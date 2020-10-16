33-летний популярный украинский блогер Стужук умер от коронавируса: "Его сердце не выдержало"

Известный блогер Дмитрий Стужук умер в реанимации Киевской клинической больницы №4, ему было 33 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Instagram сообщила его бывшая жена София Стужук.

"Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало", - говорится в сообщении.

Накануне в инстаграм-сторис, София рассказала, что Дмитрия госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии и пережил клиническую смерть, кроме того, пошли осложнения на сердце.

Дмитрий Стужук - популярный Instagram-блогер, в соцсети у него более 1 млн подписчиков. Он был фитнес-тренером, а также занимался продажей одежды.

Стужук за день до смерти в Инстаграме сообщил, что первые симптомы у него появились после поездки в Турцию, где он отдыхал накануне. Сдав тесты, он получил положительный ПЦР на COVID-19.

"Я тоже думал, что нет никакого ковида, и это все относительно. Пока сам не заболел. COVID-19 - болезнь не эфемерная! И тяжелая", - отметил Стужук в публикации.

Сначала Дмитрий лечился дома, но потом его состояние значительно ухудшилось, из-за чего его забрали в реанимацию.

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