Наемники РФ с начала суток открывали огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, потерь нет, - штаб ОС
С начала текущих суток, 16 октября, на участках ответственности украинских воинов зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.
Так, в полдень на Приазовье, вблизи населенного пункта Водяное, противник открывал огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
Украинские воины на вражескую огневую провокацию оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
В районе проведения операции выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы более 4 гектаров территории и переданы на уничтожение 43 взрывоопасных предмета.
Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Сейчас отремонтированы 3 дома, на 6 объектах восстановительные работы еще продолжаются.
Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию в районе проведения операции на территории Луганской и Донецкой областей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
думаю у наших нервы на пределе