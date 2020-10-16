За последние две недели на Одесчине заболеваемость Covid-19 среди школьников выросла почти на 47%, - санврач области Гончаров

Главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров заявил, что в области за последние две недели заболеваемость коронавирусом среди школьников выросла почти на 47%.

Об этом сообщил Гончаров во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"За последние две недели по сравнению с аналогичным предыдущим периодом (на две недели раньше. - Ред) заболеваемость COVID-19 среди школьников выросла почти на 47% - 93 человека против 63", - сказал Гончаров.

По его словам, по состоянию на четверг, 15 октября, в 130 учебных заведениях региона заболели 178 учеников, а также 300 учителей и других работников школ.

Гончаров отметил, что на самоизоляции находятся более 3 тысяч учащихся — 140 классов и 195 сотрудников.

По словам врача, на дистанционное обучение перешли восемь школ — 1633 учеников в Одессе, Ананьевском, Беляевском и Тарутинском районах области.

В Одессе в 63 учебных заведениях болеет 71 ученик и 63 сотрудника. Также в областном центре 1685 учащихся и пять сотрудников школ находятся на самоизоляции, на дистанционном обучении - лишь одна частная школа - Гармония детства.

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