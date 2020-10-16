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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ с начала суток открывали огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, потерь нет, - штаб ОС

Наемники РФ с начала суток открывали огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, потерь нет, - штаб ОС

С начала текущих суток, 16 октября, на участках ответственности украинских воинов зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Так, в полдень на Приазовье, вблизи населенного пункта Водяное, противник открывал огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
Украинские воины на вражескую огневую провокацию оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

В районе проведения операции выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы более 4 гектаров территории и переданы на уничтожение 43 взрывоопасных предмета.

Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Сейчас отремонтированы 3 дома, на 6 объектах восстановительные работы еще продолжаются.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию в районе проведения операции на территории Луганской и Донецкой областей.

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обстрел (26942) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Ну это в пределах норм перемирия.
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16.10.2020 17:48 Ответить
ага, опять *********** підрахували, одно нарушение это типа был одноразовый залп из всех стволов стрелкового оружия и подствольных гранатометов
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16.10.2020 21:09 Ответить
пристреливаются гады ...
думаю у наших нервы на пределе
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16.10.2020 18:16 Ответить
"Постреливают..."
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16.10.2020 22:41 Ответить
а я б на місці команидирів дав дозвіл відповісти так, щоб там затихли на віки
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17.10.2020 07:47 Ответить
 
 