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Новости Опрос Зеленского
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"Зеленскому не надо проводить опрос, чтобы назвать Путина убийцей, нарушившим Будапештский меморандум, это его полномочия", - Лубкивский

Президент Украины согласно Конституции осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью. Ему не нужно спрашивать у людей дополнительное право на признание этих полномочий.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра иностранных дел Украины в 2014 году, дипломатический советник премьер министра в 2015 - 2016 годах Даниил Лубкивский, передает Цензор.НЕТ.

"Офис Президента решил объяснить, зачем Владимир Зеленский включил в свой опрос вопрос о праве использовать Будапештский меморандум.

Обращаюсь к тем из нашего дипломатиматичного цеха, кто по должности общается с Президентом.

Найдите, пожалуйста, способ и скажите Зеленскому, что он - Президент Украины и согласно Конституции осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью. Ему не нужно спрашивать у людей дополнительное право на признание этих полномочий. Удивительная вещь, но Президент может уже сегодня, вот буквально сейчас, хлопнуть по столу кулаком, чтобы на нем подскочили и Будапештский меморандум, и ваши разъяснения, и все остальные вопросы викторины.

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Буквально уже сегодня Президент может записать послание к руководителям США, Великобритании и Франции с требованием выполнить Будапештский меморандум.

Более того, Зеленский может уже в эту секунду из всех рупоров страны обратиться к Владимиру Путину и сказать ему, что он агрессор, убийца и преступник, покалечил судьбу миллионов людей и дерзко и цинично нарушил Будапештский меморандум.

И не надо опросов. Украинский народ поддержит такие обращения без них.

Коллеги, те из нашей дипломатической профессии, которые работают непосредственно с Президентом, пожалуйста, избегайте политических манипуляций. Не попрекайте 2014-19 годам, так как и тогда вы были в числе тех дипломатов, которые влияли на принятие решений. Поэтому не делайте возмущений.

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Имею право это сказать, потому что из-за несогласия с решениями, которые считал ошибочными, я в свое время подал в отставку.

Коллеги, не превращайте важное дело на посмешище. Остановите это", - заявил Лубкивский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.

Представитель Рады в Кабмине Василий Мокан рассказал, что анкета на "опросе Зеленского" будет имитировать бюллетень

Замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук заявила, что опрос Зеленского оплатят меценаты средствами "украинского происхождения".

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что сделает все, чтобы пресечь проведение незаконного "опроса Зеленского".

Зеленскому не надо проводить опрос, чтобы назвать Путина убийцей, нарушившим Будапештский меморандум, это его полномочия, - Лубкивский 01
Зеленскому не надо проводить опрос, чтобы назвать Путина убийцей, нарушившим Будапештский меморандум, это его полномочия, - Лубкивский 02

Автор: 

Будапештское соглашение (169) Зеленский Владимир (20239) опрос (2823) путин владимир (31216) Лубкивский Даниил (50)


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Топ комментарии
+20
"Зеленскому не надо проводить опрос, чтобы назвать Путина убийцей, нарушившим Будапештский меморандум, это его полномочия", - Лубкивский - Цензор.НЕТ 4192
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16.10.2020 16:29
+19
"Зеленскому не надо проводить опрос, чтобы назвать Путина убийцей, нарушившим Будапештский меморандум, это его полномочия", - Лубкивский - Цензор.НЕТ 9592
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16.10.2020 16:19
+16
"Зеленскому не надо проводить опрос, чтобы назвать Путина убийцей, нарушившим Будапештский меморандум, это его полномочия", - Лубкивский - Цензор.НЕТ 6603
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16.10.2020 16:31
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"Зеленскому не надо проводить опрос, чтобы назвать Путина убийцей, нарушившим Будапештский меморандум, это его полномочия", - Лубкивский - Цензор.НЕТ 9592
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16.10.2020 16:19 Ответить
"Зеленскому не надо проводить опрос, чтобы назвать Путина убийцей, нарушившим Будапештский меморандум, это его полномочия", - Лубкивский - Цензор.НЕТ 7695
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16.10.2020 16:30 Ответить
"Зеленскому не надо проводить опрос, чтобы назвать Путина убийцей, нарушившим Будапештский меморандум, это его полномочия", - Лубкивский - Цензор.НЕТ 4444
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16.10.2020 16:32 Ответить
та ніііі - вони сперечаються тільки про канабіс!
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17.10.2020 07:16 Ответить
Ага, и в глазах ***** увидели мир.
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16.10.2020 16:25 Ответить
"Зеленскому не надо проводить опрос, чтобы назвать Путина убийцей, нарушившим Будапештский меморандум, это его полномочия", - Лубкивский - Цензор.НЕТ 4192
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16.10.2020 16:29 Ответить
Так или и побеждай-главнокомандующий сейчас такой как тебе треба,а то можешь только зелины сопли себе по роже размазывать,и на поперечников сваливать
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16.10.2020 16:27 Ответить
некого больше побеждать. в 2014-19 непобедимый уже всех победил. теперь не мне, а тебе лишь остаётся только зелины сопли себе по роже размазывать
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19.10.2020 03:06 Ответить
)))кацап ,тебе остаётся только наблюдать вместе с "непобедимым" за уходящим ,с бешеной скоростью ,вЯличием -Грузия,Украина,Азербайджан плюс Молдова...и рассказывать хрен знает чьи сопли,а мы все делаем методично-убираем жабу и сворачивает бойка(мертвечука)во втором туре)
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19.10.2020 06:19 Ответить
беги админу стучать. даже читать твой бред не стал.
хорошо ты сам себе о себе лишь о написал. одобряю. на вот прочти само себе о себе: ")))кацап ,тебе остаётся только наблюдать вместе с "непобедимым" за уходящим ,с бешеной скоростью ,вЯличием -Грузия,Украина,Азербайджан плюс Молдова...и рассказывать хрен знает чьи сопли,а мы все делаем методично-убираем жабу и сворачивает бойка(мертвечука)во втором туре)"
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19.10.2020 10:54 Ответить
Да не читай)жди
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19.10.2020 10:58 Ответить
"Зеленскому не надо проводить опрос, чтобы назвать Путина убийцей, нарушившим Будапештский меморандум, это его полномочия", - Лубкивский - Цензор.НЕТ 4718
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16.10.2020 16:32 Ответить
"Зеленскому не надо проводить опрос, чтобы назвать Путина убийцей, нарушившим Будапештский меморандум, это его полномочия", - Лубкивский - Цензор.НЕТ 8385
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16.10.2020 16:28 Ответить
"Зеленскому не надо проводить опрос, чтобы назвать Путина убийцей, нарушившим Будапештский меморандум, это его полномочия", - Лубкивский - Цензор.НЕТ 6603
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16.10.2020 16:31 Ответить
"Зеленському не треба проводити опитування, щоб назвати Путіна вбивцею, який порушив Будапештський меморандум, це його повноваження", - Лубківський - Цензор.НЕТ 7504
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16.10.2020 16:34 Ответить
Киллер для зелени вернулся к работе. Здоровья и удачи ему.
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16.10.2020 16:31 Ответить
"Зеленському не треба проводити опитування, щоб назвати Путіна вбивцею, який порушив Будапештський меморандум, це його повноваження", - Лубківський - Цензор.НЕТ 243
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16.10.2020 16:33 Ответить
вообще то, именно этот вопрос самый глупый ("йди сюди, нарід, я задам тобі 5 безглуздих питань").. как можно не поддерживать право Украины на территориальную целостность согласно Будапештскому Меморандуму (или любому другому документу кстати) если она (Украина) и так уже давно имеет такое право по международным законам.
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16.10.2020 16:35 Ответить
от Дещица молодец. так простенько, по доброму, не заглядывая в очко, прямо сказал, - да, ***** )) ну, а если *****, то кем оно ещё может быть, как не убийцей, спрятавшимся за спинами женщин, детей и стариков? )
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16.10.2020 16:41 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3311975.html А ось це вже ДУЖЕ цікаво! Бандиту Каломойському доплітають лапті

