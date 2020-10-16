РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7929 посетителей онлайн
Новости Опрос Зеленского
2 102 15

"Пожизненное от Президента": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят всеукраинский опрос от Зеленского

Сегодня, 16 октября, в 21:00 в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут выяснять, почему Зеленский хочет провести всеукраинский опрос в день выборов и смогла ли его команда найти механизм избавления от коррупционеров и негодяев во власти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Также в студии будут говорить о том, сколько нужно будет украсть, чтобы получить пожизненное заключение. И обсудят, кто разгонял фейки о проститутках на Майдане.

Гостями студии станут:

Леонид Кравчук, Президент Украины (1991-1994);

Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа";

Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина";

Ирина Верещук, народный депутат, "Слуга народа";

Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа - За жизнь";

Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская Солидарность";

Александра Устинова, народный депутат, "Голос";

Николай Катеринчук, лидер Европейской партии Украины;

Андрей Билецкий, лидер партии "Национальный корпус";

Марина Ставнийчук, член Венецианской комиссии от Украины (2009- 2013);

Денис Бигус, основатель Bihus.Info;

Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";

Виталий Шабунин, председатель ОО "Центр противодействия коррупции;

Станислав Шушкевич, председатель Верховного Совета Республики Беларусь (1991-1994).

Telegram - Telegram - http://t.me/svoboda_slova_bot

Viber - http://savikshuster.com/viber

Автор: 

выборы (24722) Зеленский Владимир (20239) коррупция (8555) опрос (2823) шоу Шустера (315) Шустер Савик (681) пожизненное заключение (65)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+2
Если пожизненное для шмаркли, то я согласен.
показать весь комментарий
16.10.2020 17:14
+1
Шустеровская "Свобода" , увы, стала пожалуй самой скучной из всех наших полит.шоу. А как раньше дысал, как дысал...
показать весь комментарий
16.10.2020 17:16
+1
Ну так ведь "то-ШОУ" - шум ради шума и рейтинга тв-канала.
показать весь комментарий
16.10.2020 17:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Если пожизненное для шмаркли, то я согласен.
показать весь комментарий
16.10.2020 17:14 Ответить
Шустеровская "Свобода" , увы, стала пожалуй самой скучной из всех наших полит.шоу. А как раньше дысал, как дысал...
показать весь комментарий
16.10.2020 17:16 Ответить
Ну так ведь "то-ШОУ" - шум ради шума и рейтинга тв-канала.
показать весь комментарий
16.10.2020 17:20 Ответить
Нафіга пожизнєнноє якщо всеодно нікого не садять? Пятнашкі повністю вистачило б ,щоб подумати чинуші над своїм вчинком.
показать весь комментарий
16.10.2020 17:18 Ответить
Если у кравчука спросить как он просрал пароходство, он пойдёт пятнами
показать весь комментарий
16.10.2020 17:21 Ответить
с Кучмой напару Кравчук сдал кучме около 185 кораблей Бласко. В 2003-ем их осталось только пять.
показать весь комментарий
16.10.2020 17:27 Ответить
Интересно как кравчук будет обсуждать пожизненное себе, кучме и зеленскому,- кол на Олимпийском или пожизненное? Вот вопрос?
показать весь комментарий
16.10.2020 17:33 Ответить
где там гадя со своими хотелками?
показать весь комментарий
16.10.2020 17:25 Ответить
Гадя город оброляє. Не чіпайте її!) Зраду розстрілюватиме хтось зовсім інший. Славімо його!)))
показать весь комментарий
16.10.2020 17:42 Ответить
Повод для эфира выдумали идиотский, ибо обсуждать там нечего. Другое дело, шо ряхи свои перед выборами хотят засветить.
показать весь комментарий
16.10.2020 17:57 Ответить
"...почему Зеленский хочет провести всеукраинский опрос..." ? Что он там может хотеть ? Это политическая кукла. Его за нитки дёргают, а он, надувая щёки и постоянно играя мордой лица, изображает президента.
показать весь комментарий
16.10.2020 17:58 Ответить
Пусть научаться вначале хоть на 3 сажать.
показать весь комментарий
16.10.2020 18:18 Ответить
Шустрий савік, як завжди на підхваті, готовий працювати задля порятунку зєльоного рейтингу, а там і мітя гондон з лікарем камарінским, який "дуже любіт валодю і очєнь нє любіт Пороха", дивись підтянуться валодєньку рятувати. Все, як завжди, як 100 років тому, українці байдуже зреагували на заклики Симона Васильовича Петлюри стати на захист України від бальшевитської агресії касабських орд під орудою жидівських камандирів-камісарів(лейба бранштейн сотоваріщі). І через одинадцять років ці байдужі вже їли своїх дітей... Сьогодні все ті ж касаби в якості ударної сили і жиди - в якості керівників зрадників армії, правда, цього разу не касабської армії, а нашої Української, ведучи її і всю Вкраїну до військової катастрофи. Але впевнений цього разу їм, жидам - касабам цього ніхто не дозволить. То ж гуртуймося на захист Нені, перемога буде за нами.
показать весь комментарий
16.10.2020 20:12 Ответить
Можливо, Інший багатий громадянин України проведе паралельно ще одне опитування, з питанням: "Чи ви за негайно відставку Президента України В. Зелеського"? Що Хотів те отримає !!!
показать весь комментарий
16.10.2020 20:29 Ответить
 
 