Одни и те же респираторы закупались в одной из областей за 18 грн, а в другой - за 160, - глава Счетной палаты Пацкан

Кабмин упростил процедуру закупок, отменив тендерные процедуры, что экономит время, но в то же время появляются коррупционные риски.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

По словам Пацкана, Счетная палата рассматривает возможность внесения в План работы на 2021 год аудита использования средств Фонда борьбы с COVID-19 в 2020 году.

В то же время, он не может гарантировать, что Счетная плата не даст украсть ни одной копейки из Фонда.

"Мы можем только потом проверить и сказать: кто и сколько украл, где средства использованы неэффективно. Сейчас хищение и неэффективное использование средств, выделенных на борьбу с пандемией, предотвратить могут только распорядители. Если это областные государственные администрации, Мминздрав или НЗСУ, они должны проверять", - подчеркнул Пацкан.

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Глава Счетной палаты напомнил, что Кабмин упростил процедуру закупок, отменив своим решением тендерные процедуры.

"С одной стороны, это хорошо. Ведь есть ситуации, когда нужно что-то закупить срочно. Длительные тендерные процедуры предусматривают кучу документов, трата времени - это неэффективно. Но с другой стороны, есть коррупционные риски. Например, мы видим, что респираторы одной степени защиты в одной из областей закупались за 18 грн, а в другой - за 160. Один и тот же респиратор и почти в 10 раз дороже", - добавил Пацкан.

По его словам, некоторые такие факты озвучивают на совещании у президента или главы Верховной Рады, но на такие случаи должны также реагировать правоохранители и открывать уголовные производства.

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