"Пожизненное от Президента": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят всеукраинский опрос от Зеленского

Сегодня, 16 октября, в 21:00 в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут выяснять, почему Зеленский хочет провести всеукраинский опрос в день выборов и смогла ли его команда найти механизм избавления от коррупционеров и негодяев во власти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Также в студии будут говорить о том, сколько нужно будет украсть, чтобы получить пожизненное заключение. И обсудят, кто разгонял фейки о проститутках на Майдане.

Гостями студии станут:

Леонид Кравчук, Президент Украины (1991-1994);

Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа";

Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина";

Ирина Верещук, народный депутат, "Слуга народа";

Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа - За жизнь";

Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская Солидарность";

Александра Устинова, народный депутат, "Голос";

Николай Катеринчук, лидер Европейской партии Украины;

Андрей Билецкий, лидер партии "Национальный корпус";

Марина Ставнийчук, член Венецианской комиссии от Украины (2009- 2013);

Денис Бигус, основатель Bihus.Info;

Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";

Виталий Шабунин, председатель ОО "Центр противодействия коррупции;

Станислав Шушкевич, председатель Верховного Совета Республики Беларусь (1991-1994).

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