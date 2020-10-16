На Донетчине голоса за кандидата на местных выборах продавали за 300 гривен, - Нацполиция

Следователи Донетчины открыли уголовное производство из-за информации о подкупе избирателей в Бахмуте. За голос предлагали 300 гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Во время мониторинга интернет-ресурсов полицейские обнаружили материал о возможном подкупе избирателей одним из кандидатов на местных выборах.

Согласно публикации, гражданам предлагают 300 гривен за голосование за определенного кандидата.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Украины (Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

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