ЦПК потребовал открыть дело против "слуги народа" Дубинского в США, Словакии и Украине

Центр Противодействия Коррупции (ЦПК) направил обращение в Офис контроля иностранных состояний Министерства финансов США относительно наложения персональных санкций на нардепа СН Александра Дубинского.

Об этом говорится в сообщении Центра Противодействия Коррупции (ЦПК)

"Те, кто больше всего в парламенте кричат о Западе, который хочет поработить Украину, обычно имеют роскошное имущество в США и Европе. Не исключение - и нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. О его состоянии в Словакии мы уже рассказывали ранее в нашем Проект # ЗробимоИхВизиРазом : https://bit.ly/3k7uX32

Мы не просто составили детальное досье, мы сделали и следующие шаги для введения персональных западных санкций в отношении Дубинского.

На примере его кейса объясняем, какие инструменты и правовые механизмы мы применяем:

Мы направили обращение в Офис контроля иностранных состояний Министерства финансов США (ОФАК - Office of Foreign Assets Control of the US Treasury). Этот орган принимает решение о наложении персональных санкций. Именно он в сентябре уже внес в санкционный список народного депутата Украины Андрея Деркача как агента Кремля.

Мы направили обращение в прокуратуру Словакии. Дубинский спрятал в своей декларации компанию в этой стране ЕС, единственным владельцем которой был с марта 2019-го по февраль 2020-го. Ее наскоро переписали на жену Лесю Цибко - пара якобы уже давно разведена, и у нас есть обоснованные основания полагать, что развод является фиктивным и через Лесю Цибко господин Дубинский пытается легализовать средства неизвестного происхождения.

Мы направили обращение в словацкий банк Tatra, где Дубинский имел 4278 евро на счету. Деньги небольшие, но мы считаем своим долгом уведомить банк, что он обслуживает публичного деятеля из Украины, который не декларирует свои доходы, имеет необоснованные активы, записанные на родственников, и сотрудничает с подсанкционным в США агентом Кремля Андреем Деркачем.

Мы направили заявления в украинские правоохранительные и контролирующие органы: в Национальное агентство по предотвращению коррупции - НАПК - о нарушении требований финансового контроля с требованием провести полную проверку декларации народного депутата; в НАБУ и Генеральную прокуратуру Украины - с требованием открыть уголовное производство по Дубинскому за недостоверное декларирование, легализацию доходов, полученных преступным путем, уклонение от уплаты налогов. А также в Офис Генпрокурора и Служба безопасности Украины - с требованием открыть уголовное производство по Дубинскому по статье 111 Уголовного кодекса - государственная измена.

Исполнительная директор Центра противодействия коррупции Дария Каленюк подробно расписала, какие правовые механизмы и инструменты мы используем, чтобы санкции все-таки были внедрены, в блоге", - заявили в ЦПК.