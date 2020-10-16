Гражданина Украины арестовали в Австрии по подозрению в краже 9 млн евро из украинского банка

По версии следствия, мужчина во время работы в украинском банке в 2012-2014 гг. украл 9 млн евро (почти 300 млн грн). После этого он по поддельным документам покинул страну. Теперь его задержали в Вене.

Об этом пишет австрийское издание Der Kurier, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Задержанному 45 лет, его имя не называют. Следователи считают, что во время работы в банке он похитил кредиты на сумму около 9 млн евро. С 2014 года мужчина жил Вене.

Пока что задержанного доставили в тюрьму. В ближайшее время он будет передан украинской стороне.

Также на Цензор.НЕТ: Мы не хотим украинских заробитчан: они говорят по-русски и готовы работать за копейки, - глава МВД Эстонии Хельме