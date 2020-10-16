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Гражданина Украины арестовали в Австрии по подозрению в краже 9 млн евро из украинского банка

Гражданина Украины арестовали в Австрии по подозрению в краже 9 млн евро из украинского банка

По версии следствия, мужчина во время работы в украинском банке в 2012-2014 гг. украл 9 млн евро (почти 300 млн грн). После этого он по поддельным документам покинул страну. Теперь его задержали в Вене.

Об этом пишет австрийское издание Der Kurier, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Задержанному 45 лет, его имя не называют. Следователи считают, что во время работы в банке он похитил кредиты на сумму около 9 млн евро. С 2014 года мужчина жил Вене.

Пока что задержанного доставили в тюрьму. В ближайшее время он будет передан украинской стороне.

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Автор: 

Австрия (807) арест (10454) банки (1935) воровство (662) задержание (6673) украинцы (3861) Вена (110)


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Топ комментарии
+4
Хоч пожив 6 років як нормальна людина.
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16.10.2020 17:03
+2
Бл, или Фирташ или Коломойский!
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16.10.2020 17:09
+2
А украинская сторона, возмет да и отпустит. Мы - гуманисты!
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16.10.2020 17:11
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Хоч пожив 6 років як нормальна людина.
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16.10.2020 17:03 Ответить
Бл, или Фирташ или Коломойский!
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16.10.2020 17:09 Ответить
А украинская сторона, возмет да и отпустит. Мы - гуманисты!
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16.10.2020 17:11 Ответить
А то! Трошки заплатить суддям та прокурорам і виявиться що він вже відбув шість років на каторзі в Відні де його катували штруделями і його потрібно не тільки відпустити а ще й призначити реабілітацію державним коштом в санаторії Кабміну в Конча-Заспі.
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17.10.2020 01:03 Ответить
Окажется корешом шмаркли, и станет непотопляемым как Ермак.
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16.10.2020 17:16 Ответить
Посадите его у себя в Австрии, а украденные гроши положите на депозит. Лет через 50 вернете. Гроши естественно.
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16.10.2020 17:23 Ответить
Почему украинских воров арестовывает Австрия? Все ктото за нами соску носит.
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16.10.2020 17:37 Ответить
Красавчик)
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17.10.2020 02:45 Ответить
а банк даже не заметил пропажи этих денег.
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17.10.2020 15:40 Ответить
 
 