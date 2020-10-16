На обеспечение медиков средствами защиты и на оборудование для лабораторий потратили лишь пятую часть выделенных средств, - Пацкан

Более 50% средств из Фонда по борьбе с коронавирусом выделили на строительство и ремонт дорог государственного значения.

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан в интервью Цензор.НЕТ заявил, что для обеспечения готовности лабораторных подразделений и реагирования на вспышки COVID-19 и закупки средств индивидуальной защиты для медицинских работников МОЗ из Фонда борьбы с COVID-19 выделены 3 млрд грн. По факту использована лишь пятая часть этих средств - 600 млн грн, в том числе доплаты работникам этих центров.

На вопрос, почему так мало, Пацкан заявил: "Это уже вопрос к тем распорядителям средств, кто непосредственно осуществляет эти закупки. Средства спустили сверху, и они должны их использовать по назначению".

"В апреле изменениями в государственный бюджет увеличили на 15,8 млрд грн расходы по бюджетной программе Минздрава для Национальной службы здоровья на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения. Это средства на лечение "ковидных пациентов", доплаты медикам и другим работникам, непосредственно занятых на работах по ликвидации COVID-19. НСЗУ имеет 4 "ковид пакета", согласно которым осуществляется выплата средств. ... По состоянию на 9 октября из этой программы использовали уже 3,7 млрд грн. Но подчеркиваю, что это не средства "ковид фонда", это средства госбюджета, которые выделили отдельно НСЗУ", - объяснил глава Счетной палаты.

В то же время, по словам Пацкана, 53% Фонда по борьбе с коронавирусом выделили на строительство и ремонт дорог государственного значения.

По состоянию на начало октября использовали более 13,6 млрд грн.

"14,3 млрд грн (22% фонда) - Минздрав. Из них на повышение надбавок и доплат медицинским работникам - 6 млрд грн, закупку оборудования для приемных отделений опорных больниц - 5,3 млрд гривен. Однако по состоянию на 9 октября на эти цели использовано 2,5 млрд грн, или 17% общего объема выделенных средств", - рассказал Пацкан.

Полный текст интервью с главой Счетной палаты Валерием Пацканом читайте здесь.

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