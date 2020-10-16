России пора завершать игру в легитимность, прекратить призывную кампанию в Крыму, - посольство США

Посольство США в Украине считает, что принудительный призыв в армию РФ жителей временно оккупированного Россией Крыма является грубым нарушением международного гуманитарного права.

Об этом говорится в сообщении посольства, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупационные власти России в Крыму продолжают принудительный призыв в армию граждан Украины, что является грубым нарушением международного гуманитарного права. России пора завершать игру в легитимность, прекратить призывную кампанию, а также выйти с территории Украины", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, в оккупированом Крыму в октябре стартовал осенний призыв в российскую армию.

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