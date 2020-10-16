"Зеленскому не надо проводить опрос, чтобы назвать Путина убийцей, нарушившим Будапештский меморандум, это его полномочия", - Лубкивский

Президент Украины согласно Конституции осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью. Ему не нужно спрашивать у людей дополнительное право на признание этих полномочий.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра иностранных дел Украины в 2014 году, дипломатический советник премьер министра в 2015 - 2016 годах Даниил Лубкивский, передает Цензор.НЕТ.

"Офис Президента решил объяснить, зачем Владимир Зеленский включил в свой опрос вопрос о праве использовать Будапештский меморандум.

Обращаюсь к тем из нашего дипломатиматичного цеха, кто по должности общается с Президентом.

Найдите, пожалуйста, способ и скажите Зеленскому, что он - Президент Украины и согласно Конституции осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью. Ему не нужно спрашивать у людей дополнительное право на признание этих полномочий. Удивительная вещь, но Президент может уже сегодня, вот буквально сейчас, хлопнуть по столу кулаком, чтобы на нем подскочили и Будапештский меморандум, и ваши разъяснения, и все остальные вопросы викторины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Актуализация положений Будапештского меморандума поможет Украине создать прочные переговорные позиции по оккупированным территориям, - ОП

Буквально уже сегодня Президент может записать послание к руководителям США, Великобритании и Франции с требованием выполнить Будапештский меморандум.

Более того, Зеленский может уже в эту секунду из всех рупоров страны обратиться к Владимиру Путину и сказать ему, что он агрессор, убийца и преступник, покалечил судьбу миллионов людей и дерзко и цинично нарушил Будапештский меморандум.

И не надо опросов. Украинский народ поддержит такие обращения без них.

Коллеги, те из нашей дипломатической профессии, которые работают непосредственно с Президентом, пожалуйста, избегайте политических манипуляций. Не попрекайте 2014-19 годам, так как и тогда вы были в числе тех дипломатов, которые влияли на принятие решений. Поэтому не делайте возмущений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия готова вести переговоры с Украиной только в рамках Минских соглашений, а не Будапештского меморандума, - Песков

Имею право это сказать, потому что из-за несогласия с решениями, которые считал ошибочными, я в свое время подал в отставку.

Коллеги, не превращайте важное дело на посмешище. Остановите это", - заявил Лубкивский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.

Представитель Рады в Кабмине Василий Мокан рассказал, что анкета на "опросе Зеленского" будет имитировать бюллетень

Замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук заявила, что опрос Зеленского оплатят меценаты средствами "украинского происхождения".

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что сделает все, чтобы пресечь проведение незаконного "опроса Зеленского".



