кроме того, приложение активно используется во время путешествий по железной дороге, автобусами. Завершается работа с отечественными аэропортами.

"Цифровизация документов запускает цепную реакцию цифровизации всей страны, ведь каждый бизнес, банки, почтовые отделения, малый бизнес, гостиницы - они должны подстраиваться под новые технологии и сами становиться более инновационными", - считает чиновник.

Также читайте: Скоро все аэропорты Украины будут принимать приложение "Дія", - замминистра цифровой трансформации Выскуб

Также с обновлением Дія 2.0 это мобильное приложение становится платежным инструментом. Сейчас можно платить штрафы за нарушение Правил дорожного движения и долги по исполнительным производствами.

"За 10 дней пользователи Дії заплатили почти две тысячи штрафов и долгов на общую сумму 1,5 миллиона гривен", - сообщил Выскуб.

По его словам, мобильный приложение также способствует уменьшению социальных контактов, что важно в период пандемии.

Смотрите также: С 2021 года Украина входит в режим "без бумаг", госучреждения не смогут требовать документы в бумажном виде, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Выскуб Алексей (8) диджитализация (221) Минцифры (315)


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Топ комментарии
+5
Люди без тормозов, сливают все о себе ))
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16.10.2020 15:51
+5
зебилы, что с них взять, кроме анализов
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16.10.2020 15:52
+3
Сходил почитать камменты - поржал Троешники ять

Після оновлення зник цифровий закордонний паспорт, а появились свідотства про народження дітей.Після вашої підказки видалити програму і встановити заново взагалі всі документи зникли, залишилось тільки додати свідотство про народження дитини. Для чого таке оновлення?

Після оновлення зникли усі документи. Додаток пропонує додати лише свідоцтво про народження своєї дитини, якої у мене немає. "Інші документи наразі додати неможливо."

сцко, ржу вголос
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16.10.2020 15:44
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Это для них предусмотрено по две дозы травки?
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16.10.2020 15:41 Ответить
Ты наркоман?
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16.10.2020 15:43 Ответить
Сходил почитать камменты - поржал Троешники ять

Після оновлення зник цифровий закордонний паспорт, а появились свідотства про народження дітей.Після вашої підказки видалити програму і встановити заново взагалі всі документи зникли, залишилось тільки додати свідотство про народження дитини. Для чого таке оновлення?

Після оновлення зникли усі документи. Додаток пропонує додати лише свідоцтво про народження своєї дитини, якої у мене немає. "Інші документи наразі додати неможливо."

сцко, ржу вголос
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16.10.2020 15:44 Ответить
Люди без тормозов, сливают все о себе ))
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16.10.2020 15:51 Ответить
зебилы, что с них взять, кроме анализов
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16.10.2020 15:52 Ответить
Они о себе всё сливали когда загран делали, машины покупали и детей в загсе регистрировали.

Теперь лишь получают глюкавую программу для просмотра того, чего они насливали.
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16.10.2020 15:53 Ответить
Тут ты не прав, дия за утечку ответственности не понесет, ты сам согласился, когда скачивал и вносил))
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16.10.2020 15:57 Ответить
Какая утечка, выачём? С телефона юзера кудато само выскочит?

Ваша инфа может быть слита этими троешниками в любой момент прямо с сервера ихнего. Без всякой связи - установили вы это ге или нет.
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16.10.2020 16:02 Ответить
Зараз активізувалися шахраї.Нові і нові схеми придумують.як населення обдурити.Думаю.що через дію ще більше обдурених буде.
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16.10.2020 15:58 Ответить
Да, это даёт гораздо больше возможностей использования против граждан со злым умыслом.
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16.10.2020 16:33 Ответить
https://censor.net/ru/user/188648 Раніше були шахраї.А зараз так взагалі.Я вже дуже багато відправив у чорний список номерів.Читав вчора,що є така схема.Дзвонять і кажуть,у вас підозріла активність на картці банку.Вмовляють поставити додаток на телефон і дають на нього посилання,після того грошей на картці,як вітром здуло.
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16.10.2020 16:37 Ответить
А как пользователей посчитали то??
Скачать программу ..и пользоваться ею это две большие разницы..
А пользоваться программой которая лишена смысла может только идиот..
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16.10.2020 15:58 Ответить
У разработчика андроида есть инфа буквально по дням скоко поставило, сколько удалило итеде итепе.
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16.10.2020 16:00 Ответить
У разработчика может и есть...а вот у щеленого стада навряд ли..
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16.10.2020 16:00 Ответить
Зелёное стадо может пойти и глянуть на страничке, гугель пишет сколько всего раз ставилось.
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16.10.2020 16:03 Ответить
Гугель скажет сколько раз скачивалось...и не болле..
О том сколько раз удалялось он не скажет..
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16.10.2020 16:04 Ответить
не скажет. но он и не скажет 1000000 или уже 2000000, кажется только после 5
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16.10.2020 16:12 Ответить
В нас чомусь вважають,що наші айтішніки найкращі.Хіба вони кращі.ніж в Інтел? В Інтел звісно можуть наші працювати,але не багато.А ще під айтішніками розуміються кодери.
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16.10.2020 16:00 Ответить
Молодь зараз все на смартфончики переключилася,а комп'ютерами не вміє користуватися.Хоча пк нікуди не дівся і смартфоном,його не замінити.
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16.10.2020 16:04 Ответить
_Им код писать не надо, а для всякой бессмысленной возни им и игрушка карманная подойдёт. Теперь у каждого дурака есть писаная торба...
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16.10.2020 16:35 Ответить
https://censor.net/ru/user/188648 В тому то і річ,що без сенсу.В мене також є андроїд смартфон.Але від пк не відмовлюся.
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16.10.2020 16:39 Ответить
"Але від пк не відмовлюся." - Так ежу ясно-то! Телефончик - игрушка, а комп - инструмент для работы.
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16.10.2020 16:56 Ответить
https://censor.net/ru/user/188648 ПК теж може бути іграшкою.Але він може бути ''дорослою іграшкою''.Я пам'ятаю,як тільки появилися сматрфони і планшети на андроїд,то тоді казали,що ринок пк скоротиться,але цього не сталося.
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16.10.2020 17:09 Ответить
_Это может произойти только при существенном увеличении мощности смартфонов. Чтобы при их подключении к монику и клаве получался такой себе композаменитель. Технически пока это вряд ли: даже в массе своей ноуты не могут в производительность наравне с компами.
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16.10.2020 17:15 Ответить
Не надо множить всю информацию о себе, все государственные и комерческие структуры сливают в интернет и так достаточно инфы о нас. Как бы цифровая игрушка в скором времени не обернулась против вас.
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16.10.2020 18:39 Ответить
 
 