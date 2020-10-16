Парасюк: "Опрос Зеленского - это популизм, который не сработает. Глупые идеи и темники президента делают его смешным"

Опрос - это просто активизация тех избирателей, которые не очень интересуются политикой, но хорошо реагируют на громкие и хайповые заявления.

Об этом пишет в Фейсбуке бывший народный депутат Украины Владимир Парасюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Об опросе.

Зеленский после выборов имеешь шанс увидеть настоящую реальность, но его окружение сейчас делает все, чтобы она не была такой жесткой. Поэтому и придумали опрос, которое является не чем иным, как банальной политтехнологией для увеличения рейтинга. Или в этом есть зрада? Не знаю, зрада ли, но нарушение закона и моральных принципов свободного волеизъявления - точно есть.

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Их опрос - это просто активизация тех избирателей, которые не очень интересуются политикой, но хорошо реагируют на громкие и хайповые заявления. Тем более, если это еще и Зеленский. Пофиг, что это популизм, но он такой хороший и сладкий. Сработает ли это? Нет, не сработает. Поэтому хочу разочаровать "больших" технологов. А знаете почему не сработает? Потому что украинское общество очень быстро развивается и не ведется на такую ​​пустую фигню. Да, такие мы есть. Еще нет в продаже 12-го айфона, а мы уже думаем о том, каким будет 13-й.

Что мы можем сделать с этим опросом? Ну, есть два варивнта: или проигнорировать, или нет. Лично я выберу третий: вызову полицию, потому что считаю, что это запрещенная агитация в день выборов. И вам тоже так советую сделать. Наказать никого не накажут, но коллективный протест даст свой результат. Представьте, если таких звонков будет миллион, это же своего рода тоже какой-то опрос. Одним словом делайте, как считаете, но не ведитесь на манипуляцию.

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Из этого всего единственное, чего жаль - это потерянного времени и грандиозных возможностей. Думали, будет лев, а получили запуганного, дезориентированного слепого кота, который очень любит, чтобы его гладили. Эмоциональное выгорание нашего президента почти на пределе. Его глупые идеи и заученные темники делают его слабым, предсказуемым и по-настоящему смешным.

Но как бы там ни было, это все равно шаг вперед. С одного дерьма в другое, но вперед", - заявил Парасюк.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.

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