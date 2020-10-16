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России пора завершать игру в легитимность, прекратить призывную кампанию в Крыму, - посольство США

России пора завершать игру в легитимность, прекратить призывную кампанию в Крыму, - посольство США

Посольство США в Украине считает, что принудительный призыв в армию РФ жителей временно оккупированного Россией Крыма является грубым нарушением международного гуманитарного права.

Об этом говорится в сообщении посольства, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупационные власти России в Крыму продолжают принудительный призыв в армию граждан Украины, что является грубым нарушением международного гуманитарного права. России пора завершать игру в легитимность, прекратить призывную кампанию, а также выйти с территории Украины", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, в оккупированом Крыму в октябре стартовал осенний призыв в российскую армию.

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Крым (26365) посольство (1079) россия (95381) США (26439)


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16.10.2020 17:22 Ответить
Туда им и дорога, удобрения ещё никогда никому не мешали
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16.10.2020 17:25 Ответить
на Северном Кавказе убивают русских регулярно
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16.10.2020 20:33 Ответить
России пора завершать игру в легитимность, прекратить призывную кампанию в Крыму, - посольство США - Цензор.НЕТ 3855
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16.10.2020 17:45 Ответить
А Лошадь слушает, да ест.
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16.10.2020 17:45 Ответить
Спецтехника МЧС РФ прибыла в Молдову через территорию Украины: кто пропустил машины страны-агрессора?

Сегодня утром в самом центре столицы Молдовы обосновались грузовики и спецтехника министерства по чрезвычайным ситуациям РФ.
Машины с развевающимися триколорами прибыли в качестве «гуманитарной помощи» и будут использоваться для расчистки снега и зимних заносов.

https://dumskaya.net/pics/b3/picturepicture_160284837345961029319376_28500.jpg России пора завершать игру в легитимность, прекратить призывную кампанию в Крыму, - посольство США - Цензор.НЕТ 8634

Комментаторы отмечают, что это не что иное, как поддержка РФ пророссийского президента Молдовы Игоря Додона на выборах, которые должны состояться 1 ноября этого года.
Житель Кишинева Драгош Галбур на странице в «Фейсбуке» пишет: «Сегодня из России приехали машины для уборки снега. Привезли их прямо в центр города, в час пик, с российским флагом на них. Что это, если не лицемерие и предвыборная кампания на российские деньги?».
Возникает закономерный вопрос: как техника попала в Кишинев? Скорее всего она проехала из РФ через территорию Украины - вряд ли через Беларусь, Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию. Отметим, что речь идет не о частной компании государственной структуры страны-агрессора.
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16.10.2020 17:45 Ответить
Росії пора завершувати гру в легітимність, припинити призовну кампанію в Криму, - посольство США - Цензор.НЕТ 9818
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16.10.2020 18:00 Ответить
нифигасе. и этож еще не Байден президент
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16.10.2020 20:31 Ответить
Это кто там в фэйсбуке пищит? При чём тут посольство штатов в Украине? Украинские танки и вооружение находятся в Кубанской Народной Рекспублике? У США СУЩЕСТВУЕТ посольство в РФ. Озвучивайте это всё в МОСКВЕ. Гаранты, бл@ть
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18.10.2020 23:27 Ответить
 
 