Украина и Турция могли бы совместно многое сделать в самолетостроении и создании беспилотников, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина и Турция могли бы совместно многое сделать в сфере самолетостроения и создании беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сказал Зеленский в интервью турецкому информационному агентству Demirören, отвечая на вопрос, есть ли новые совместные проекты, которые две страны планируют реализовать в оборонной промышленности, и можно ли начать совместное производство турецких беспилотников и самолетов "Антонов", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Что касается самолетов "Антонов", то нам, безусловно, приятен интерес к этому предприятию. И так же логично, что и в области самолетостроения мы с турецкими друзьями можем очень многое сделать вместе", - сказал он.

Зеленский указал, что турецкие беспилотники зарекомендовали себя с наилучшей стороны.

"Это именно тот вид вооружений, который способен кардинально изменить ситуацию на поле боя. И мы, безусловно, заинтересованы в совместном производстве. Здесь нечего особо объяснять, все просто. Турция демонстрирует серьезные успехи в этом направлении, и мы покупаем эту продукцию. Украина в свою очередь производит двигатели для беспилотников. Поэтому запуск совместного предприятия – естественный шаг", - сказал он.

Президент также подчеркнул, что это далеко не все сферы, в которых Украина может и рассчитывает сотрудничать с Турцией в контексте оборонной промышленности. "Двигателестроение, развитие систем ПВО, совместное производство корабля класса "Корвет"… Потенциал для сотрудничества огромный", - сказал Зеленский.

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