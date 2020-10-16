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Владельцы стадиона "Черноморец" не давали права проводить предвыборные дебаты на стадионе

Владельцы стадиона

Американская компания "Allrise Capital Inc.", владелец стадиона "Черноморец" (Одесса), не давала разрешение политическим партиям и кандидатам в органы местного самоуправления проводить политическую агитацию и предвыборные дебаты на территории стадиона.

Более того, в компанию никто не обращался с соответствующим запросом.

Об этом сообщило адвокатское объединение "Морис Груп", которое является юридическим советником владельца "Allrise Capital Inc.".

Владелец стадиона "Черноморец" призывает всех участников избирательного процесса уважать право частной собственности и неукоснительно соблюдать законодательство Украины.

Ранее в интернете был распространен агитационный видеоролик кандидата в мэра Одессы Евгения Червоненко с призывом провести предвыборные дебаты на стадионе "Черноморец" в Одессе.

Автор: 

дебаты (436) местные выборы (2752)


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дебаты на стадионах заразны!
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16.10.2020 17:39 Ответить
 
 