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ЦПК потребовал открыть дело против "слуги народа" Дубинского в США, Словакии и Украине

ЦПК потребовал открыть дело против

Центр Противодействия Коррупции (ЦПК) направил обращение в Офис контроля иностранных состояний Министерства финансов США относительно наложения персональных санкций на нардепа СН Александра Дубинского.

Об этом говорится в сообщении Центра Противодействия Коррупции (ЦПК), передает Цензор.НЕТ.

"Те, кто больше всего в парламенте кричат о Западе, который хочет поработить Украину, обычно имеют роскошное имущество в США и Европе. Не исключение - и нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. О его состоянии в Словакии мы уже рассказывали ранее в нашем Проект # ЗробимоИхВизиРазом : https://bit.ly/3k7uX32

Мы не просто составили детальное досье, мы сделали и следующие шаги для введения персональных западных санкций в отношении Дубинского.

На примере его кейса объясняем, какие инструменты и правовые механизмы мы применяем:

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ЦПК потребовал открыть дело против слуги народа Дубинского в США, Словакии и Украине 01Мы направили обращение в Офис контроля иностранных состояний Министерства финансов США (ОФАК - Office of Foreign Assets Control of the US Treasury). Этот орган принимает решение о наложении персональных санкций. Именно он в сентябре уже внес в санкционный список народного депутата Украины Андрея Деркача как агента Кремля.

ЦПК потребовал открыть дело против слуги народа Дубинского в США, Словакии и Украине 01Мы направили обращение в прокуратуру Словакии. Дубинский спрятал в своей декларации компанию в этой стране ЕС, единственным владельцем которой был с марта 2019-го по февраль 2020-го. Ее наскоро переписали на жену Лесю Цибко - пара якобы уже давно разведена, и у нас есть обоснованные основания полагать, что развод является фиктивным и через Лесю Цибко господин Дубинский пытается легализовать средства неизвестного происхождения.

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ЦПК потребовал открыть дело против слуги народа Дубинского в США, Словакии и Украине 01Мы направили обращение в словацкий банк Tatra, где Дубинский имел 4278 евро на счету. Деньги небольшие, но мы считаем своим долгом уведомить банк, что он обслуживает публичного деятеля из Украины, который не декларирует свои доходы, имеет необоснованные активы, записанные на родственников, и сотрудничает с подсанкционным в США агентом Кремля Андреем Деркачем.

ЦПК потребовал открыть дело против слуги народа Дубинского в США, Словакии и Украине 01 Мы направили заявления в украинские правоохранительные и контролирующие органы: в Национальное агентство по предотвращению коррупции - НАПК - о нарушении требований финансового контроля с требованием провести полную проверку декларации народного депутата; в НАБУ и Генеральную прокуратуру Украины - с требованием открыть уголовное производство по Дубинскому за недостоверное декларирование, легализацию доходов, полученных преступным путем, уклонение от уплаты налогов. А также в Офис Генпрокурора и Служба безопасности Украины - с требованием открыть уголовное производство по Дубинскому по статье 111 Уголовного кодекса - государственная измена.

Исполнительная директор Центра противодействия коррупции Дария Каленюк подробно расписала, какие правовые механизмы и инструменты мы используем, чтобы санкции все-таки были внедрены, в блоге", - заявили в ЦПК.

ЦПК потребовал открыть дело против слуги народа Дубинского в США, Словакии и Украине 05
ЦПК потребовал открыть дело против слуги народа Дубинского в США, Словакии и Украине 06
ЦПК потребовал открыть дело против слуги народа Дубинского в США, Словакии и Украине 07

Автор: 

санкции (11257) Словакия (976) суд (25077) США (26439) Центр противодействия коррупции (247) Дубинский Александр (429)


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Топ комментарии
+36
Давно пора заткнуть этот "тупой собачий рот".
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16.10.2020 15:55
+14
кувалдой
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16.10.2020 16:01
+11
Ну тут бениной Дубиняке-клоаке может прилететь.
ЦПК направил обращение в США.

"Центр Противодействия Коррупции (ЦПК) направил обращение в Офис контроля иностранных состояний Министерства финансов США относительно наложения персональных санкций на нардепа СН Александра Дубинского."