Гончарук подпирает плечом офис Коломойского в Кливленде, который стал исходным триггером в расследовании ФБР в отношении украинского олигарха и, одновременно, владельца нынешнего президента.
В ноябре, Бене ждать о-очень плохих новостей из США - бывший премьер Гончарук привёз из Украины два портфеля финансового компромата на него.
Почему так? Гончарука просто перекупили и обеспечили защиту со стороны Госдепа.
Плюс обида на Зеленского - куда без неё?
Helgi Sharp

"Зеленському не треба проводити опитування, щоб назвати Путіна вбивцею, який порушив Будапештський меморандум, це його повноваження", - Лубківський - Цензор.НЕТ 6548
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16.10.2020 16:48 Ответить
Так же как и нельзя проводить опросы касающиеся Конституции Украины и территориальной целостности. К тому же еще и во время войны. Опросы можно проводить только касающиеся бытовых проблем, налогообложения и наказания за нарушения закона.
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16.10.2020 16:49 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25743437.html Танки бы делать из этих людей

Людей с короной и температурой 40 - не госпитализируют, мест нет в больницах.
Слуга народа Колян с температурой 36,8 (!!!) лежит в отдельной палате.

"Зеленському не треба проводити опитування, щоб назвати Путіна вбивцею, який порушив Будапештський меморандум, це його повноваження", - Лубківський - Цензор.НЕТ 1157
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16.10.2020 16:57 Ответить
Коля, здоровьичка тебе, зайчик.
Как ты с такой температурой выжил - ума не приложу. Ты наш герой!
А у 73% хочу спросить - вы ведь именно за это голосовали, правда?
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1630593230446486&set=a.381010558738099&type=3 Ночной Сталкер

-----------
Принимать витаминки дома -- не комильфо же.
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16.10.2020 16:58 Ответить
Дома их пить "неинтересно" - никто ж не видит!
И нах... ему антибиотик Сумамед - вообще не понятно: t36.8 - НОРМАЛЬНАЯ! Лучше - пургену ему, и побольше: чтоб "совсем нескучно" было!
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16.10.2020 17:05 Ответить
Бо всрався, вот і ізолювали щоб не смерділо.
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16.10.2020 18:23 Ответить
В Америці існує досить популярний веб-сайт де проводяться опитування. Результати о являють по радіо або в телебаченні. Чому українська влада, котра постійно говорить про диджіталізацію не диджиталізує націонал не опитування?
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16.10.2020 17:01 Ответить
млять. как по мне, то ссылки на будапештский меморандум делаются только на пользу эрэфии, потому, что это бумажка не ратифицированная ни одним парламентом и, соответственно, не имеющая никакой юридической силы - на, что постоянно и ссылается эрэфия. кучму, в свое время, развели не по децки.
гораздо правильнее ссылаться на нарушение "Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной", который был ратифицирован и Верховной Радой и госдумой в 1998 году и также гарантировал Украине нерушимость границ.
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16.10.2020 18:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=F7WZ5DY5zis
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16.10.2020 23:59 Ответить
 
 