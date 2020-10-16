России пора завершать игру в легитимность, прекратить призывную кампанию в Крыму, - посольство США
Посольство США в Украине считает, что принудительный призыв в армию РФ жителей временно оккупированного Россией Крыма является грубым нарушением международного гуманитарного права.
Об этом говорится в сообщении посольства, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупационные власти России в Крыму продолжают принудительный призыв в армию граждан Украины, что является грубым нарушением международного гуманитарного права. России пора завершать игру в легитимность, прекратить призывную кампанию, а также выйти с территории Украины", - сказано в сообщении.
Как сообщалось, в оккупированом Крыму в октябре стартовал осенний призыв в российскую армию.
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Сегодня утром в самом центре столицы Молдовы обосновались грузовики и спецтехника министерства по чрезвычайным ситуациям РФ.
Машины с развевающимися триколорами прибыли в качестве «гуманитарной помощи» и будут использоваться для расчистки снега и зимних заносов.
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Комментаторы отмечают, что это не что иное, как поддержка РФ пророссийского президента Молдовы Игоря Додона на выборах, которые должны состояться 1 ноября этого года.
Житель Кишинева Драгош Галбур на странице в «Фейсбуке» пишет: «Сегодня из России приехали машины для уборки снега. Привезли их прямо в центр города, в час пик, с российским флагом на них. Что это, если не лицемерие и предвыборная кампания на российские деньги?».
Возникает закономерный вопрос: как техника попала в Кишинев? Скорее всего она проехала из РФ через территорию Украины - вряд ли через Беларусь, Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию. Отметим, что речь идет не о частной компании государственной структуры страны-агрессора.