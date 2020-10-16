19 октября суд объявит решение по делу об иске Медведчука о запрете книги о Стусе, - Кипиани

Дарницкий районный суд Киева 19 октября объявит решение по делу по иску народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука против журналиста и историка Вахтанга Кипиани о запрете издания и распространения книги "Дело Василия Стуса".

Об этом Кипиани сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Суд по делу" Медведчук против Стуса "закончился! Судья пошла думать. Оглашение решения состоится 19 октября в 9: 00 ... Я не знаю, каким будет решение. Почему-то кажется, что "и вашим, и нашим". Будет отвергнуто большинство исковых требований, но 1-2-3 останутся. Впрочем, кто знает ", - написал журналист.

Суд сегодня провел последнее заседание по делу.

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Напоминаем, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова.

Суд должен решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.

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