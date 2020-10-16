В Сумах на взятке 70 тыс. гривен задержан чиновник регионального филиала Укрзализныци, - Нацполиция. ФОТО

Сегодня, 16 октября, правоохранители задержали на взятке руководителя структурного подразделения регионального филиала Укрзализныци.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

За 70 тыс. гривен "вознаграждения" чиновник пообещал продать бизнесмену щебень по заниженной стоимости. После проведения расчетов за проданный товар взяточника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.