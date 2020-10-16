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Новости Коронавирус и карантин
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Одни и те же респираторы закупались в одной из областей за 18 грн, а в другой - за 160, - глава Счетной палаты Пацкан

Одни и те же респираторы закупались в одной из областей за 18 грн, а в другой - за 160, - глава Счетной палаты Пацкан

Кабмин упростил процедуру закупок, отменив тендерные процедуры, что экономит время, но в то же время появляются коррупционные риски.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

По словам Пацкана, Счетная палата рассматривает возможность внесения в План работы на 2021 год аудита использования средств Фонда борьбы с COVID-19 в 2020 году.

В то же время, он не может гарантировать, что Счетная плата не даст украсть ни одной копейки из Фонда.

"Мы можем только потом проверить и сказать: кто и сколько украл, где средства использованы неэффективно. Сейчас хищение и неэффективное использование средств, выделенных на борьбу с пандемией, предотвратить могут только распорядители. Если это областные государственные администрации, Мминздрав или НЗСУ, они должны проверять", - подчеркнул Пацкан.

Читайте: В Фонде борьбы с COVID-19 уже недостаточно средств для реализации трех бюджетных программ, - Счетная палата

Глава Счетной палаты напомнил, что Кабмин упростил процедуру закупок, отменив своим решением тендерные процедуры.

"С одной стороны, это хорошо. Ведь есть ситуации, когда нужно что-то закупить срочно. Длительные тендерные процедуры предусматривают кучу документов, трата времени - это неэффективно. Но с другой стороны, есть коррупционные риски. Например, мы видим, что респираторы одной степени защиты в одной из областей закупались за 18 грн, а в другой - за 160. Один и тот же респиратор и почти в 10 раз дороже", - добавил Пацкан.

По его словам, некоторые такие факты озвучивают на совещании у президента или главы Верховной Рады, но на такие случаи должны также реагировать правоохранители и открывать уголовные производства.

Читайте полный текст интервью с главой Счетной палаты Валерием Пацканом здесь.

Также читайте: За деньги из Фонда борьбы с COVID-19 не приобрели ни одного аппарата ИВЛ, - глава Счетной палаты Пацкан

Автор: 

карантин (16729) Счетная палата (170) Пацкан Валерий (55) закупки (749) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
Одни и те же респираторы закупались в одной из областей за 18 грн, а в другой - за 160, - глава Счетной палаты Пацкан - Цензор.НЕТ 523
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16.10.2020 17:06
+5
Ой. Свинарчуки - знов!!!
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16.10.2020 17:14
+2
Клятий Порошенко, це мабуть він чито продавав задешево, чито купляв задорого. Аби тілько бубочкі підкакуськать
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16.10.2020 17:23
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а вот и ********....
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16.10.2020 17:06 Ответить
Одни и те же респираторы закупались в одной из областей за 18 грн, а в другой - за 160, - глава Счетной палаты Пацкан - Цензор.НЕТ 523
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16.10.2020 17:06 Ответить
Мендельдер
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16.10.2020 17:15 Ответить
70% що оплата через Мальдіви-Кіпр.... Інакше чому мордою мокають всі світові лідери та антикорупційні організації в корупцію, а він не телиться НІЯК? Важливо ВЧАСНО сплигнути з потяга, який іде в іншу сторону..........Так буде дешевше йому і суспільству!!
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16.10.2020 17:28 Ответить
абсолютно не важно как вы проголосуете - важно хто будет считать.
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16.10.2020 17:07 Ответить
киргизы в теме....
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16.10.2020 17:25 Ответить
Для честности надо называть области - передовики не только ПреЗеденту , но и всем гражданам Украины. Чтоб знали своих "героев" (чиновников).
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16.10.2020 17:14 Ответить
Ой. Свинарчуки - знов!!!
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16.10.2020 17:14 Ответить
Клятий Порошенко, це мабуть він чито продавав задешево, чито купляв задорого. Аби тілько бубочкі підкакуськать
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16.10.2020 17:23 Ответить
Коли гроші повернуть? Інше болтовня,........Надоїли бариги..- вори!
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16.10.2020 17:24 Ответить
Покупатели ЗЕленые гондоны, раз скромно о них умолчали.
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16.10.2020 17:24 Ответить
Вот такой вот тендер получается, а точнее трендеж про тендер.
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16.10.2020 17:27 Ответить
Де гроші Нін? Накупували літаків, землю скупили............і вчать нас як жити! Потвори....Зароблене НЕ ВЛАСНОЮ працею повернути НАРОДУ! Банду геть!
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16.10.2020 17:32 Ответить
Палатка блювотна совкова назва
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16.10.2020 17:46 Ответить
В одній області закупляли по 18 грн., а в іншій їх продавали по 160 грн. Ніякої політики -бізнес.
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16.10.2020 18:06 Ответить
імена областей в студію! Країна повинна знати своїх "ХЄРоїв"
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16.10.2020 18:44 Ответить
наверно зе кого то посадит? да успокойтесь, все свои)))
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17.10.2020 08:03 Ответить
зеленский, это не только мародёрство, но и бизнес на крови своих граждан, это супербарыжничество!!! ты должен ответить за это!
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17.10.2020 11:01 Ответить
 
 