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Новости Коронавирус и карантин
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33-летний популярный украинский блогер Стужук умер от коронавируса: "Его сердце не выдержало"

33-летний популярный украинский блогер Стужук умер от коронавируса:

Известный блогер Дмитрий Стужук умер в реанимации Киевской клинической больницы №4, ему было 33 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Instagram сообщила его бывшая жена София Стужук.

"Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало", - говорится в сообщении.

Накануне в инстаграм-сторис, София рассказала, что Дмитрия госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии и пережил клиническую смерть, кроме того, пошли осложнения на сердце.

Дмитрий Стужук - популярный Instagram-блогер, в соцсети у него более 1 млн подписчиков. Он был фитнес-тренером, а также занимался продажей одежды.

Стужук за день до смерти в Инстаграме сообщил, что первые симптомы у него появились после поездки в Турцию, где он отдыхал накануне. Сдав тесты, он получил положительный ПЦР на COVID-19.

"Я тоже думал, что нет никакого ковида, и это все относительно. Пока сам не заболел. COVID-19 - болезнь не эфемерная! И тяжелая", - отметил Стужук в публикации.

Сначала Дмитрий лечился дома, но потом его состояние значительно ухудшилось, из-за чего его забрали в реанимацию.

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33-летний популярный украинский блогер Стужук умер от коронавируса: Его сердце не выдержало 01
33-летний популярный украинский блогер Стужук умер от коронавируса: Его сердце не выдержало 02

Автор: 

карантин (16729) Киев (25481) смерть (9212) блогер (218) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+41
А велике стадо баранів ходить без масок, розповідає про світову змову масонів і розпилення невідомих речовин з літаків з метою зменшення чисельності людей. Це ж стадо голосує за тих, хто розповість нацнеймовірнішу передвиборна фантазію. Наприклад, про зарплатню 4000 баксів для вчителів.
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16.10.2020 16:46
+34
Етапростанасмарк, да?
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16.10.2020 16:41
+24
"я тоже думал, что нет никакого ковида"(С)
А теперь нет никакого Дмитрия..
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16.10.2020 16:47
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Сейчас его супруга тоже блогерша словит кучу хайпа. Это ее «звездный час» А через месяц уже дальше будет выставлять фотки своей жопы во всех ракурсах, как она это делает каждый день
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17.10.2020 02:49 Ответить
точно , в поисках нового партнера .
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17.10.2020 04:27 Ответить
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18.10.2020 17:03 Ответить
проблема в том что он скорее всего запустил болезнь . лечиться дома можно , но не от ковида . скорее всего легкие были поражены так сильно что нехватка кислорода погубила молодой организм .
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17.10.2020 04:27 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/news-54571156

Вирішила пошукати інформацію з перших вуст:
"Хочу відразу припинити всі чутки навколо нашої родини, які зараз розповсюджують. Я хочу, щоб ви розуміли, що COVID - не небезпечне захворювання для тих, хто абсолютно здоровий, але у Діми були проблеми з серцево-судинною системою і ускладнення пішло на серце", - пояснила вона.

На форумах бачила коменти від тих, хто більше в курсі їхнього життя, то писали, що у нього вже якийсь час були сині губи, що свідчить про проблеми з серцем. Що він поїхав з лікарні додому з ураженням легень на 60% і вирішив прийняти гарячу ванну (вони ніби з колишньою дружиною вегани, противники лікарень, вона народжувала вдома і т.д.), у ванні стало погано, викликали швидку. І уже в лікарні його намагалися врятувати: зупинилося серце, =запускали=.
Тому навряд тут смерть від ковіду. Швидше, як і у абсолютній більшості випадків, цей вірус, як і інші подібні, загострює існуючі хронічні проблеми і б*є по слабких органах.
Мусив вважати на себе, тим більше - з хворим серцем.
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17.10.2020 06:39 Ответить
Что и требовалось доказать. Я про это написал у себя в комментарии на предыдущей странице.

P.S. Дякую Вам за те, що не полінувалися знайти інформацію і поставити крапку у цій історії.
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17.10.2020 11:04 Ответить
Гаряча ванна - це жесть. Ти, як завжди, на висоті з розширеною інфою.
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17.10.2020 14:54 Ответить
Схоже на зловживання стероідами, ковід просто запустив процес, ведіть здоровий спосіб життя для здоров'я, а не показухи.
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17.10.2020 13:03 Ответить
33-річний популярний український блогер Стужук помер від коронавірусу: "Його серце не витримало" - Цензор.НЕТ 8968
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17.10.2020 13:48 Ответить
Ее муж думал приблизительно так же. Вопрос, скольких людей он заразил?
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17.10.2020 16:54 Ответить
Вівця-інстаграмщиця з промитим кацапською пропагандою мозоком. Таких у нас багато, вони живуть в Україні, а всю інформацію беруть з кацапських джерел інформації.
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18.10.2020 12:25 Ответить
Вот что происходит когда воспитывают тело,а не мозг.
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17.10.2020 14:15 Ответить
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