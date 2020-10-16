Наемники РФ с начала суток открывали огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, потерь нет, - штаб ОС

С начала текущих суток, 16 октября, на участках ответственности украинских воинов зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Так, в полдень на Приазовье, вблизи населенного пункта Водяное, противник открывал огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Украинские воины на вражескую огневую провокацию оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

В районе проведения операции выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы более 4 гектаров территории и переданы на уничтожение 43 взрывоопасных предмета.

Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Сейчас отремонтированы 3 дома, на 6 объектах восстановительные работы еще продолжаются.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию в районе проведения операции на территории Луганской и Донецкой областей.

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