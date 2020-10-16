Парасюк: "Опрос Зеленского - это популизм, который не сработает. Глупые идеи и темники президента делают его смешным"
Опрос - это просто активизация тех избирателей, которые не очень интересуются политикой, но хорошо реагируют на громкие и хайповые заявления.
Об этом пишет в Фейсбуке бывший народный депутат Украины Владимир Парасюк, информирует Цензор.НЕТ.
"Об опросе.
Зеленский после выборов имеешь шанс увидеть настоящую реальность, но его окружение сейчас делает все, чтобы она не была такой жесткой. Поэтому и придумали опрос, которое является не чем иным, как банальной политтехнологией для увеличения рейтинга. Или в этом есть зрада? Не знаю, зрада ли, но нарушение закона и моральных принципов свободного волеизъявления - точно есть.
Их опрос - это просто активизация тех избирателей, которые не очень интересуются политикой, но хорошо реагируют на громкие и хайповые заявления. Тем более, если это еще и Зеленский. Пофиг, что это популизм, но он такой хороший и сладкий. Сработает ли это? Нет, не сработает. Поэтому хочу разочаровать "больших" технологов. А знаете почему не сработает? Потому что украинское общество очень быстро развивается и не ведется на такую пустую фигню. Да, такие мы есть. Еще нет в продаже 12-го айфона, а мы уже думаем о том, каким будет 13-й.
Что мы можем сделать с этим опросом? Ну, есть два варивнта: или проигнорировать, или нет. Лично я выберу третий: вызову полицию, потому что считаю, что это запрещенная агитация в день выборов. И вам тоже так советую сделать. Наказать никого не накажут, но коллективный протест даст свой результат. Представьте, если таких звонков будет миллион, это же своего рода тоже какой-то опрос. Одним словом делайте, как считаете, но не ведитесь на манипуляцию.
Из этого всего единственное, чего жаль - это потерянного времени и грандиозных возможностей. Думали, будет лев, а получили запуганного, дезориентированного слепого кота, который очень любит, чтобы его гладили. Эмоциональное выгорание нашего президента почти на пределе. Его глупые идеи и заученные темники делают его слабым, предсказуемым и по-настоящему смешным.
Но как бы там ни было, это все равно шаг вперед. С одного дерьма в другое, но вперед", - заявил Парасюк.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.
14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.
15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.
16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?
В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.
Представитель Рады в Кабмине Василий Мокан рассказал, что анкета на "опросе Зеленского" будет имитировать бюллетень
Замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук заявила, что опрос Зеленского оплатят меценаты средствами "украинского происхождения".
Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что сделает все, чтобы пресечь проведение незаконного "опроса Зеленского".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
учится не чему не желают
Вот именно !!!
А могли бы с грамматики начать )))
Российский шоумен Максим Галкин записал пародию на обращения Владимира Зеленского, во время которых украинский президент озвучил вопросы всеукраинского опроса, запланированного на 25 октября.
Галкин перешел на украинский. Юморист сравнил гарантии безопасности, прописанные Будапештским меморандумом с законами Ньютона. Во время видео Галкин также сымитировал курение марихуаны, ведь один из вопросов касается легализации каннабиса в Украине.
Смешно это или нет решать вам.
🇺🇦 Украина Online
За что боролись на то и напоролись
на опитуванні.. і знайшов для цього ліві гроші, без
пояснення їх походження..
це і є корупція. НАЗК має провести розслідування,
звідки зеля взяв не задекларовані кошти на свою рекламу..
это тот вопрос, который про коноплю или который про меморандум ?
реакцией на их «бурление» будет либо опять корбан обвернется клетчатым одеялом и сбежит из страны на карете скорой помощи, либо баб беня так, наконец, кинет ему горсть мутных тем для развода лохов, чтобы не скыглил и не мешал бюджет Украины дальше пылесосить
С самого начала было понятно что это пшик, политтехнология и олигархический сговор! Дебилы и зрадники, выбравшие бездарного и беспинципного быдловатного малоросса!!
А раз не отсохла, то вместо непотребно крапать по всяким там Фейсбукам, пошёл бы на Банковую, поразмял бы то Ногу-то, запустил бы то Ногу в действие по прямому назначению... Ведь поистосковались по Карающей Ноге Парасюка томящиеся в тягостном ожидании ЗЕ-дупы на Банковой, поди поизвелись все...
Или всё-таки отсохла?