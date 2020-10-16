Владельцы стадиона "Черноморец" не давали права проводить предвыборные дебаты на стадионе

Американская компания "Allrise Capital Inc.", владелец стадиона "Черноморец" (Одесса), не давала разрешение политическим партиям и кандидатам в органы местного самоуправления проводить политическую агитацию и предвыборные дебаты на территории стадиона.

Более того, в компанию никто не обращался с соответствующим запросом.

Об этом сообщило адвокатское объединение "Морис Груп", которое является юридическим советником владельца "Allrise Capital Inc.".

Владелец стадиона "Черноморец" призывает всех участников избирательного процесса уважать право частной собственности и неукоснительно соблюдать законодательство Украины.

Ранее в интернете был распространен агитационный видеоролик кандидата в мэра Одессы Евгения Червоненко с призывом провести предвыборные дебаты на стадионе "Черноморец" в Одессе.