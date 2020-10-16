РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8222 посетителя онлайн
Новости
3 817 20

Включение особого статуса Донбасса в Конституцию - это путь федерализации и потери суверенитета Украины, - вице-премьер Резников

Включение особого статуса Донбасса в Конституцию - это путь федерализации и потери суверенитета Украины, - вице-премьер Резников

Вопрос включения особого статуса Донбасса в Конституцию Украины рассматриваться не будет.

Об этом в интервью хорватскому СМИ N1 сообщил вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Специальный статус - это действительно рабочее название закона, который называется об особенностях местного самоуправления. Мы точно не будем говорить о включении особого статуса в Конституцию. Потому что это худший путь, это путь федерализации и потери суверенитета Украины", - отметил чиновник.

Резников сообщил, что является сторонником украинского варианта особого статуса Донбасса. "Это экономическое развитие Донбасса, льготные условия для бизнеса, децентрализация", - пояснил вице-премьер.

Также читайте: Полмиллиона "внутренне перемещенных лиц" живут в ОРДЛО и их интересует только украинская пенсия, - Резников

Министр добавил, что после деоккупации украинцы, которые ассоциируют себя с русской нацией, которые получили российские паспорта, будут иметь право свободного выбора - они будут жить дальше в Украине в статусе иностранцев или уедут.

Автор: 

Конституция (2236) статус (327) Донбасс (26955) Резников Алексей (1170)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
Тогда зачем вы уже 7 лет каждый день подымаете етот вопрос и бесите людей? Рассматриваться на переговорах должно только освобождение украинского крыма и дамбаса а не федерализация завуалированная под особые статусы и свободные економические зоны
показать весь комментарий
16.10.2020 17:48
+7
"Министр добавил, что после деоккупации украинцы, которые ассоциируют себя с русской нацией, которые получили российские паспорта, будут иметь право свободного выбора - они будут жить дальше в Украине в статусе иностранцев, или уедут."
------------
Резников говорит дельные вещи, пока Ермак у него над головой не стоит.
показать весь комментарий
16.10.2020 17:51
+6
Поторгуем?
Мнения / Общество 16-окт, 03:369 2 593 0

Донбассу не нужна свободная экономическая зона: Это даже в "золотые" времена Януковича (как для Донбасса) тот регион, который получал из госбюджета денег больше, чем платил налогов.

На что получал? Там оказалось наибольшее количество нуждающихся семей с детьми. Наибольшее количество льготчиков самых разных категорий.

Наибольшая "потребность" в социально-экономическом развитии территорий, и под эту статью впишешь что угодно, а излишек пойдет в карман крепким хозяйственникам.

По идее, каждый из нас кормил тот самый Донбасс, долгие годы.

Проще говоря - работать там и тогда не особо хотели, или могли, когда деньги лились рекой. Я не говорю о шахтерах или незначительном бизнесе, который принадлежал НЕ Ахметову или "семье".

Тогда не было смысла давать этот статус - а какая необходимость сейчас? Да кому конкретно?

Россиянам, которые заняли опустевшие квартиры? Тем, которые наладили поток отжатых машин в Ростов, и на продажу? Тем, кто отбивает молоточком герб Украины с административного здания?

Речь даже не о патриотизме, хотя это первично - просто те, кто хотел бы работать, уехали. Или разорились. Или погибли. Или отвоевывают Донбасс с нашей стороны.

Хочется помочь Донбассу - помогите тем дончанам и луганчанам, которые выживают здесь. Бросив дома и начав жизнь с нуля.

Дайте им своеобразную экономическую зону, потому что они и есть - Донбасс. Только переехавший сюда от войны.

Кормить бурятов, живущих на когда-то цветущей улице Артема в Донецке или элитном пригороде - у меня нет никакого желания.

Донбасс, в конце-концов - это заминированный регион. Его поля требуют многолетней чистки от российских снарядов. Там работать невозможно. Там невозможно строить, потому что растяжки и распиленные на металлолом предприятия.

Торговля, говорите? Поддержим производителя матрешек из Подмосковья? Поставщиков масла "Россиянка"? Колбасы по российскому госту или молоко без молока?

Ах да, давайте сами с ними торговать - и забудем все. Как будто ничего и не было.

А на бурятов глаза закроем, отвернемся и посвистим. Донбасс всегда нуждался в дотациях, и никогда - в свободной экономической зоне.

Но это, возможно, была шутка преЗедента - потому что только идиот может предложить Донбассу что-то кроме фильтрации и военного (!) контроля Украины над каждым квадратным метром территории.

P.S. Картинка показательная. Типичная Россия, да?

