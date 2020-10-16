РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7365 посетителей онлайн
Новости Опрос Зеленского
3 751 46

Парасюк: "Опрос Зеленского - это популизм, который не сработает. Глупые идеи и темники президента делают его смешным"

Парасюк:

Опрос - это просто активизация тех избирателей, которые не очень интересуются политикой, но хорошо реагируют на громкие и хайповые заявления.

Об этом пишет в Фейсбуке бывший народный депутат Украины Владимир Парасюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Об опросе.

Зеленский после выборов имеешь шанс увидеть настоящую реальность, но его окружение сейчас делает все, чтобы она не была такой жесткой. Поэтому и придумали опрос, которое является не чем иным, как банальной политтехнологией для увеличения рейтинга. Или в этом есть зрада? Не знаю, зрада ли, но нарушение закона и моральных принципов свободного волеизъявления - точно есть.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Зеленскому не надо проводить опрос, чтобы назвать Путина убийцей, нарушившим Будапештский меморандум, это его полномочия", - Лубкивский

Их опрос - это просто активизация тех избирателей, которые не очень интересуются политикой, но хорошо реагируют на громкие и хайповые заявления. Тем более, если это еще и Зеленский. Пофиг, что это популизм, но он такой хороший и сладкий. Сработает ли это? Нет, не сработает. Поэтому хочу разочаровать "больших" технологов. А знаете почему не сработает? Потому что украинское общество очень быстро развивается и не ведется на такую ​​пустую фигню. Да, такие мы есть. Еще нет в продаже 12-го айфона, а мы уже думаем о том, каким будет 13-й.

Что мы можем сделать с этим опросом? Ну, есть два варивнта: или проигнорировать, или нет. Лично я выберу третий: вызову полицию, потому что считаю, что это запрещенная агитация в день выборов. И вам тоже так советую сделать. Наказать никого не накажут, но коллективный протест даст свой результат. Представьте, если таких звонков будет миллион, это же своего рода тоже какой-то опрос. Одним словом делайте, как считаете, но не ведитесь на манипуляцию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 42% украинцев поддерживают инициативу Зеленского о проведении общенационального опроса, 22% - против, - "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

Из этого всего единственное, чего жаль - это потерянного времени и грандиозных возможностей. Думали, будет лев, а получили запуганного, дезориентированного слепого кота, который очень любит, чтобы его гладили. Эмоциональное выгорание нашего президента почти на пределе. Его глупые идеи и заученные темники делают его слабым, предсказуемым и по-настоящему смешным.

Но как бы там ни было, это все равно шаг вперед. С одного дерьма в другое, но вперед", - заявил Парасюк.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.

Представитель Рады в Кабмине Василий Мокан рассказал, что анкета на "опросе Зеленского" будет имитировать бюллетень

Замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук заявила, что опрос Зеленского оплатят меценаты средствами "украинского происхождения".

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что сделает все, чтобы пресечь проведение незаконного "опроса Зеленского".

Парасюк: Опрос Зеленского - это популизм, который не сработает. Глупые идеи и темники президента делают его смешным 01
Парасюк: Опрос Зеленского - это популизм, который не сработает. Глупые идеи и темники президента делают его смешным 02

Автор: 

Зеленский Владимир (20239) опрос (2823) Парасюк Владимир (248)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+17
Как выглядит? Какой хайп? Речь идет о "черной дыре" ОРДЛО. Это сотни миллиардов, которые будут выводиться из бюджета и попадать в эту дыру. Безвозвратно. Это выглядит смешным?
показать весь комментарий
16.10.2020 17:06
+15
борьцюни з баригами знову в ділі....а так за зе топили, шо мамадорогая
показать весь комментарий
16.10.2020 17:03
+12
Тот который кричал, "Только не Пороршенко".
показать весь комментарий
16.10.2020 17:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так он и без этого смешной - клоун же...
показать весь комментарий
16.10.2020 17:02 Ответить
Зеля не клоун уже, а бомж. Бомж - это не тот, у кого нет денег. Это тот - кто махнул рукой на свою совесть, достоинство и моральность.
показать весь комментарий
16.10.2020 17:19 Ответить
борьцюни з баригами знову в ділі....а так за зе топили, шо мамадорогая
показать весь комментарий
16.10.2020 17:03 Ответить
Как выглядит? Какой хайп? Речь идет о "черной дыре" ОРДЛО. Это сотни миллиардов, которые будут выводиться из бюджета и попадать в эту дыру. Безвозвратно. Это выглядит смешным?
показать весь комментарий
16.10.2020 17:06 Ответить
Парасюк: Я спал, спал, а потом проснулся.- Га...дон ты, Парасюк.
показать весь комментарий
16.10.2020 17:06 Ответить
не зннаю Парасюка но настоящих буйных мало тут он как то на своем месте и что то сделал. И зеля настоящий артист тоже что то сделал на своем месте. Только не надо путать божий дар с яичницой. Хотя учится не когда не поздно. Зато бакланов у нас перебор и учится не чему не желают.
показать весь комментарий
16.10.2020 17:39 Ответить
Меня от "царь хороший-бояре" и т.д. тошнит даже, если это и правда.
показать весь комментарий
16.10.2020 17:45 Ответить
учится не когда не поздно


