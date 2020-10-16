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Новости Местные выборы-2020
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На Донетчине голоса за кандидата на местных выборах продавали за 300 гривен, - Нацполиция

На Донетчине голоса за кандидата на местных выборах продавали за 300 гривен, - Нацполиция

Следователи Донетчины открыли уголовное производство из-за информации о подкупе избирателей в Бахмуте. За голос предлагали 300 гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Во время мониторинга интернет-ресурсов полицейские обнаружили материал о возможном подкупе избирателей одним из кандидатов на местных выборах.

Согласно публикации, гражданам предлагают 300 гривен за голосование за определенного кандидата.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Украины (Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

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Автор: 

местные выборы (2752) подкуп (600) Нацполиция (16427) Донецкая область (9524) Бахмут (1601)


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Не удивлен что там массово находились идиоты 300-т гривневые. 80% завезенного макшанского быдла. Результат на лицо.
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16.10.2020 16:54 Ответить
И не говори - на львовщине наверное ведь дороже? Ну так гривен на 50, не?
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16.10.2020 17:54 Ответить
На львовщине таких дебилов поменьше будет.
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16.10.2020 18:31 Ответить
Есть статистика по дебилам? Или сам придумал?
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16.10.2020 18:45 Ответить
И поставлю 200 против 1, что "кандидат" не от ЕС...
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16.10.2020 17:07 Ответить
За тех кандидатов, что там, и 30 грн. многова-то будет. Я думал, что их вообще там будут покупать оптом и наразвес.
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16.10.2020 17:19 Ответить
Да! А сраку свою патыканую дамбасы продают за 250 грн. А за 500 сдают свое очко в долговременную аренду с расширенными правами пользования.
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16.10.2020 22:10 Ответить
 
 