Включение особого статуса Донбасса в Конституцию - это путь федерализации и потери суверенитета Украины, - вице-премьер Резников
Вопрос включения особого статуса Донбасса в Конституцию Украины рассматриваться не будет.
Об этом в интервью хорватскому СМИ N1 сообщил вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
"Специальный статус - это действительно рабочее название закона, который называется об особенностях местного самоуправления. Мы точно не будем говорить о включении особого статуса в Конституцию. Потому что это худший путь, это путь федерализации и потери суверенитета Украины", - отметил чиновник.
Резников сообщил, что является сторонником украинского варианта особого статуса Донбасса. "Это экономическое развитие Донбасса, льготные условия для бизнеса, децентрализация", - пояснил вице-премьер.
Министр добавил, что после деоккупации украинцы, которые ассоциируют себя с русской нацией, которые получили российские паспорта, будут иметь право свободного выбора - они будут жить дальше в Украине в статусе иностранцев или уедут.
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Резников говорит дельные вещи, пока Ермак у него над головой не стоит.
Мнения / Общество 16-окт, 03:369 2 593 0
Донбассу не нужна свободная экономическая зона: Это даже в "золотые" времена Януковича (как для Донбасса) тот регион, который получал из госбюджета денег больше, чем платил налогов.
На что получал? Там оказалось наибольшее количество нуждающихся семей с детьми. Наибольшее количество льготчиков самых разных категорий.
Наибольшая "потребность" в социально-экономическом развитии территорий, и под эту статью впишешь что угодно, а излишек пойдет в карман крепким хозяйственникам.
По идее, каждый из нас кормил тот самый Донбасс, долгие годы.
Проще говоря - работать там и тогда не особо хотели, или могли, когда деньги лились рекой. Я не говорю о шахтерах или незначительном бизнесе, который принадлежал НЕ Ахметову или "семье".
Тогда не было смысла давать этот статус - а какая необходимость сейчас? Да кому конкретно?
Россиянам, которые заняли опустевшие квартиры? Тем, которые наладили поток отжатых машин в Ростов, и на продажу? Тем, кто отбивает молоточком герб Украины с административного здания?
Речь даже не о патриотизме, хотя это первично - просто те, кто хотел бы работать, уехали. Или разорились. Или погибли. Или отвоевывают Донбасс с нашей стороны.
Хочется помочь Донбассу - помогите тем дончанам и луганчанам, которые выживают здесь. Бросив дома и начав жизнь с нуля.
Дайте им своеобразную экономическую зону, потому что они и есть - Донбасс. Только переехавший сюда от войны.
Кормить бурятов, живущих на когда-то цветущей улице Артема в Донецке или элитном пригороде - у меня нет никакого желания.
Донбасс, в конце-концов - это заминированный регион. Его поля требуют многолетней чистки от российских снарядов. Там работать невозможно. Там невозможно строить, потому что растяжки и распиленные на металлолом предприятия.
Торговля, говорите? Поддержим производителя матрешек из Подмосковья? Поставщиков масла "Россиянка"? Колбасы по российскому госту или молоко без молока?
Ах да, давайте сами с ними торговать - и забудем все. Как будто ничего и не было.
А на бурятов глаза закроем, отвернемся и посвистим. Донбасс всегда нуждался в дотациях, и никогда - в свободной экономической зоне.
Но это, возможно, была шутка преЗедента - потому что только идиот может предложить Донбассу что-то кроме фильтрации и военного (!) контроля Украины над каждым квадратным метром территории.
P.S. Картинка показательная. Типичная Россия, да?
Елена Кудренко