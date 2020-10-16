Включение особого статуса Донбасса в Конституцию - это путь федерализации и потери суверенитета Украины, - вице-премьер Резников

Вопрос включения особого статуса Донбасса в Конституцию Украины рассматриваться не будет.

Об этом в интервью хорватскому СМИ N1 сообщил вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Специальный статус - это действительно рабочее название закона, который называется об особенностях местного самоуправления. Мы точно не будем говорить о включении особого статуса в Конституцию. Потому что это худший путь, это путь федерализации и потери суверенитета Украины", - отметил чиновник.

Резников сообщил, что является сторонником украинского варианта особого статуса Донбасса. "Это экономическое развитие Донбасса, льготные условия для бизнеса, децентрализация", - пояснил вице-премьер.

Также читайте: Полмиллиона "внутренне перемещенных лиц" живут в ОРДЛО и их интересует только украинская пенсия, - Резников

Министр добавил, что после деоккупации украинцы, которые ассоциируют себя с русской нацией, которые получили российские паспорта, будут иметь право свободного выбора - они будут жить дальше в Украине в статусе иностранцев или уедут.