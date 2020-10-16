33-летний популярный украинский блогер Стужук умер от коронавируса: "Его сердце не выдержало"
Известный блогер Дмитрий Стужук умер в реанимации Киевской клинической больницы №4, ему было 33 года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Instagram сообщила его бывшая жена София Стужук.
"Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало", - говорится в сообщении.
Накануне в инстаграм-сторис, София рассказала, что Дмитрия госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии и пережил клиническую смерть, кроме того, пошли осложнения на сердце.
Дмитрий Стужук - популярный Instagram-блогер, в соцсети у него более 1 млн подписчиков. Он был фитнес-тренером, а также занимался продажей одежды.
Стужук за день до смерти в Инстаграме сообщил, что первые симптомы у него появились после поездки в Турцию, где он отдыхал накануне. Сдав тесты, он получил положительный ПЦР на COVID-19.
"Я тоже думал, что нет никакого ковида, и это все относительно. Пока сам не заболел. COVID-19 - болезнь не эфемерная! И тяжелая", - отметил Стужук в публикации.
Сначала Дмитрий лечился дома, но потом его состояние значительно ухудшилось, из-за чего его забрали в реанимацию.
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Вирішила пошукати інформацію з перших вуст:
"Хочу відразу припинити всі чутки навколо нашої родини, які зараз розповсюджують. Я хочу, щоб ви розуміли, що COVID - не небезпечне захворювання для тих, хто абсолютно здоровий, але у Діми були проблеми з серцево-судинною системою і ускладнення пішло на серце", - пояснила вона.
На форумах бачила коменти від тих, хто більше в курсі їхнього життя, то писали, що у нього вже якийсь час були сині губи, що свідчить про проблеми з серцем. Що він поїхав з лікарні додому з ураженням легень на 60% і вирішив прийняти гарячу ванну (вони ніби з колишньою дружиною вегани, противники лікарень, вона народжувала вдома і т.д.), у ванні стало погано, викликали швидку. І уже в лікарні його намагалися врятувати: зупинилося серце, =запускали=.
Тому навряд тут смерть від ковіду. Швидше, як і у абсолютній більшості випадків, цей вірус, як і інші подібні, загострює існуючі хронічні проблеми і б*є по слабких органах.
Мусив вважати на себе, тим більше - з хворим серцем.
P.S. Дякую Вам за те, що не полінувалися знайти інформацію і поставити крапку у цій історії.