Елена Кудренко
показать весь комментарий
16.10.2020 18:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
однозначно...
показать весь комментарий
16.10.2020 17:38 Ответить
Непонятно - это утверждение или отрицание. Судя по упоминании СЭЗ - утверждение.
показать весь комментарий
16.10.2020 17:45 Ответить
Тогда зачем вы уже 7 лет каждый день подымаете етот вопрос и бесите людей? Рассматриваться на переговорах должно только освобождение украинского крыма и дамбаса а не федерализация завуалированная под особые статусы и свободные економические зоны
показать весь комментарий
16.10.2020 17:48 Ответить
7 років?
показать весь комментарий
16.10.2020 17:49 Ответить
Так це питання 7 років підіймає *****, а не ми.
показать весь комментарий
16.10.2020 17:59 Ответить
"Министр добавил, что после деоккупации украинцы, которые ассоциируют себя с русской нацией, которые получили российские паспорта, будут иметь право свободного выбора - они будут жить дальше в Украине в статусе иностранцев, или уедут."
------------
Резников говорит дельные вещи, пока Ермак у него над головой не стоит.
показать весь комментарий
16.10.2020 17:51 Ответить
Навіщо взагалі про це розмовляти?.Чому це окупант нам пише конституцію?
показать весь комментарий
16.10.2020 17:57 Ответить
Поторгуем?
Мнения / Общество 16-окт, 03:369 2 593 0

Донбассу не нужна свободная экономическая зона: Это даже в "золотые" времена Януковича (как для Донбасса) тот регион, который получал из госбюджета денег больше, чем платил налогов.

На что получал? Там оказалось наибольшее количество нуждающихся семей с детьми. Наибольшее количество льготчиков самых разных категорий.

Наибольшая "потребность" в социально-экономическом развитии территорий, и под эту статью впишешь что угодно, а излишек пойдет в карман крепким хозяйственникам.

По идее, каждый из нас кормил тот самый Донбасс, долгие годы.

Проще говоря - работать там и тогда не особо хотели, или могли, когда деньги лились рекой. Я не говорю о шахтерах или незначительном бизнесе, который принадлежал НЕ Ахметову или "семье".

Тогда не было смысла давать этот статус - а какая необходимость сейчас? Да кому конкретно?

Россиянам, которые заняли опустевшие квартиры? Тем, которые наладили поток отжатых машин в Ростов, и на продажу? Тем, кто отбивает молоточком герб Украины с административного здания?

Речь даже не о патриотизме, хотя это первично - просто те, кто хотел бы работать, уехали. Или разорились. Или погибли. Или отвоевывают Донбасс с нашей стороны.

Хочется помочь Донбассу - помогите тем дончанам и луганчанам, которые выживают здесь. Бросив дома и начав жизнь с нуля.

Дайте им своеобразную экономическую зону, потому что они и есть - Донбасс. Только переехавший сюда от войны.

Кормить бурятов, живущих на когда-то цветущей улице Артема в Донецке или элитном пригороде - у меня нет никакого желания.

Донбасс, в конце-концов - это заминированный регион. Его поля требуют многолетней чистки от российских снарядов. Там работать невозможно. Там невозможно строить, потому что растяжки и распиленные на металлолом предприятия.

Торговля, говорите? Поддержим производителя матрешек из Подмосковья? Поставщиков масла "Россиянка"? Колбасы по российскому госту или молоко без молока?

Ах да, давайте сами с ними торговать - и забудем все. Как будто ничего и не было.

А на бурятов глаза закроем, отвернемся и посвистим. Донбасс всегда нуждался в дотациях, и никогда - в свободной экономической зоне.

Но это, возможно, была шутка преЗедента - потому что только идиот может предложить Донбассу что-то кроме фильтрации и военного (!) контроля Украины над каждым квадратным метром территории.

P.S. Картинка показательная. Типичная Россия, да?

Елена Кудренко
показать весь комментарий
16.10.2020 18:00 Ответить
а сасайный статус им , не?
показать весь комментарий
16.10.2020 18:05 Ответить
А чому сепаратистам такі преференції, може нехай почнемо з Галичини їм вільну зону, і Одеській обл. вільну економічну зону, а всім містам Магдебурські права, парламент розділити порівно на партійних і депутатів від громад і ніяких тобі федерелізацій, президента позбавити прав до людини, що зустрічає офіційні делегації в Борисполі. А тут хотєлки і Ахметова і Медведчука і окупанта і зелених телепнів і 17 торгашів Україною, все змішали в купу .
показать весь комментарий
16.10.2020 18:31 Ответить
Не вірю!
показать весь комментарий
16.10.2020 18:37 Ответить
ваш недоумок починає це вільною економічною зоною для злодіїв
показать весь комментарий
16.10.2020 18:45 Ответить
Не в ногу
показать весь комментарий
16.10.2020 18:53 Ответить
В ногу, в ногу. Ви уважніше читайте. На фіга закріплювати в Конституції особливий статус, якщо законом можна визначити статус "спеціальний". Ті ж самі яйця, тільки в профіль.
показать весь комментарий
16.10.2020 19:42 Ответить
Чуть-чуть не в ногу
показать весь комментарий
16.10.2020 19:52 Ответить
Что-то он заговорил как порохобот.
показать весь комментарий
16.10.2020 19:34 Ответить
Полностью с ним согласен, но это не только потеря суверенитета, а и уничтожение Украины как государства. Ибо татаро-мордовская орда проглотит Украину по федеральным частям.
показать весь комментарий
16.10.2020 20:15 Ответить
Донбас має бути зоною.І все.
показать весь комментарий
17.10.2020 05:10 Ответить
верно сказал.
показать весь комментарий
18.10.2020 02:22 Ответить
 
 