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19 октября суд объявит решение по делу об иске Медведчука о запрете книги о Стусе, - Кипиани

19 октября суд объявит решение по делу об иске Медведчука о запрете книги о Стусе, - Кипиани

Дарницкий районный суд Киева 19 октября объявит решение по делу по иску народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука против журналиста и историка Вахтанга Кипиани о запрете издания и распространения книги "Дело Василия Стуса".

Об этом Кипиани сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Суд по делу" Медведчук против Стуса "закончился! Судья пошла думать. Оглашение решения состоится 19 октября в 9: 00 ... Я не знаю, каким будет решение. Почему-то кажется, что "и вашим, и нашим". Будет отвергнуто большинство исковых требований, но 1-2-3 останутся. Впрочем, кто знает ", - написал журналист.

Суд сегодня провел последнее заседание по делу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук как сын оуновца не мог сделать юридическую карьеру в СССР без сотрудничества с КГБ, - Кипиани

Напоминаем, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова.

Суд должен решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.

Читайте также: Медведчук подал в суд на Кипиани: требует запретить распространение книги о Стусе

19 октября суд объявит решение по делу об иске Медведчука о запрете книги о Стусе, - Кипиани 01

Автор: 

Кипиани Вахтанг (48) книги (629) Медведчук Виктор (1788) Стус (94)


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Топ комментарии
+9
Якщо би президентом був патріот України,то цього покидька московського шукали десь за поребриком
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16.10.2020 17:12
+4
-
_____________ВАСИЛЬ СТУС. ДУША._____________.
*
«Ти все боявся, що душа змарніє, погасне, наче полум'я свічі,
i нікому вже буде розбудити її посеред мороку ночі…».
Вбивали слово… i душа вмирала… душа Вкраїни, щира і проста…
Бо на хресті віками розпинали, заткнувши рот, заклеївши уста…
Брехня зростала, душу затруївши. Зростали діти,вірячи у лжу,
Імення прадідів своїх забувши переступивши совісті межу.
Вінок зривали, кобзу розбивали сміялися із «мови» «хуторян»
Однак,жагу до волі не зламали,вона лиш тліла,і не вірила в обман…
Десь там, у попелі, жарина тліла, палила серце, ятрила його.
Сини і дочки кращі України на плаху йшли, не хилячи чоло.
Але ці жертви не були даремні - i крізь оці усі роки буремні встає душа!
В сльозах, у крові встає душа, і як дитя, сміється знову!
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17.10.2020 05:23
+3
Де купити цю книжку?
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16.10.2020 17:47
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есть старая гбистская погань. А есть современный и прекрасный в некотором роде торрент. Кто победит?
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16.10.2020 17:08 Ответить
Якщо би президентом був патріот України,то цього покидька московського шукали десь за поребриком
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16.10.2020 17:12 Ответить
Де купити цю книжку?
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16.10.2020 17:47 Ответить
https://www.yakaboo.ua/sprava-vasilja-stusa.html

https://vivat-book.com.ua/sprava-vasylya-stusa-zbirka-dokumentiv-z-arkhivu-kolyshnogo-kdb-ursr.html
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16.10.2020 22:13 Ответить
дякую
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17.10.2020 08:41 Ответить
-
_____________ВАСИЛЬ СТУС. ДУША._____________.
*
«Ти все боявся, що душа змарніє, погасне, наче полум'я свічі,
i нікому вже буде розбудити її посеред мороку ночі…».
Вбивали слово… i душа вмирала… душа Вкраїни, щира і проста…
Бо на хресті віками розпинали, заткнувши рот, заклеївши уста…
Брехня зростала, душу затруївши. Зростали діти,вірячи у лжу,
Імення прадідів своїх забувши переступивши совісті межу.
Вінок зривали, кобзу розбивали сміялися із «мови» «хуторян»
Однак,жагу до волі не зламали,вона лиш тліла,і не вірила в обман…
Десь там, у попелі, жарина тліла, палила серце, ятрила його.
Сини і дочки кращі України на плаху йшли, не хилячи чоло.
Але ці жертви не були даремні - i крізь оці усі роки буремні встає душа!
В сльозах, у крові встає душа, і як дитя, сміється знову!
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17.10.2020 05:23 Ответить
Скільки отримав свободи кум Путлера! Такого раніше не було! ОПЗЖ це зараза та отрута для України.
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16.10.2020 22:43 Ответить
І дійсно! Скільки свободи отримав кум пуйла при порошенку! І бізнес скрапленого газу йому організували, і дали можливість на пуйлівські гроші придбати три ТБ канали, і власну партєйку замутити....
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17.10.2020 07:37 Ответить
не відповідає дійсності та здоровому глузду знаходження в Україні такої мерзоти як мертвечук.
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17.10.2020 07:47 Ответить
Читаєш новину і таке враження , що Україна вже під окупацією московських потвор , гебістської наволочі і різних покидьків . Замість судити Мертвечука і розвиватись далі - товчемо воду в ступі вже 30 років .
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17.10.2020 08:26 Ответить
Запрет,лучший повод для прочтения,значит Медведчуку есть чего бояться!
Надо купить книгу!
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17.10.2020 09:31 Ответить
 
 