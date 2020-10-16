"Пожизненное от Президента": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят всеукраинский опрос от Зеленского
Сегодня, 16 октября, в 21:00 в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут выяснять, почему Зеленский хочет провести всеукраинский опрос в день выборов и смогла ли его команда найти механизм избавления от коррупционеров и негодяев во власти.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Также в студии будут говорить о том, сколько нужно будет украсть, чтобы получить пожизненное заключение. И обсудят, кто разгонял фейки о проститутках на Майдане.
Гостями студии станут:
Леонид Кравчук, Президент Украины (1991-1994);
Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа";
Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина";
Ирина Верещук, народный депутат, "Слуга народа";
Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа - За жизнь";
Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская Солидарность";
Александра Устинова, народный депутат, "Голос";
Николай Катеринчук, лидер Европейской партии Украины;
Андрей Билецкий, лидер партии "Национальный корпус";
Марина Ставнийчук, член Венецианской комиссии от Украины (2009- 2013);
Денис Бигус, основатель Bihus.Info;
Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";
Виталий Шабунин, председатель ОО "Центр противодействия коррупции;
Станислав Шушкевич, председатель Верховного Совета Республики Беларусь (1991-1994).
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