учится не чему не желают




Вот именно !!!


А могли бы с грамматики начать )))
показать весь комментарий
16.10.2020 18:03 Ответить
Тот который кричал, "Только не Пороршенко".
показать весь комментарий
16.10.2020 17:06 Ответить
Якщо зараз ще й Міхо та вомбат Насіння активізуються- це означатиме що Кремль вирішив валити Зеленського.
показать весь комментарий
16.10.2020 17:07 Ответить
О, еще один прокинувся: Насіння вже було.
показать весь комментарий
16.10.2020 17:10 Ответить
так насиння уже )
показать весь комментарий
16.10.2020 17:10 Ответить
Значить ***** невдоволений Зеленським.
показать весь комментарий
16.10.2020 17:21 Ответить
Ау, дядько, вже давно чомусь.
показать весь комментарий
16.10.2020 17:27 Ответить
Настільки, що його вже Ґалкін пародії поганою, але українською знімає Галкин сделал пародию на опрос Зеленского

Российский шоумен Максим Галкин записал пародию на обращения Владимира Зеленского, во время которых украинский президент озвучил вопросы всеукраинского опроса, запланированного на 25 октября.

Галкин перешел на украинский. Юморист сравнил гарантии безопасности, прописанные Будапештским меморандумом с законами Ньютона. Во время видео Галкин также сымитировал курение марихуаны, ведь один из вопросов касается легализации каннабиса в Украине.

Смешно это или нет решать вам.

🇺🇦 Украина Online
показать весь комментарий
16.10.2020 17:49 Ответить
*що на нього..
показать весь комментарий
16.10.2020 17:52 Ответить
Поросюк - голова! Хотя, если разобраться, кроме ног у него больше нечем работать!
показать весь комментарий
16.10.2020 17:08 Ответить
А шо он ногами сумел такого сделать? Шото поборол?
показать весь комментарий
16.10.2020 17:19 Ответить
Сломал чью-то машину!)))
показать весь комментарий
16.10.2020 18:27 Ответить
)))))парасюк,из всего спича мог бы написать просто:"Я думал,что зеля -это лев"))))зеголосилки такая тупая срань...
показать весь комментарий
16.10.2020 17:09 Ответить
Парасюк как всегда прав. Шмаркля спешит перед уходом организовать чёрную дыру куда будут пропадать деньги налогоплательщиков Украины.
показать весь комментарий
16.10.2020 17:13 Ответить
Он завидует. Как раз народу нравится популизм от молодых и перспективных. Не нафталиновых т.е.
показать весь комментарий
16.10.2020 17:13 Ответить
особенным идиотизмом отличается вопрос о "можно ли применять будапештский меморандум"..У дебила такой инструмент в руках по давлению на военного агрессора,а он не только его не применил до сих пор,у него ещё есть сомнения...не насмешка ли "пересмеши и без того смешного" ?!
показать весь комментарий
16.10.2020 17:14 Ответить
Та, Гена, там понятно, что остальные 4 вопроса только для того, чтоб прикрыть ими главный : о чёрной дыре для бабок в ордло. (СЭЗ) И - что характерно - это ещё яныка идейка - офшор в Донецке.
показать весь комментарий
16.10.2020 17:17 Ответить
идиотизм - это читать те вопросы и тем более обсуждать.
показать весь комментарий
16.10.2020 18:00 Ответить
Глупые идеи и темники президента делают его смешным-и это его нормальное состояние
За что боролись на то и напоролись
показать весь комментарий
16.10.2020 17:27 Ответить
зеля, щоб підтримати свій висячий рейтинг, схотів попіаритися
на опитуванні.. і знайшов для цього ліві гроші, без
пояснення їх походження..

