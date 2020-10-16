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Новости
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Украина и Турция могли бы совместно многое сделать в самолетостроении и создании беспилотников, - Зеленский

Украина и Турция могли бы совместно многое сделать в самолетостроении и создании беспилотников, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина и Турция могли бы совместно многое сделать в сфере самолетостроения и создании беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сказал Зеленский в интервью турецкому информационному агентству Demirören, отвечая на вопрос, есть ли новые совместные проекты, которые две страны планируют реализовать в оборонной промышленности, и можно ли начать совместное производство турецких беспилотников и самолетов "Антонов", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Что касается самолетов "Антонов", то нам, безусловно, приятен интерес к этому предприятию. И так же логично, что и в области самолетостроения мы с турецкими друзьями можем очень многое сделать вместе", - сказал он.

Зеленский указал, что турецкие беспилотники зарекомендовали себя с наилучшей стороны.

"Это именно тот вид вооружений, который способен кардинально изменить ситуацию на поле боя. И мы, безусловно, заинтересованы в совместном производстве. Здесь нечего особо объяснять, все просто. Турция демонстрирует серьезные успехи в этом направлении, и мы покупаем эту продукцию. Украина в свою очередь производит двигатели для беспилотников. Поэтому запуск совместного предприятия – естественный шаг", - сказал он.

Президент также подчеркнул, что это далеко не все сферы, в которых Украина может и рассчитывает сотрудничать с Турцией в контексте оборонной промышленности. "Двигателестроение, развитие систем ПВО, совместное производство корабля класса "Корвет"… Потенциал для сотрудничества огромный", - сказал Зеленский.

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Автор: 

беспилотник (3542) Зеленский Владимир (20239) самолет (3588) Турция (3371)


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Топ комментарии
+6
Скажіть йому, що вже роблять
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16.10.2020 16:25
+2
Зе, ти спочатку хоч раз би дав наказа застосувати ті безпілотники, що вже купили в Туреччини...
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16.10.2020 16:28
+1
от "могли бы" до "уже сделали" в валодином исполнении расстояние,как до Юпитера на том самом велосипеде..
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16.10.2020 16:27
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Скажіть йому, що вже роблять
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16.10.2020 16:25 Ответить
Україна і без Туреччини могла би зробити дуже багато, якби влада створила війська БПЛА і закуповувала українські БПЛА для ЗСУ.
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16.10.2020 16:49 Ответить
Ключеве слово *моглаб*. Зараз не може, бо деяки бовдури обрали *абинепорошенка*
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16.10.2020 17:10 Ответить
бы-бы-бы.... быБубочка, бы.

повна БЫдлота !

тільки і знає что "би"....
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16.10.2020 16:26 Ответить
от "могли бы" до "уже сделали" в валодином исполнении расстояние,как до Юпитера на том самом велосипеде..
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16.10.2020 16:27 Ответить
Хочет туркам упасть на хвост
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16.10.2020 16:27 Ответить
Це погано?
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18.10.2020 13:56 Ответить
Канада ввела санкции против Турции на поставку инновационных продуктов на беспилотники.Так что дружить надо с умом.
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16.10.2020 16:27 Ответить
С тобой военные кушать за одним столом не хотят,
а ты имеешь хамство что-то предлагать уважаемым людям
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16.10.2020 16:28 Ответить
І не лише їсти за одним столом не хочуть, але мабуть і на одному гектарі не сядуть...
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16.10.2020 16:29 Ответить
Зе, ти спочатку хоч раз би дав наказа застосувати ті безпілотники, що вже купили в Туреччини...
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16.10.2020 16:28 Ответить
буба, с тебя зелеметы - лучше бы по роялю пригал струментом, со струмента спросу нет...
мендель тебя высосет и выплюнет - ну вы же своих знаете на в храмах помолиться...
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16.10.2020 16:28 Ответить
*зелемеНты
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16.10.2020 16:30 Ответить
Україна надає свою будівлю під цех і кошти для закупівлі безпілотників, а Туреччина і їх спеціалісти збирає в цеху літальні апарати. Прибиральниці, повари, охорона звісно наші відчизняні кадри. Як це вже було обкатано з однією країною.
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16.10.2020 18:44 Ответить
Опомнился аж после Карабаха, а что видики с Сирии и Ливии ему неизвестны как и договора про поставки в Украину Байрактаров. Где они кстати и как используются в войне.
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16.10.2020 18:52 Ответить
Что Порошенко, что Зеленский ничего не делают для разработки иновационных видов оружия. Давно бы уже были свои беспилотники разных видов. Ещё бы и продавали их обратно в Турцию!
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16.10.2020 21:10 Ответить
Украина может всё это сделать и без Турции. Только если ПреЗедент увидит, что у него есть страна. И станет поддерживать и платить деньги СВОИМ учёным и специалистам. А так - он просто прикрывает шоблу воров, изменников и дебилов.
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18.10.2020 23:20 Ответить
 
 