Источник: https://censor.net/ru/n3225230
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16.10.2020 16:03
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Правила форума Совет форумчан
зеля своих не бросает
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16.10.2020 15:53 Ответить
промолчит, бо...
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16.10.2020 15:55 Ответить
мабуть, лишень ЦПК залишився не лояльним до ЗЕпорушень
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16.10.2020 15:57 Ответить
просто им бабки отказались ежемесячно перечислять, как в случае с пуштуном и бородатой девочкой
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16.10.2020 16:19 Ответить
... І не піднімає. Як лежали, так і лежать. Підстилки, блін.
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16.10.2020 16:37 Ответить
зебик на очереди
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16.10.2020 15:54 Ответить
(офшорные дела в процессе)
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16.10.2020 15:55 Ответить
Давно пора заткнуть этот "тупой собачий рот".
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16.10.2020 15:55 Ответить
кувалдой
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16.10.2020 16:01 Ответить
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16.10.2020 16:04 Ответить
Пуциним. Який *****. 😊
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16.10.2020 16:38 Ответить
да и при том вонючий...
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16.10.2020 19:07 Ответить
ЦПК потребовал открыть дело против "слуги народа" Дубинского /Как дети малые.Не будут слуги Коломойского Аваков, Баканов, Венедиктова открывать дело на холуя Коломойского Дубинского.
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16.10.2020 15:57 Ответить
Ну тут бениной Дубиняке-клоаке может прилететь.
ЦПК направил обращение в США.

"Центр Противодействия Коррупции (ЦПК) направил обращение в Офис контроля иностранных состояний Министерства финансов США относительно наложения персональных санкций на нардепа СН Александра Дубинского."

Источник: https://censor.net/ru/n3225230
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16.10.2020 16:03 Ответить
Надеюсь прилетит не только ему, а и всем поборникам руцькага мира, выводящих деньги с Украины на банковские счета США и ЕС, отмывая их там через фиктивный бизнес и сделки с недвижимостью. Надеюсь Коломойский, это только начало.
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16.10.2020 16:25 Ответить
даЙОШь ГРУшника пальчевского
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16.10.2020 15:59 Ответить
по деду - Панько... дыбильные ГРУшники даже зашифровать не в состоянии, бо у дiда доньок не було. Ось чому не всi знають , ЩО спальчик - брат Гордона. Бо и у Гордона не все ладненько с фамилией... Главное шо не отрицает шо учился на мацквабаде с пальчевским на одном ГРУшном курсе.
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16.10.2020 16:03 Ответить
Давно пора. И на этого мамалыжника и на его маму шо любит скорость.
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16.10.2020 15:59 Ответить
Лишити "маму" пенсії і машин. Нехай катається на сраці по Андріївському узвозі.
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16.10.2020 16:41 Ответить
Кабы приветствую.
Только цпк - это кто?
Мы с кумом тоже печать имеем.
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16.10.2020 16:05 Ответить
Давно пора этого палестинца взять за дупу.
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16.10.2020 16:08 Ответить
да он бомж в ЕС , а вот мамка успешная бизнес пенсионерка
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16.10.2020 16:08 Ответить
"Мы направили заявления в украинские правоохранительные и контролирующие органы....."- а вот здесь уже смешно....
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16.10.2020 16:19 Ответить
ЦПК зажадав відкрити справу проти "слуги народу" Дубінського в США, Словаччині та Україні - Цензор.НЕТ 9002
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16.10.2020 16:26 Ответить
Яке воно жалюгідне і нікчемне ,цей слуга Бені ,жителі Київщини невже ви будете голосувати за це чмо ?
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16.10.2020 16:29 Ответить
Дуб до-звизделся.
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16.10.2020 16:40 Ответить
Ой вей, шо коломоскошлендра пойдёт на Румынию, на маминой машине?
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16.10.2020 17:01 Ответить
В дуба знайшовся дятел!
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16.10.2020 17:02 Ответить
по просьбе поцЗедента-только пожизненное
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16.10.2020 17:17 Ответить
в румынии еще надо
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16.10.2020 17:34 Ответить
Вообще-то ЦПК существует на американские деньги и плательщики зарплаты потребовали от ЦПК заняться делом, а не просто пистешом
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16.10.2020 17:38 Ответить
Так держать. Вот это - реальные очень полезные действия для СВОЕЙ страны.
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18.10.2020 23:16 Ответить
 
 