це і є корупція. НАЗК має провести розслідування,
звідки зеля взяв не задекларовані кошти на свою рекламу..
показать весь комментарий
16.10.2020 17:56 Ответить
А я поддерживаю опрос Президента Зеленского. Видно как он ненавидит продажных политиков. Особенното видно Когда он озвучивал 5-ый вопрос Действительно если люди будут решать на референдумах вопросы, то все эти типа эксперты , бегающие за деньги по телеканалам не нужны будут никому . Всё пропагандистские сайты и тролли будут не нужны. Люди будут сами смотреть - справляется чиновник значит пусть дальше трудится на благо людей,не справляется- досвиданья.
показать весь комментарий
16.10.2020 17:57 Ответить
а как звучит вопрос про "справляется чиновник или не справляется" ?

это тот вопрос, который про коноплю или который про меморандум ?
показать весь комментарий
16.10.2020 18:07 Ответить
Для початку нехай відповідне законодавство вивчить, юризд. "Опроси оно дєлаєт..."
показать весь комментарий
16.10.2020 18:11 Ответить
Я так понимаю что ты юризд. Так какую статью закона он нарушает? И подай на него в суд
показать весь комментарий
16.10.2020 18:46 Ответить
Парасюк: "Опрос Зеленского - это популизм, который не сработает. Глупые идеи и темники президента делают его смешным" - Цензор.НЕТ 31
показать весь комментарий
16.10.2020 18:09 Ответить
перед вами соавторы и соорганизаторы иловайского котла. эти двое, в частности, в сбежали перед самой заварушкой… терпилу-дебила хомчака корбан из плена русни выкупал… вот такие они «херойи» ...
показать весь комментарий
16.10.2020 22:14 Ответить
Ави героїчно з дивана за цими подіями спостерігали.
показать весь комментарий
17.10.2020 00:18 Ответить
Какіє отвратітєльниє рожі (с)
показать весь комментарий
17.10.2020 00:07 Ответить
Вылез чёрт из табакерки. Про тебя уже все забыли.
показать весь комментарий
16.10.2020 20:00 Ответить
Поросюк теперь "умный" стал? Как провокатор Гришин, скот Соболев, маленький Шабунька и Панталоний Полковник? А как негодяи за Зе топили, как топили?
показать весь комментарий
16.10.2020 21:57 Ответить
да, как я пару дней назад и предполагал - «корбановская гвардия» подала голос…
реакцией на их «бурление» будет либо опять корбан обвернется клетчатым одеялом и сбежит из страны на карете скорой помощи, либо баб беня так, наконец, кинет ему горсть мутных тем для развода лохов, чтобы не скыглил и не мешал бюджет Украины дальше пылесосить
показать весь комментарий
16.10.2020 22:12 Ответить
бро Парасюк, з тебе підвищена кількість земочених зе-агітаторів, якщо ти не сцикло
показать весь комментарий
16.10.2020 23:49 Ответить
Парасюк - це популізм, який, на жаль спрацював. Дурні ідеї і темники Каламоя роблять Парасюка ще гидкішим, ніж дурачка-Зе.
показать весь комментарий
17.10.2020 00:06 Ответить
"Думали, будет лев,"---кто так думал??? Чем думали???
С самого начала было понятно что это пшик, политтехнология и олигархический сговор! Дебилы и зрадники, выбравшие бездарного и беспинципного быдловатного малоросса!!
показать весь комментарий
17.10.2020 00:17 Ответить
Зеленський це все одно крок вперед? Розуміє підлота парасюк, що зробив Україні.
показать весь комментарий
17.10.2020 01:01 Ответить
Це спрацює.73% виборців нікуди не поділися, для них працює все,що вигадує Зеленський
показать весь комментарий
17.10.2020 08:20 Ответить
А где, спрашивается, Карающая Нога Парасюка? Неужто отсохла? Не было в медиа таких новостей...
А раз не отсохла, то вместо непотребно крапать по всяким там Фейсбукам, пошёл бы на Банковую, поразмял бы то Ногу-то, запустил бы то Ногу в действие по прямому назначению... Ведь поистосковались по Карающей Ноге Парасюка томящиеся в тягостном ожидании ЗЕ-дупы на Банковой, поди поизвелись все...
Или всё-таки отсохла?
показать весь комментарий
17.10.2020 08:46 Ответить
 
 