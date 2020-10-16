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Новости Взяточники
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В Сумах на взятке 70 тыс. гривен задержан чиновник регионального филиала Укрзализныци, - Нацполиция. ФОТО

Сегодня, 16 октября, правоохранители задержали на взятке руководителя структурного подразделения регионального филиала Укрзализныци.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Сумах на взятке 70 тыс. гривен задержан чиновник регионального филиала Укрзализныци, - Нацполиция 01

За  70 тыс. гривен "вознаграждения" чиновник пообещал продать бизнесмену щебень по заниженной стоимости. После проведения расчетов за проданный товар взяточника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В Сумах на взятке 70 тыс. гривен задержан чиновник регионального филиала Укрзализныци, - Нацполиция 02

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Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Автор: 

взятка (6151) Нацполиция (16431) Сумы (1073) Укрзализныця (2744)


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Топ комментарии
+1
Надо повысить цены на билеты...
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16.10.2020 17:33
+1
та чо вы,то он бубочке деньги на легальное финансирование опороса собирал
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16.10.2020 17:35
+1
Коли вже за "Сумигаз" візьмуться?!
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16.10.2020 18:48
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16.10.2020 17:18 Ответить
ужин в ресторане
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16.10.2020 17:18 Ответить
Надо повысить цены на билеты...
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16.10.2020 17:33 Ответить
Надо было инфаркт имитировать и скорую вызывать
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16.10.2020 17:35 Ответить
Заждіть, а де маски?
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16.10.2020 17:35 Ответить
та чо вы,то он бубочке деньги на легальное финансирование опороса собирал
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16.10.2020 17:35 Ответить
Сережа Лещенко-твои?
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16.10.2020 17:40 Ответить
Коли вже за "Сумигаз" візьмуться?!
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16.10.2020 18:48 Ответить
Жалко дядьку-на пожизненное попал!
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16.10.2020 19:05 Ответить
 
 